Президент Франции Макрон забил с пенальти в благотворительном матче

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вчера, 22:03

Президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в благотворительном матче, целью которого был сбор денег для Фонда больниц Парижа и Франции.

43-летний Макрон играл на позиции полузащитника и отметился голом с пенальти. Также в матче участвовали экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер, а также бывшие футболисты сборной Франции Марсель Десайи, Робер Пирес, Кристиан Карамбе и Ален Жиресс.

Команда Макрона встречалась с сотрудниками больницы Пуасси и победила со счетом 6:1.