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Конте отказался от идеи трансфера Азара в «Тоттенхэм»

вчера, 09:24

Новый главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте планирует усилить состав в январе.

«Шпорам» были предложены услуги нападающего «Реала» Эдена Азара, однако итальянский специалист отказался от идеи с подписанием бельгийца, с которым он работал в «Челси». Конте предпочитает подписать Гарета Бэйла вместо Азара.

В нынешнем сезоне Азар провёл 11 матчей за «Реал», записав на свой счёт 1 результативную передачу. Бэйл сыграл 3 игры за «сливочных», отметившись одним голом.

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Все комментарии
pendulum47
pendulum47
вчера в 19:34
Конте посмотрел игру с Эстонией?! ахахахах
makkie
makkie
вчера в 13:45
Похоже, Азар уже завязал с футболом.
Еще и лишний вес проявляется. Даже странно, учитывая, что у футболистов каждый день беговые энергозатратные тренировки + тренажёрный зал и бассейн.
Sadjon
Sadjon
вчера в 12:42
Азар уже не сможет проявить себя в АПЛ.....
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:07
По сообщениям, Антонио Конте отклонил предложение Даниэля Леви подписать Эдена Азара.

В январском трансферном окне Конте пообещали средства для улучшения состава. Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович, как считается, входит в шорт-лист итальянца.

Тем временем Азар изо всех сил пытался оказать влияние на Реал Мадрид с момента его перехода на 88,5 миллиона фунтов стерлингов из Челси в 2019 году.

Карло Анчелотти уже дал понять, что не будет стоять на пути Азара, если он действительно захочет покинуть Мадрид в январское трансферное окно.

«Ньюкасл Юнайтед» и «Челси» были связаны с переходом Азара, но теперь утверждается, что «Тоттенхэм» также следил за ситуацией бельгийского игрока в Мадриде(но не Конте).

Утверждается, что Леви увлечен идеей перенести Азара в «Тоттенхэм», однако Конте не поддерживает этот шаг, так как он был недоволен уровнем усилий 30-летнего футболиста во время их совместной игры в «Челси».

Вместо этого Конте предложил Леви попытаться вернуть Гарета Бейла в «Шпоры».
particular
particular
вчера в 10:55, ред.
Ещё неизвестно какое из двух зол меньшее...
Конечно, забрать кого-то из двух дарований по отношению к Реалу будет благородным шагом. Но шпорам, кроме финансовых тягот, предстоящий выбор не принесёт спасение и атакующую мощь...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:04
Остаётся надеяться, что выбрав Бейла, а не Азара, Конте сделал правильный выбор...
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 10:01
Трансфер Бейла в ТТХ более логично, особенно для Конте. Валлийца загнобили в Реале, а он и в ЛЧ и за сборную норм отыгрывает. Игрок просто не смог перевернуть отношение к себе как Бензема, это из-за травм, и из-за своей глупости, конечно. МБ ему стоит вернуться в Англию. Или он выбрал до конца карьеры доить мадридский клуб?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:59
Инвалиды Конте не нужны.
112910415
112910415
вчера в 09:51
неужели никак нельзя от обоих отказаться ?!
beefs
beefs
вчера в 09:48
вот это поворот...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:41
Из двух травматиков выбрал одного.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:41
Нет Азара-нет базара.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:29
А какая разница между Азаром и Бэйлом?))
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