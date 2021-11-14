Конте отказался от идеи трансфера Азара в «Тоттенхэм»

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вчера, 09:24

Новый главный тренер «Тоттенхэма» планирует усилить состав в январе.

«Шпорам» были предложены услуги нападающего «Реала» , однако итальянский специалист отказался от идеи с подписанием бельгийца, с которым он работал в «Челси». Конте предпочитает подписать вместо Азара.

В нынешнем сезоне Азар провёл 11 матчей за «Реал», записав на свой счёт 1 результативную передачу. Бэйл сыграл 3 игры за «сливочных», отметившись одним голом.