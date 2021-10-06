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Гюндоган выделит деньги, чтобы в Германии и Турции посадили 5 000 деревьев

06 октября 2021, 22:16

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган продолжает заниматься благотворительностью.

Часть Германии пострадала от наводнения в июле после периода сильных дождей, а Турция, откуда родом родители футболиста, была одной из многих стран, где произошли лесные пожары. Гюндоган пожертвует деньги, чтобы в этих странах посадили 5 000 новых деревьев, а также продаст билеты на матчи «Манчестер Сити», футболки и бутсы на аукционе.

Я был очень обеспокоен обеими этими трагедиями. Мне, у которого есть семья и друзья в обеих странах, было трудно поверить. Нельзя отрицать, что изменение климата сыграло определенную роль в этом.

Особенно важно, что мы сейчас подаем пример, чтобы подобные события лета 2021 года не стали для наших детей обычным явлением. Даже в начальной школе мы узнаем, насколько деревья важны для человечества и нашего климата.

Я хотел бы сыграть небольшую роль в этой кампании, чтобы привлечь больше внимания к этой проблеме, но также для оказания финансовой поддержки.

Стоит отметить, что летом Гюндоган пожертвовал бонус за победу в АПЛ на развитие своего первого клуба.

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Все комментарии
Оновтун
Оновтун
вчера в 13:37
Газпром пересадил одно дерево из Москвы, а рядом посадил гнущийся кустарник, орошаемый в ЛЧ
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 05:17
Это хороший поступок.
Gahi
Gahi
вчера в 00:07
Молодец, достоин уважения за то что не остаётся в стороне и по мере возможности старается поддержать и помочь. Удачи
протон
протон
06 октября в 23:41
Помню как его освистывали немцы , из за фотографии с Эрдоганом
Бак5
Бак5
06 октября в 23:32
Ну и дурак
zsb1961
zsb1961
06 октября в 22:31
Замечательная новость!
mihaluch
mihaluch
06 октября в 22:24
Хорошее дело благотворительность.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
06 октября в 22:20
Особенно в Турции надо. Многие деревья погибли после пожара. Молодец!
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