Сборная Украины обыграла Боснию и Герцеговину и сыграет в стыковых матчах

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сегодня, 00:37

Сборная Украины обыграла Боснию и Герцеговину и сыграет будущей весной в стыковых матчах за право поехать на ЧМ -2022.

Зеница, стадион Билино Поле

Босния и Герцеговина — Украина 0:2

Голы: Зинченко 59, Довбик 79

Босния и Герцеговина: Василь, Ахмедходжич, Ковачевич, Хаджикадунич, Сушич, Стеванович, Гояк (Цимирот 64), Прчич (Крунич 64), Хаджиахметович (Налич 71), Демирович (Кодро 80), Менало (Превляк 71)

Главный тренер: Петев Ивайло.

Украина: Бущан, Тымчик, Забарный , Матвиенко, Соболь (Шапаренко 64), Малиновский (Сидорчук 81), Степаненко , Зинченко, Ярмоленко (Караваев 82), Яремчук (Зубков 75), Цыганков (Довбик 75)

Главный тренер: Петраков Александр.

Предупреждения: Забарный 66, Демирович 66

Судья: Лаос Матеу.