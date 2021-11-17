Сборная Украины обыграла Боснию и Герцеговину и сыграет в стыковых матчах

Сборная Украины обыграла Боснию и Герцеговину и сыграет будущей весной в стыковых матчах за право поехать на ЧМ-2022.
Зеница, стадион Билино Поле
Босния и Герцеговина — Украина 0:2
Голы: Зинченко 59, Довбик 79
Босния и Герцеговина: Василь, Ахмедходжич, Ковачевич, Хаджикадунич, Сушич, Стеванович, Гояк (Цимирот 64), Прчич (Крунич 64), Хаджиахметович (Налич 71), Демирович (Кодро 80), Менало (Превляк 71)
Главный тренер: Петев Ивайло.
Украина: Бущан, Тымчик, Забарный , Матвиенко, Соболь (Шапаренко 64), Малиновский (Сидорчук 81), Степаненко , Зинченко, Ярмоленко (Караваев 82), Яремчук (Зубков 75), Цыганков (Довбик 75)
Главный тренер: Петраков Александр.
Предупреждения: Забарный 66, Демирович 66
Судья: Лаос Матеу.
Вот где будет битва всех времен
Вот где будет битва всех времен
Теперь же надеяться на удачный жребий...
Теперь же надеяться на удачный жребий...
Особенно вспоминаю гипер не логичные ничейки с казахами где по 3 штанги + по 2-3 выхода на ворота в молоко за игру, но в итоге ничейки.
Особенно вспоминаю гипер не логичные ничейки с казахами где по 3 штанги + по 2-3 выхода на ворота в молоко за игру, но в итоге ничейки.