Дрогба примет участие в благотворительном матче на стадионе «Марселя»

Бывший нападающий «Марселя» и «Челси» Дидье Дрогба примет участие в благотворительном матче.
13 октября на стадионе «Велодром» в Марселе пройдёт благотворительная игра, инициатором которой стала организация UNICEF. Кроме Дрогба, в матче будут принимать участие Жан-Пьер Папен, Джибриль Сиссе и другие известные футболисты, которые ранее выступали за «Марсель».
Напомним, что Дрогба играл за «Марсель» в сезоне 2003/04. Тогда ивуариец вошёл в символическую сборную года Лиги 1, стал автором лучшего гола сезона, а также был признан лучшим футболистом сезона в чемпионате Франции.
⏳ 𝗝-𝟮 𝗮𝘃𝗮𝗻𝘁 𝗟𝗲 𝗠𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗱𝗲𝘀 𝗛𝗲́𝗿𝗼𝘀 ✨— Orange Vélodrome 🏡 (@orangevelodrome) October 11, 2021
Mercredi 𝟭𝟯 𝗢𝗰𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲 à 1️⃣9️⃣H, les légendes de l’OM se réunissent à l’Orange Vélodrome pour un match caritatif organisé par @UNICEF_france. 🏟
Ранее Луи ван Гал возглавил команду из второй лиги Нидерландов в благотворительном матче.