Конте отказался от идеи трансфера Азара в «Тоттенхэм»

Новый главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте планирует усилить состав в январе.
«Шпорам» были предложены услуги нападающего «Реала» Эдена Азара, однако итальянский специалист отказался от идеи с подписанием бельгийца, с которым он работал в «Челси». Конте предпочитает подписать Гарета Бэйла вместо Азара.
В нынешнем сезоне Азар провёл 11 матчей за «Реал», записав на свой счёт 1 результативную передачу. Бэйл сыграл 3 игры за «сливочных», отметившись одним голом.
В январском трансферном окне Конте пообещали средства для улучшения состава. Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович, как считается, входит в шорт-лист итальянца.
Тем временем Азар изо всех сил пытался оказать влияние на Реал Мадрид с момента его перехода на 88,5 миллиона фунтов стерлингов из Челси в 2019 году.
Карло Анчелотти уже дал понять, что не будет стоять на пути Азара, если он действительно захочет покинуть Мадрид в январское трансферное окно.
«Ньюкасл Юнайтед» и «Челси» были связаны с переходом Азара, но теперь утверждается, что «Тоттенхэм» также следил за ситуацией бельгийского игрока в Мадриде(но не Конте).
Утверждается, что Леви увлечен идеей перенести Азара в «Тоттенхэм», однако Конте не поддерживает этот шаг, так как он был недоволен уровнем усилий 30-летнего футболиста во время их совместной игры в «Челси».
Вместо этого Конте предложил Леви попытаться вернуть Гарета Бейла в «Шпоры».
В январском трансферном окне Конте пообещали средства для улучшения состава. Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович, как считается, входит в шорт-лист итальянца.
Тем временем Азар изо всех сил пытался оказать влияние на Реал Мадрид с момента его перехода на 88,5 миллиона фунтов стерлингов из Челси в 2019 году.
Карло Анчелотти уже дал понять, что не будет стоять на пути Азара, если он действительно захочет покинуть Мадрид в январское трансферное окно.
«Ньюкасл Юнайтед» и «Челси» были связаны с переходом Азара, но теперь утверждается, что «Тоттенхэм» также следил за ситуацией бельгийского игрока в Мадриде(но не Конте).
Утверждается, что Леви увлечен идеей перенести Азара в «Тоттенхэм», однако Конте не поддерживает этот шаг, так как он был недоволен уровнем усилий 30-летнего футболиста во время их совместной игры в «Челси».
Вместо этого Конте предложил Леви попытаться вернуть Гарета Бейла в «Шпоры».