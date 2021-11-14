«Барселона» интересуется тремя футболистами «Челси»

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вчера, 10:17

«Барселона» намерена укрепить атакующую линию после прихода в команду Хави.

Каталонский клуб обратил своё внимание сразу на трёх футболистов «Челси», которые недовольны количеством игрового времени в этом сезоне. «Сине-гранатовые» интересуются , и .

Если «Барселона» решит провернуть сделку по переходу одного из этих игроков, скорее всего, это будет арендное соглашение, потому что маленький трансферный бюджет в январе не позволит клубу осуществить полноценный трансфер. Стоит отметить, что каталонский клуб всё ещё интересуется нападающим «Челси» Тимо Вернером, стиль игры которого нравится Хави.