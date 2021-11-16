Польша проиграла Венгрии, но отправилась в стыковые матчи

Сборная Польши уступила дома команде Венгрии в рамках отборочного матча ЧМ-22.
Польша заняла второе место (20), а Венгрия — четвертое (17).
Варшава, стадион Национальный стадион
Польша — Венгрия 1:2 (0:1)
Голы: Швидерски 62 — Шафер 37, Газдаг 80
Польша: Щесны, Давидович, Беднарек, Кендзера, Линетти (Франковски 65), Кэш (Юзвяк 46), Клих, Модер (Зелински 46), Пухач (Плахета 83), Швидерски, Пёнтек (Милик 65)
Главный тренер: Соуза Паулу.
Венгрия: Дибус, Фиола, Ланг, Салаи, Него, Ж. Надь (Вечей 90), Шафер, А. Надь, Варга (Газдаг 58), Шен (Кишш 72), Салаи (Хан 89)
Главный тренер: Росси Марко.
Предупреждения: А. Надь 6, Клих 41, Шен 43, Кэш 45+2, Пухач 58, Салаи 65, Кендзера 67, Газдаг 74
Судья: Мартинш Тьяго.
И я как предпологал что Польша в этом противостоянии без Левандовского , наврядли покажет тот футбол который бывает когда в команде находится на поле Левандовский. И это показал этот матч. Сделал ставку на ничейный результат 2:2 , но даже и на ничью не наиграли команда хозяев Польша. При очень уверенной игре в защите венгры не дали никаких шансов для того чтобы поляки смогли вырвать хотя бы ничейный результат , кроме одного точного удара Швидерски . Очень грамотно выставленная тактически игра венгерской сборной дала отличный результат, и это заслуга тренерского штаба. Этот матч можно назвать, тренерской Победой . Красивые и очень острые контр атаки венгерской сборной привели к двум забитым мячам . Физически очень крепкая сборная Венгрии смогла достойно провести этот гостевой матч и победить очень крепкую сборную Польши. И ещё раз отмечу , отсутствие одного игрока Левандовски сказалось на итоговом счёте . И теперь в нашем коллективе на попадание на Чемпионат мира появился ещё один соперник сборная Польши. А сколько уже классных сборных будут бороться в марте месяце за право выступить на мировом форуме, а сколько ещё могут остаться за бортом !!!??? Доживём увидим !!!
Всем Добра !!!
И я как предпологал что Польша в этом противостоянии без Левандовского , наврядли покажет тот футбол который бывает когда в команде находится на поле Левандовский. И это показал этот матч. Сделал ставку на ничейный результат 2:2 , но даже и на ничью не наиграли команда хозяев Польша. При очень уверенной игре в защите венгры не дали никаких шансов для того чтобы поляки смогли вырвать хотя бы ничейный результат , кроме одного точного удара Швидерски . Очень грамотно выставленная тактически игра венгерской сборной дала отличный результат, и это заслуга тренерского штаба. Этот матч можно назвать, тренерской Победой . Красивые и очень острые контр атаки венгерской сборной привели к двум забитым мячам . Физически очень крепкая сборная Венгрии смогла достойно провести этот гостевой матч и победить очень крепкую сборную Польши. И ещё раз отмечу , отсутствие одного игрока Левандовски сказалось на итоговом счёте . И теперь в нашем коллективе на попадание на Чемпионат мира появился ещё один соперник сборная Польши. А сколько уже классных сборных будут бороться в марте месяце за право выступить на мировом форуме, а сколько ещё могут остаться за бортом !!!??? Доживём увидим !!!
Всем Добра !!!