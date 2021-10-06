Гюндоган выделит деньги, чтобы в Германии и Турции посадили 5 000 деревьев

Полузащитник «Манчестер Сити» продолжает заниматься благотворительностью.

Часть Германии пострадала от наводнения в июле после периода сильных дождей, а Турция, откуда родом родители футболиста, была одной из многих стран, где произошли лесные пожары. Гюндоган пожертвует деньги, чтобы в этих странах посадили 5 000 новых деревьев, а также продаст билеты на матчи «Манчестер Сити», футболки и бутсы на аукционе.

Я был очень обеспокоен обеими этими трагедиями. Мне, у которого есть семья и друзья в обеих странах, было трудно поверить. Нельзя отрицать, что изменение климата сыграло определенную роль в этом.

Особенно важно, что мы сейчас подаем пример, чтобы подобные события лета 2021 года не стали для наших детей обычным явлением. Даже в начальной школе мы узнаем, насколько деревья важны для человечества и нашего климата.

Я хотел бы сыграть небольшую роль в этой кампании, чтобы привлечь больше внимания к этой проблеме, но также для оказания финансовой поддержки.