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ЦСКА создал инклюзивную команду для детей с неврологическими заболеваниями

вчера, 11:33

ЦСКА создал инклюзивную команду для детей с ДЦП и другими неврологическими заболеваниями. Занятия будут бесплатными на базе ДЮСШ ПФК ЦСКА на стадионе «Октябрь» 2 раза в неделю.

ПФК ЦСКА – это клуб, который славится своими традициями большой красно-синей семьи. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы окружить ребят семейной заботой, вместе учиться преодолевать трудности, помогать добиваться успеха и двигаться дальше по жизни с высоко поднятой головой.

Находясь на поле, ребенок чувствует командный дух, учится работать с игроками и тренером, опыт общения, который, к сожалению, он не всегда может получить в повседневной жизни.

Футбол, как и любой спорт, воспитывает характер, оказывает большое влияние на формирование личности и конечно, приносит много положительных эмоций – это очень важно для всех детей без исключения. Поэтому, я считаю необходимым для клуба развивать направление инклюзивного футбола.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:42
Джентльменство и милосердие от ЦСКА.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 12:07
Дело хорошее, для особенных детишек большая радость.
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:38
У нас часто взрослые играют так как будто у них ДЦП.
qh24myqrgfvr
qh24myqrgfvr
вчера в 11:37
Это благое дело
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