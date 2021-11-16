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Англия отправила 10 мячей в ворота Сан-Марино и вышла на ЧМ-22

сегодня, 00:40
Сан-МариноЛоготип футбольный клуб Сан-Марино0 : 10Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Сборная Англии уверенно обыграла команду Сан-Марино в рамках отборочного матча ЧМ-22.

Англия осталась на первом месте в группе (26), а Сан-Марино — на последнем (0).

Серравалле, стадион Олимпико

Сан-Марино — Англия 0:10 (0:6)
Голы: Магуайр 6, Фаббри 15 (автогол), Кейн 27 (пенальти), Кейн 32, Кейн 39 (пенальти), Кейн 42, Смит-Роу 58, Мингс 69, Абрахам 78, Сака 79

Сан-Марино: Бенедеттини, Баттистини, Фаббри (Конти 81), Росси, Томассини (Витаиоли 46), Лунадеи (Грандони 74), Голинуччи, Муларони, Д'Аддарио (Чензони 46), Нанни, Хирш (Голинуччи 46)
Главный тренер: Варрелла Франко.

Англия: Рамсдейл, Магуайр (Чилуэлл 46), Коуди, Мингс, Александер-Арнольд, Беллингхэм , Филлипс (Галлахер 46), Сака, Фоден (Абрахам 46), Кейн (Джеймс 63), Смит-Роу (Стоунз 73)
Главный тренер: Саутгейт Гарет.

Предупреждения: Томассини 16, Росси 26, Д'Аддарио 38, Баттистини 54, Абрахам 73

Удаление: Росси 68

Судья: Обренович Раде.

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 10:00
...всё как у людей у старушки Англии, я почему то не удивлён, достойный счёт,
своя игра, свой лидер, задача выполнена , достойный выход! Сборная , без
которой я ЧМ вообще не представляю! Почему у нас всё через ж--у, всем
доброго утра!!!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:17
Бедные почтальоны, они уничтожены морально.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 07:05, ред.
Вполне ожидаемо, но чтобы на столько результативно...
112910415
112910415
сегодня в 06:59
плохо обошлись с этой Мариной
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:52
Хорошо размялись.
Sadjon
Sadjon
сегодня в 06:29
это жестоко.....
Землянин
Землянин
сегодня в 03:33
И зачем такие матчи: соперники из разных галактик вообще, профессионалы играли с любителями 🤔
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers
сегодня в 02:26
Это Англия - сынок;)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 02:11
Кейн топ) 1 мяч за 10 матчей в АПЛ, зато хэт-трики "Муре", Албании и покер Сан-Марино) Не зря его признали рыцарем.. Панам)
Crooclin
Crooclin
сегодня в 01:39
Покер за 15 минут? Неплохо)
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:58
Кейн набил стату на карликовой сборной да и то с пенальти.
Землянин
Землянин
сегодня в 00:43
Прошлись катком 💥
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:42
Ничего удивительного.
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