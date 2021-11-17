ГлавнаяНовостиПротоколыОтбор ЧМ-2022. Европа

Сборная Украины обыграла Боснию и Герцеговину и сыграет в стыковых матчах

сегодня, 00:37
Босния и ГерцеговинаЛоготип футбольный клуб Босния и Герцеговина0 : 2Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Сборная Украины обыграла Боснию и Герцеговину и сыграет будущей весной в стыковых матчах за право поехать на ЧМ-2022.

Зеница, стадион Билино Поле

Босния и Герцеговина — Украина 0:2
Голы: Зинченко 59, Довбик 79

Босния и Герцеговина: Василь, Ахмедходжич, Ковачевич, Хаджикадунич, Сушич, Стеванович, Гояк (Цимирот 64), Прчич (Крунич 64), Хаджиахметович (Налич 71), Демирович (Кодро 80), Менало (Превляк 71)
Главный тренер: Петев Ивайло.

Украина: Бущан, Тымчик, Забарный , Матвиенко, Соболь (Шапаренко 64), Малиновский (Сидорчук 81), Степаненко , Зинченко, Ярмоленко (Караваев 82), Яремчук (Зубков 75), Цыганков (Довбик 75)
Главный тренер: Петраков Александр.

Предупреждения: Забарный 66, Демирович 66

Судья: Лаос Матеу.

Все новости
Аргентина вышла на ЧМ-22
Сегодня, 07:52 Комментарии41
Россия, Португалия, Италия — в стыковых играх. Итоги 10-го тура отбора ЧМ
Сегодня, 00:57 Комментарии15
Бельгия сыграла вничью с Уэльсом и вышла на ЧМ-2022
Сегодня, 00:39 Комментарии5
Нидерланды обыграли Норвегию и стали ещё одним участником ЧМ-2022
Сегодня, 00:38 Комментарии5
Франция обыграла Финляндию и с первого места вышла на ЧМ-2022
Сегодня, 00:36 Комментарии3
Гол Тюкавина принёс молодёжной сборной России победу над Испанией
Вчера, 21:54 Комментарии37
Сортировать
Все комментарии
Pryan 7
Pryan 7
сегодня в 16:42
Хочу, что бы прошли обе сборные и попали в одну группу )
Вот где будет битва всех времен
Apokalipsys
Apokalipsys
сегодня в 13:10
Вот кого кого а СБ. Украины очень хотелось бы видеть на ЧМ. Хорошая, добротная сборная с почерком, поставленной игрой, заметным игроками европейского уровня причём вполне ещё молодым поколением. Удачи ребятам в стыках они заслуживают выступления на мундиале!
galem72
galem72
сегодня в 11:12
Тот случай, когда для Украины многое зависело не от них самих, а от игры Франции с Финляндией. Классно, что всё так удачно сложилось. Удачи соседям в стыках!
dimagas2
dimagas2 ответ sash71 (раскрыть)
сегодня в 10:56
Он стал блогером)))В инсте 150000 подписоты)))
h8you
h8you ответ dimagas2 (раскрыть)
сегодня в 09:12
сейчас любая сборная может обыграть Италию
Питерские гоблины
Питерские гоблины
сегодня в 09:05
А как можно говорить о катастрофе если они не проиграли ни одного матча? Ну и сравнивать как украинцы играли против французов и как сб.России против хорватов..как там в Одессе в таком случае говорят?
Знатог
Знатог
сегодня в 08:16
Вот украинцы заняли второе место в последний момент, о первом даже речи не было, они молодцы? Кто-нибудь говорит что это провал, это катастрофа, игра ни к чёрту не годится....? Нет. А почему у нас так говорят?
Gahi
Gahi
сегодня в 07:18
Молодцы, сумели добиться нужного результата, который позволит сборной Украины бороться за выход на чемпионат мира. Да, действительно собрались достаточно хорошие команды, тем и будут интересными эти стыковые матчи. Удачи
112910415
112910415
сегодня в 05:47
собрались на решающий матч !
амурец
амурец
сегодня в 04:37
хотелось бы что бы в стыки попала Финляндия, жаль
sash71
sash71
сегодня в 02:24
Французам отдельное ДЯКУЮ за принципиальную игру с финами. Играли на все 100 про.
sash71
sash71 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 02:22
Коноплянка уже не в тех кондициях
sash71
sash71
сегодня в 02:20
Валидольный этап для Украины завершился. Теперь остался один шаг....самый трудный
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:35, ред.
Отлично! С победой и выходом в стыковые матчи сборную Украины!!! Рад за вас, ребята. Эта сборная хорошо себя проявляют, в отличие от сборной сааааамой большой страны в мире. Эта сборная способна выйти и в групповой этап Чемпионата мира в Катаре. И даже сыграть там достойно. Кстати, а что с Коноплянкой?
witynchik
witynchik
сегодня в 01:32
Приятно конечно, но своего мнения я не поменял-ни Украине, ни России, делалать на ЧМ нечего. Нашим сборным туда нельзя
dimagas2
dimagas2
сегодня в 00:46
Италия конечно прям не хочется,отсальное вполне играбельно.
Тео Джонс
Тео Джонс
сегодня в 00:43
Красавцы показали характер, когда было нужно)
Теперь же надеяться на удачный жребий...
dimagas2
dimagas2
сегодня в 00:42
Самый странный отбор на моей памяти в исполнении по сути всех команд группы.
Особенно вспоминаю гипер не логичные ничейки с казахами где по 3 штанги + по 2-3 выхода на ворота в молоко за игру, но в итоге ничейки.
Любитель _футбола
Любитель _футбола
сегодня в 00:42
Молодцы) играли до самого свистка, прессинговали и на 90 минуте) ну в стыках будет сложнее, а сейчас мои поздравления самой сильной сборной бывшего Союза!!
kanuni
kanuni
сегодня в 00:41
Вполне заслуженно
bonek
bonek
сегодня в 00:41
Всех болельщиков Украины--с победой!!
vitya valdes
vitya valdes
сегодня в 00:39
В воротах боснийцев стоял НАШ парень 😂😂
Сантус
Сантус
сегодня в 00:38
Не с блеском,но вполне уверено.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100