Тренер «Брайтона» ночевал на улице в рамках акции в поддержку бездомных

Тренеры «Брайтона» поучаствовали в акции в поддержку бездомных.

Главный тренер «чаек» и его помощники Билли Рид и Бруно Сальтор спали на улице одну ночь в рамках кампании The Big Sleep Out («Большая ночевка на улице»), целью которой является привлечение внимание к проблемам бездомных и сбор средства для помощи им.

У нас была легкая версия такого сна, но она все же дала нам представление о проблемах, с которыми бездомные люди сталкиваются ежедневно и по ночам.

Пережив всего одну ночь на улице, я не могу себе представить, каково это — страдать таким образом, не имея ни малейшего представления о том, что ждет тебя в будущем или когда ты сможешь поесть.