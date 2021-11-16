Англия отправила 10 мячей в ворота Сан-Марино и вышла на ЧМ-22

1637012401

сегодня, 00:40

Сборная Англии уверенно обыграла команду Сан-Марино в рамках отборочного матча ЧМ -22.

Англия осталась на первом месте в группе (26), а Сан-Марино — на последнем (0).

Серравалле, стадион Олимпико

Сан-Марино — Англия 0:10 (0:6)

Голы: Магуайр 6, Фаббри 15 (автогол), Кейн 27 (пенальти), Кейн 32, Кейн 39 (пенальти), Кейн 42, Смит-Роу 58, Мингс 69, Абрахам 78, Сака 79

Сан-Марино: Бенедеттини, Баттистини, Фаббри (Конти 81), Росси, Томассини (Витаиоли 46), Лунадеи (Грандони 74), Голинуччи, Муларони, Д'Аддарио (Чензони 46), Нанни, Хирш (Голинуччи 46)

Главный тренер: Варрелла Франко.

Англия: Рамсдейл, Магуайр (Чилуэлл 46), Коуди, Мингс, Александер-Арнольд, Беллингхэм , Филлипс (Галлахер 46), Сака, Фоден (Абрахам 46), Кейн (Джеймс 63), Смит-Роу (Стоунз 73)

Главный тренер: Саутгейт Гарет.

Предупреждения: Томассини 16, Росси 26, Д'Аддарио 38, Баттистини 54, Абрахам 73

Удаление: Росси 68

Судья: Обренович Раде.