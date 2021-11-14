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«Барселона» интересуется тремя футболистами «Челси»

вчера, 10:17

«Барселона» намерена укрепить атакующую линию после прихода в команду Хави.

Каталонский клуб обратил своё внимание сразу на трёх футболистов «Челси», которые недовольны количеством игрового времени в этом сезоне. «Сине-гранатовые» интересуются Хакимом Зиешем, Каллумом Хадсоном-Одои и Кристианом Пулишичем.

Если «Барселона» решит провернуть сделку по переходу одного из этих игроков, скорее всего, это будет арендное соглашение, потому что маленький трансферный бюджет в январе не позволит клубу осуществить полноценный трансфер. Стоит отметить, что каталонский клуб всё ещё интересуется нападающим «Челси» Тимо Вернером, стиль игры которого нравится Хави.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
вчера в 19:41
если выбирать из этих трех .....то зеиш наилучший вариант будет связка Зеиш Де Йонг как была в Аяксе.......... но у нас тренер хави он думает иначе......
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:11, ред.
Зиеш, в более менее контактном, с большим пространством чемпионате сможет заиграть. Пулишича не потянут по цене, хотя сейчас с его травматичностью у него и цена...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:45
Можно взять кого то из них в аренду. Это игроки высокого уровня. Зиеш в Челси не заиграл но в Аяксе был хорош и возможно в Барсе у него снова попрет. Стиль Барсы ему больше подходит.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 15:55
Заверните троих за 10 млн )))
санек002
санек002
вчера в 15:36
зялись за дело!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 14:44
Денег нет , а все туда же ...
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 14:12
У Барсы есть большой опыт громких покупок, а ведь игроки так и не заиграли. Поэтому нет смысла переплачивать, нужно пригласить в аренду недовольных игровым временем игроков, заодно будет видно чего они стоят.
Sadjon
Sadjon
вчера в 12:22
Норм игроков присмотрели......
Sadjon
Sadjon
вчера в 12:21
Норм игроков присмотрели......
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 12:20
Нынешнего состава «Барсы» более чем достаточно, чтобы быть в четверке и уж точно вполне норм, чем не отставать от «Бетиса» и «Райо Вальекано».
Проблема явно в том, что Куман занимался ерундой. Сейчас надо поставить игру, заставить мешков бегать и уже летом можно точечно усиливаться, потому что зимой ни денег ни желающих продавать хороших игроков. Сейчас все тупо зависит от Хави и его видения будущей тактики.
Бубнин
Бубнин
вчера в 11:52
Выделенных Хави денег даже на новую видеокарту не хватит.
drug01
drug01
вчера в 11:49
Можно ещё больше просмотреть
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо
вчера в 11:41
Шопинг без денег, это зыринг)))
kinderpingui
kinderpingui
вчера в 11:39
Нищий клуб все равно ничегл толкового не купит. А интересоваться никому не запрещается )))
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:16
По данным, Барселона приглядывается к выступлениям звезд Челси Кристиана Пулишича, Каллума Хадсон-Одои и Хакима Зиеша.

Команда Ла Лиги, как сообщается, нацелена на перераспределение кредитов в течение январского трансферного окна из-за сочетания тяжелого финансового положения и отсутствия Серхио Агуэро, который выбыл из игры на несколько месяцев из-за опасений по поводу здоровья.

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг считается первым в иерархии «Барселоны», выбравшим аренду, а игрок сборной Англии, как говорят, разочарован нехваткой игрового времени.

В отчете утверждается, что если они не смогут убедить Стерлинга, «Барса» окружает команду «Синих» в поисках возможных вариантов атаки. Хаким Зиеш самый вероятный вариант - характеристики совпадают.
particular
particular
вчера в 10:58
Попытка с дырявыми карманами интересоваться кем-то выглядит как стояние перед витриной с виски, когда денег хватает только на водку :)
t4gwj69uyg7f
t4gwj69uyg7f
вчера в 10:55, ред.
Пусть из зенита дрючубу возьмут в аренду за 10ку,старшим балбоем, балбесом или скоморохом. Его позиции
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 10:35
Чтобы иметь предметный интерес к игрокам Челси нужно иметь деньги, а Хави выделили на зимние трансферы 10 млн...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:31
Надо укрепляться -это точно
dimagas2
dimagas2
вчера в 10:31
3-х перебор даже для журналюг)))Может 1-го в аренду.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:22
-Вы покупаете?
-Нет, я просто интересуюсь
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