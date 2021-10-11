Дрогба примет участие в благотворительном матче на стадионе «Марселя»

1633967338

вчера, 18:48

Бывший нападающий «Марселя» и «Челси» примет участие в благотворительном матче.

13 октября на стадионе «Велодром» в Марселе пройдёт благотворительная игра, инициатором которой стала организация UNICEF. Кроме Дрогба, в матче будут принимать участие , и другие известные футболисты, которые ранее выступали за «Марсель».

Напомним, что Дрогба играл за «Марсель» в сезоне 2003/04. Тогда ивуариец вошёл в символическую сборную года Лиги 1, стал автором лучшего гола сезона, а также был признан лучшим футболистом сезона в чемпионате Франции.

⏳ 𝗝-𝟮 𝗮𝘃𝗮𝗻𝘁 𝗟𝗲 𝗠𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗱𝗲𝘀 𝗛𝗲́𝗿𝗼𝘀 ✨



Mercredi 𝟭𝟯 𝗢𝗰𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲 à 1️⃣9️⃣H, les légendes de l’OM se réunissent à l’Orange Vélodrome pour un match caritatif organisé par @UNICEF_france. 🏟 — Orange Vélodrome 🏡 (@orangevelodrome) October 11, 2021

Ранее Луи ван Гал возглавил команду из второй лиги Нидерландов в благотворительном матче.