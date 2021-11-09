ЦСКА создал инклюзивную команду для детей с неврологическими заболеваниями

ЦСКА создал инклюзивную команду для детей с ДЦП и другими неврологическими заболеваниями. Занятия будут бесплатными на базе ДЮСШ ПФК ЦСКА на стадионе «Октябрь» 2 раза в неделю.

ПФК ЦСКА – это клуб, который славится своими традициями большой красно-синей семьи. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы окружить ребят семейной заботой, вместе учиться преодолевать трудности, помогать добиваться успеха и двигаться дальше по жизни с высоко поднятой головой.

Находясь на поле, ребенок чувствует командный дух, учится работать с игроками и тренером, опыт общения, который, к сожалению, он не всегда может получить в повседневной жизни.

Футбол, как и любой спорт, воспитывает характер, оказывает большое влияние на формирование личности и конечно, приносит много положительных эмоций – это очень важно для всех детей без исключения. Поэтому, я считаю необходимым для клуба развивать направление инклюзивного футбола.