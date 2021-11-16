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Швейцария разгромила Болгарию и вышла на ЧМ-22

сегодня, 00:43
ШвейцарияЛоготип футбольный клуб Швейцария4 : 0Логотип футбольный клуб БолгарияБолгарияМатч завершен

Сборная Швейцарии обыграла дома команду Болгарии в рамках отборочного матча ЧМ-22.

Швейцария заняла первое место (18), а Болгария — четвертое (8).

Люцерн, стадион Свисспорарена

Швейцария — Болгария 4:0
Голы: Окафор 48, Варгас 57, Иттен 72, Фройлер 90+1

Швейцария: Зоммер, Мбабу, Шер (Соу 90+7), Фрай, Видмер, Фройлер, Денис Закариа, Окафор (Штеффен 68), Шакири (Аэбишер 90+7), Варгас (Зекири 79), Гавранович (Иттен 68)
Главный тренер: Якин Мурат.

Болгария: Караджов, Туритсов (Велковски 46), Димитров, Христов, Цветанов, Неделев, Костадинов, Чочев (Илиев 65), Кирилов (Цонев 70), Илиев (Минчев 46), Десподов (Янков 80)
Главный тренер: Петров Ясен.

Предупреждения: Туритсов 18, Фройлер 33, Христов 67, Мбабу 90+3

Судья: Бастьен Бенуа.

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 10:05
...Христо Стоичков напоролся в местном баре, с досады!!!
Futurista
Futurista ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
сегодня в 08:59, ред.
Федя нас спас)...в плей офф ЧМ Германия, Бразилия, Англия, Аргентина, Франция...
Comentarios
Comentarios
сегодня в 08:44
Вторая Дания
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 08:37
Вот это да!!! В стыковые матчи попали Италия и Португалия (по своей глупости), Швеция (не сумела удержать не сильную Испанию), Северная Македония и возможно, что попадёт Нидерланды или Норвегия. Как я не завидую России, Польше и т.п.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 08:24
Это было предсказуемо
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:17
Так и должно быть.
beefs
beefs
сегодня в 07:34
С чем их искренне и вляем...
112910415
112910415
сегодня в 06:57
Швейцария умеет атаковать !
shlomo
shlomo
сегодня в 06:22
Веселье только начинается...
ballak144
ballak144 ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
сегодня в 03:17
Говоришь Валера сопли распустил, а ты сейчас чем занимаешься?) с хорватами два паса вперёд не могли дать, тоже Кудряшов виноват?)
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 01:17
нормально нам Федя вчера подо....ал🤷‍♂️ в стыках Португалия, Италия, Швеция (сборные, против которых у наших считаю шансов нет совсем) надеюсь первый соперник России будет Польша или Шотландия ( против Северной Македонии играть страшно сейчас, у них отличное поколение подросло, Холланд и Норвегия тоже не желательный жребий, у норвежцев хороший состав и времена когда игроки этой сборной были деревьями давно прошли, вместо Норвегии могут быть Нидерланды🤔...спасибо тебе Кудряшов ещё раз!!!) Карпин тут сопли распустил после поражения от Хорватии, мол болельщики плохо относятся к футболистам и к их дорогим покупкам ( автомобиль). играть нужно Валера на футбольном поле и отрабатывать каждую копейку, а не ходить пешком или припарковывать автобус про который вся европа судачит! вот сейчас попали мы в стыки, хоть один думает как нужно отрабатывать деньги? где разговоры про сборы в феврале сборной России? к любому сопернику нужно готовиться, а не руки в стороны потом разводить!!! если Карпин сейчас уже говорит, что не верит в своих футболистов его нужно отпустить и назначить на стыки Бердыева, Курбан Бекиевич сможит из любого дер..ма сделать конфетку...мы пропустили на мундиаль слабую Хорватию, теперь нужно думать как быть с сильной Италией, Португалией и Швецией🤷‍♂️
sash71
sash71
сегодня в 01:01
Швейцарцы реально показали, что они бойцы. Всю дистанцию прошли на уровне и заслуженно вышли в первого места. Прямые конкуренты в борьбе за первую строчку в группе итальянцы после победы на ЧЕ просели и пошли играть стыки.
Землянин
Землянин
сегодня в 00:46
Нормаль, оставили Италию с носом 😂
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