Президент Франции Макрон забил с пенальти в благотворительном матче

Президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в благотворительном матче, целью которого был сбор денег для Фонда больниц Парижа и Франции.
43-летний Макрон играл на позиции полузащитника и отметился голом с пенальти. Также в матче участвовали экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер, а также бывшие футболисты сборной Франции Марсель Десайи, Робер Пирес, Кристиан Карамбе и Ален Жиресс.
Команда Макрона встречалась с сотрудниками больницы Пуасси и победила со счетом 6:1.
Emmanuel Macron | Best shots and skills | 2017-2022 | The french Ronaldo ? | 720p HDpic.twitter.com/DRaFw2Tg9f— Sasha Beckermann (@SashaBeckermann) October 14, 2021
хотели исползоват ВАР
видео не было готов
ВАР куда-то пропал
хотели исползоват ВАР
видео не было готов
ВАР куда-то пропал
Папка-револьвер - Семак.
Папка-револьвер - Семак.
с пеналя заветного,
а жене никак не может-
мается,бездетная...
А наш Валера-молодца,
забивает с пол-яйца!
с пеналя заветного,
а жене никак не может-
мается,бездетная...
А наш Валера-молодца,
забивает с пол-яйца!