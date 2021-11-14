«Барселона» интересуется тремя футболистами «Челси»

«Барселона» намерена укрепить атакующую линию после прихода в команду Хави.
Каталонский клуб обратил своё внимание сразу на трёх футболистов «Челси», которые недовольны количеством игрового времени в этом сезоне. «Сине-гранатовые» интересуются Хакимом Зиешем, Каллумом Хадсоном-Одои и Кристианом Пулишичем.
Если «Барселона» решит провернуть сделку по переходу одного из этих игроков, скорее всего, это будет арендное соглашение, потому что маленький трансферный бюджет в январе не позволит клубу осуществить полноценный трансфер. Стоит отметить, что каталонский клуб всё ещё интересуется нападающим «Челси» Тимо Вернером, стиль игры которого нравится Хави.
Команда Ла Лиги, как сообщается, нацелена на перераспределение кредитов в течение январского трансферного окна из-за сочетания тяжелого финансового положения и отсутствия Серхио Агуэро, который выбыл из игры на несколько месяцев из-за опасений по поводу здоровья.
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг считается первым в иерархии «Барселоны», выбравшим аренду, а игрок сборной Англии, как говорят, разочарован нехваткой игрового времени.
В отчете утверждается, что если они не смогут убедить Стерлинга, «Барса» окружает команду «Синих» в поисках возможных вариантов атаки. Хаким Зиеш самый вероятный вариант - характеристики совпадают.
Команда Ла Лиги, как сообщается, нацелена на перераспределение кредитов в течение январского трансферного окна из-за сочетания тяжелого финансового положения и отсутствия Серхио Агуэро, который выбыл из игры на несколько месяцев из-за опасений по поводу здоровья.
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг считается первым в иерархии «Барселоны», выбравшим аренду, а игрок сборной Англии, как говорят, разочарован нехваткой игрового времени.
В отчете утверждается, что если они не смогут убедить Стерлинга, «Барса» окружает команду «Синих» в поисках возможных вариантов атаки. Хаким Зиеш самый вероятный вариант - характеристики совпадают.
Проблема явно в том, что Куман занимался ерундой. Сейчас надо поставить игру, заставить мешков бегать и уже летом можно точечно усиливаться, потому что зимой ни денег ни желающих продавать хороших игроков. Сейчас все тупо зависит от Хави и его видения будущей тактики.
Проблема явно в том, что Куман занимался ерундой. Сейчас надо поставить игру, заставить мешков бегать и уже летом можно точечно усиливаться, потому что зимой ни денег ни желающих продавать хороших игроков. Сейчас все тупо зависит от Хави и его видения будущей тактики.