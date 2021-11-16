Швейцария разгромила Болгарию и вышла на ЧМ-22

Сборная Швейцарии обыграла дома команду Болгарии в рамках отборочного матча ЧМ-22.
Швейцария заняла первое место (18), а Болгария — четвертое (8).
Люцерн, стадион Свисспорарена
Швейцария — Болгария 4:0
Голы: Окафор 48, Варгас 57, Иттен 72, Фройлер 90+1
Швейцария: Зоммер, Мбабу, Шер (Соу 90+7), Фрай, Видмер, Фройлер, Денис Закариа, Окафор (Штеффен 68), Шакири (Аэбишер 90+7), Варгас (Зекири 79), Гавранович (Иттен 68)
Главный тренер: Якин Мурат.
Болгария: Караджов, Туритсов (Велковски 46), Димитров, Христов, Цветанов, Неделев, Костадинов, Чочев (Илиев 65), Кирилов (Цонев 70), Илиев (Минчев 46), Десподов (Янков 80)
Главный тренер: Петров Ясен.
Предупреждения: Туритсов 18, Фройлер 33, Христов 67, Мбабу 90+3
Судья: Бастьен Бенуа.