ГлавнаяНовостиБлаготворительностьФранция. Лига 1 2021/2022

Дрогба примет участие в благотворительном матче на стадионе «Марселя»

вчера, 18:48

Бывший нападающий «Марселя» и «Челси» Дидье Дрогба примет участие в благотворительном матче.

13 октября на стадионе «Велодром» в Марселе пройдёт благотворительная игра, инициатором которой стала организация UNICEF. Кроме Дрогба, в матче будут принимать участие Жан-Пьер Папен, Джибриль Сиссе и другие известные футболисты, которые ранее выступали за «Марсель».

Напомним, что Дрогба играл за «Марсель» в сезоне 2003/04. Тогда ивуариец вошёл в символическую сборную года Лиги 1, стал автором лучшего гола сезона, а также был признан лучшим футболистом сезона в чемпионате Франции.

Ранее Луи ван Гал возглавил команду из второй лиги Нидерландов в благотворительном матче.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:43
Жан пьер Папен. вот это легенды.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:55
Что бы бесплатно? Не верю.
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:53
Дрогба только в таких матчах и играть.
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