Дрогба стал послом Всемирной организации по вопросам спорта и здоровья

Легендарный нападающий «Челси» Дидье Дрогба назначен послом Всемирной организации по вопросам спорта и здоровья. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Дрогба будет способствовать популяризации преимуществ физической активности, здорового образа жизни и ценностей спорта, особенно для молодежи. Дидье уже давно занимается благотворительностью, он строит больницы в Кот-д'Ивуаре, а также создал «Фонд Дидье Дрогба», который помогает детям и нуждающимся. В прошлом году ивуариец получил награду УЕФА за стремление к совершенству.