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Президент Франции Макрон забил с пенальти в благотворительном матче

вчера, 22:03

Президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в благотворительном матче, целью которого был сбор денег для Фонда больниц Парижа и Франции.

43-летний Макрон играл на позиции полузащитника и отметился голом с пенальти. Также в матче участвовали экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер, а также бывшие футболисты сборной Франции Марсель Десайи, Робер Пирес, Кристиан Карамбе и Ален Жиресс.

Команда Макрона встречалась с сотрудниками больницы Пуасси и победила со счетом 6:1.

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Перевод с telegraph.co.uk
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zsb1961
zsb1961
сегодня в 11:35
На свою страну он тоже "забил".
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1 ответ gentlewolf (раскрыть)
сегодня в 08:49
голкипер не угадал
хотели исползоват ВАР
видео не было готов
ВАР куда-то пропал
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:06
Поддались ему
gentlewolf
gentlewolf ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 23:40
Всех обучит что и как
Папка-револьвер - Семак.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:59
Наш ещё и выглядит как ровесник, хотя лет на 20 постраше
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:52
Гол забил Макрон,хоть было сложно,
с пеналя заветного,
а жене никак не может-
мается,бездетная...

А наш Валера-молодца,
забивает с пол-яйца!
minai
minai
вчера в 22:50
Забил. И не только своей престарелой супруге.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:49
Ужасное празднование мяча
протон
протон
вчера в 22:42
Вот слабак, наш по 15 в хоккее забивает и элегантно ручки со стола ловит!!!
Ironigor
Ironigor ответ particular (раскрыть)
вчера в 22:35
Виртуозы !!! ) Что хотят, то и творят !!!)
particular
particular
вчера в 22:25
Первые лица тоже не прочь забить, - кто косяк, кто шайбу, а кто и мяч 😉
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:14
Слабак! Вот пусть он попробует в хоккей сыграть и 8 шайб за матч отгрузить!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:07
Зато наш в хоккее по десять шайб кладет, так хорош в дриблинге, что защитники разлетаются налево и направо. Как до сих пор в сборную России не позвали - не понимаю.
Cat01
Cat01
вчера в 22:05
Отличный пример
drug01
drug01
вчера в 22:05
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