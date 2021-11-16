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Польша и Италия отправились в стыковые матчи. Итоги игрового дня отбора ЧМ

сегодня, 01:06

Завершились все поединки игрового дня 10-го тура группового этапа европейской квалификации ЧМ-2022.

Северная Ирландия — Италия 0:0

Швейцария — Болгария 4:0
Голы: Окафор Ной 48, Варгас Рубен 57, Иттен Седрик 72, Фройлер Ремо 90+1

Австрия — Молдавия 4:1
Голы: Арнаутович Марко 4, Триммель Кристофер 22, Арнаутович Марко 55 (пенальти), Любичич Деян 83 — Николаеску Ион 60

Израиль — Фарерские острова 3:2
Голы: Даббур Мунас 30 (пенальти), Вейсманн Шон 58, Перец Дор 75 — Ватнамар Солви 62, Ольсен Клеминт 72

Шотландия — Дания 2:0
Голы: Суттар Джон 35, Че Адамс 86

Албания — Андорра 1:0
Гол: Чекичи Эндри 74 (пенальти)

Польша — Венгрия 1:2
Голы: Швидерски Карол 61 — Шафер Андрас 37, Газдаг Даниэль 80

Сан-Марино — Англия 0:10
Голы: Магуайр Харри 6, Фаббри Филиппо 15 (автогол), Кейн Харри 27 (пенальти), Кейн Харри 32, Кейн Харри 39 (пенальти), Кейн Харри 42, Смит-Роу Эмиль 58, Мингс Тайрон 69, Абрахам Тэмми 78, Сака Букайо 79

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Хорватия 1:0 Россия  Мальта 0:6 Словакия  Словения 2:1 Кипр  Армения 1:4 Германия  Лихтенштейн 0:2 Румыния  Северная Македония 3:1 Исландия  Португалия 1:2 Сербия  Люксембург 0:3 Ирландия  Греция 1:1 Косово  Испания 1:0 Швеция  Северная Ирландия 0:0 Италия  Швейцария 4:0 Болгария  Австрия 4:1 Молдавия  Израиль 3:2 Фарерские острова  Шотландия 2:0 Дания  Албания 1:0 Андорра  Польша 1:2 Венгрия  Сан-Марино 0:10 Англия  Стадион «Полюд»  Стадион «Национальный стадион Та-Кали»  Стадион «Стожице Стэдиум»  Стадион «Республиканский стадион имени Вазгена Саркисяна»  Стадион «Райнпарк»  Стадион «Национальный стадион Тоше Проески»  Стадион «Эштадиу да Луж»  Стадион «Стад де Люксембург»  Стадион «Олимпийский стадион»  Стадион «Олимпийский»  Стадион «Уиндзор Парк»  Стадион «Свисспорарена»  Стадион «Вертерзее»  Стадион «Хэмпден Парк»  Стадион «Национальный стадион»  Стадион «Олимпико»
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Источник: soccer.ru
Польша проиграла Венгрии, но отправилась в стыковые матчи
Сегодня, 00:42 Комментарии9
Англия отправила 10 мячей в ворота Сан-Марино и вышла на ЧМ-22
Сегодня, 00:40 Комментарии13
Италия не смогла обыграть Северную Ирландию и отправилась в стыковые матчи
Сегодня, 00:37 Комментарии22
Россия и Португалия упустили лидерство. Итоги игрового дня отбора ЧМ-2022
Вчера, 00:51 Комментарии17
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Все комментарии
minai
minai
сегодня в 09:59, ред.
Такое впечатление, что, узнав о том, что наша пугливая сборная попала в стыки, многие устремились туда же специально, с надеждой отлупить именно наших.
Futurista
Futurista
сегодня в 08:45
По подбору команд стыки будут похожи на альтернативный мини Чемпионат Европы)...
Futurista
Futurista ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 08:42
Нам предстоит еще стать неудачниками среди неудачников...
h8you
h8you ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 08:41
так Италия в 2006 году чм выиграла пиши тогда четырехкратные чм
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:18
Наибольший сюрприз преподнесла Италия.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:17, ред.
Датчане под конец испортили себе всю статистику Вначале пропустили от Фаррер а потом проиграли шотландцам...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:16
Сборная Сан-Морино нужна, что бы на ней ставить рекорды.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:15
Серьёзные сборные попали в стыки, так что мы не одни стали неудачниками.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:14
Датчане играли спустя рукава.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:13
Россия вылетит нам не привыкать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:12
В стыках чемпионы Европы португальцы чемпионы мира итальянцы. Что может светить нашим пешеходам в случае попадания на какую-нибудь из них?
stanichnik
stanichnik
сегодня в 08:10
Это фиаско, братан!)))
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 08:02
Не хотелось бы Италию в нашу четвёрку.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 07:46
Второго подряд пролёта Италии мимо ЧМ никто не допустит - и не в сборной России дело, любого ее соперника не пустят в Катар.
Так что промах Кьезы во втором тайме матча с Северной Ирландией означает только одно - вероятность нашего невыхода стремительно растёт.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:43
Похоже мы приехали
ОПС
ОПС
сегодня в 07:20
Будем надеяться н лучшее.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:18
Если Италия сольёт 2-й ЧМ подряд, то им лучше не возвращаться на родину, а жить в других странах, так как их просто порвут в клочья в Италии! Хотя, думаю, Италия теперь уж своего не упустит и является фаворитом стыков.
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 07:15
Да уж, за нашу сборную становится всё тревожней...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Знатог (раскрыть)
сегодня в 07:15
Кстати, у финнов шансов минимум, а второе место хохлов только осложнит нам жизнь, уменьшив шанс на хороший жребий.. Вывод такой - наши шансы стремятся к нулю, какой фарт нужен при жеребьёвке - такого не бывает...
4RT
4RT
сегодня в 06:53
Нашим наверное приятно быть в такой компании лохов 😁
Знатог
Знатог
сегодня в 06:25
Финляндия, выручай!
112910415
112910415
сегодня в 05:49
неприятный сюрприз
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 05:32
Итальянцы могут и мимо ЧМ, о сборной России нечего и говорить по поводу ЧМ, был шанс с Хорватами, но трусливая тактика Карпина и Россия лишилась этого шанса... С такой игрой, как у сборной России нечего делать в стыках....
shlomo
shlomo
сегодня в 05:15
Стыки будут интересными
DEIVID_777
DEIVID_777
сегодня в 05:14
И всё из-за какого-то пи.... размечтавщемся о ЗМ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:14
Вот ещё один конкурент нашим подоспел ..
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:59
Шансы наших приблизились к нулю.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 01:25
Да уж, итальянцы удивили!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 01:17
Соперники у России мощные.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:13
В компанию к России!!!
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