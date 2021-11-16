Польша и Италия отправились в стыковые матчи. Итоги игрового дня отбора ЧМ

Завершились все поединки игрового дня 10-го тура группового этапа европейской квалификации ЧМ-2022.
Северная Ирландия — Италия 0:0
Швейцария — Болгария 4:0
Голы: Окафор Ной 48, Варгас Рубен 57, Иттен Седрик 72, Фройлер Ремо 90+1
Австрия — Молдавия 4:1
Голы: Арнаутович Марко 4, Триммель Кристофер 22, Арнаутович Марко 55 (пенальти), Любичич Деян 83 — Николаеску Ион 60
Израиль — Фарерские острова 3:2
Голы: Даббур Мунас 30 (пенальти), Вейсманн Шон 58, Перец Дор 75 — Ватнамар Солви 62, Ольсен Клеминт 72
Шотландия — Дания 2:0
Голы: Суттар Джон 35, Че Адамс 86
Албания — Андорра 1:0
Гол: Чекичи Эндри 74 (пенальти)
Польша — Венгрия 1:2
Голы: Швидерски Карол 61 — Шафер Андрас 37, Газдаг Даниэль 80
Сан-Марино — Англия 0:10
Голы: Магуайр Харри 6, Фаббри Филиппо 15 (автогол), Кейн Харри 27 (пенальти), Кейн Харри 32, Кейн Харри 39 (пенальти), Кейн Харри 42, Смит-Роу Эмиль 58, Мингс Тайрон 69, Абрахам Тэмми 78, Сака Букайо 79
Так что промах Кьезы во втором тайме матча с Северной Ирландией означает только одно - вероятность нашего невыхода стремительно растёт.
Так что промах Кьезы во втором тайме матча с Северной Ирландией означает только одно - вероятность нашего невыхода стремительно растёт.