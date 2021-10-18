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Дрогба стал послом Всемирной организации по вопросам спорта и здоровья

вчера, 18:55

Легендарный нападающий «Челси» Дидье Дрогба назначен послом Всемирной организации по вопросам спорта и здоровья. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Дрогба будет способствовать популяризации преимуществ физической активности, здорового образа жизни и ценностей спорта, особенно для молодежи. Дидье уже давно занимается благотворительностью, он строит больницы в Кот-д'Ивуаре, а также создал «Фонд Дидье Дрогба», который помогает детям и нуждающимся. В прошлом году ивуариец получил награду УЕФА за стремление к совершенству.

Дрогба стал послом Всемирной организации по вопросам спорта и здоровья

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Все комментарии
mr.bra
mr.bra
вчера в 22:35
помню как он ушастым рулил и скорости переключал) после победы в лч
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:39
Патом станет конгрэсменом,а патом президентом!😜🤣
протон
протон ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 20:17
а чем они хуже ?
протон
протон
вчера в 20:16
никогда не забуду его гол в ворота Баварии . финал ЛЧ. я в этот день пересмотрел этот гол раз 600
протон
протон
вчера в 20:15
я не против если Дрогба будет в будущем. Кот де Ивуарпа. президентом. он опытен и умен
ДСА
ДСА
вчера в 19:50
Негры уже везде.
Ironigor
Ironigor ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 19:27
И делали это очень круто !!!👍
Comentarios
Comentarios ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:25
Легенда. Шороху наводили те "пенсионеры"
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:04
Дидье Дрогба всегда мне нравился как игрок и хочу пожелать ему только Удачи и больших Успехов !!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:56
Ему тоже должность нашлась
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