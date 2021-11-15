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Тренер «Брайтона» ночевал на улице в рамках акции в поддержку бездомных

вчера, 13:44

Тренеры «Брайтона» поучаствовали в акции в поддержку бездомных.

Главный тренер «чаек» Грэм Поттер и его помощники Билли Рид и Бруно Сальтор спали на улице одну ночь в рамках кампании The Big Sleep Out («Большая ночевка на улице»), целью которой является привлечение внимание к проблемам бездомных и сбор средства для помощи им.

У нас была легкая версия такого сна, но она все же дала нам представление о проблемах, с которыми бездомные люди сталкиваются ежедневно и по ночам.

Пережив всего одну ночь на улице, я не могу себе представить, каково это — страдать таким образом, не имея ни малейшего представления о том, что ждет тебя в будущем или когда ты сможешь поесть.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:01
Тогда уже и попробовал бы недельку похарчеваться с ихнего стола для полноты ощущений.
Брулин
Брулин
вчера в 15:09
Кресло под Семаком зашаталось. Могут и сменить его зимой.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 14:06
Чем эта акция поможет бездомным?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:04
Поддержал зенит!)
beefs
beefs
вчера в 13:59
еще бы кровать припер, дурило!!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:55
Аристократы,Дэ Биллы.
Землянин
Землянин
вчера в 13:51, ред.
Пфф, поддержка низких статистик, дармоедов и нахлебников. Лучше б врачей или спасателей поддержали бы, кто реальным делом занят на передовой
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:45
Это совсем по демократически
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