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Польша проиграла Венгрии, но отправилась в стыковые матчи

сегодня, 00:42
ПольшаЛоготип футбольный клуб Польша1 : 2Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрияМатч завершен

Сборная Польши уступила дома команде Венгрии в рамках отборочного матча ЧМ-22.

Польша заняла второе место (20), а Венгрия — четвертое (17).

Варшава, стадион Национальный стадион

Польша — Венгрия 1:2 (0:1)
Голы: Швидерски 62 — Шафер 37, Газдаг 80

Польша: Щесны, Давидович, Беднарек, Кендзера, Линетти (Франковски 65), Кэш (Юзвяк 46), Клих, Модер (Зелински 46), Пухач (Плахета 83), Швидерски, Пёнтек (Милик 65)
Главный тренер: Соуза Паулу.

Венгрия: Дибус, Фиола, Ланг, Салаи, Него, Ж. Надь (Вечей 90), Шафер, А. Надь, Варга (Газдаг 58), Шен (Кишш 72), Салаи (Хан 89)
Главный тренер: Росси Марко.

Предупреждения: А. Надь 6, Клих 41, Шен 43, Кэш 45+2, Пухач 58, Салаи 65, Кендзера 67, Газдаг 74

Судья: Мартинш Тьяго.

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 10:11
...нет путёвки на ЧМ, не будет и мяча из золота, со свистом Роби пролетает!!!
Евгений Быстров
Евгений Быстров
сегодня в 07:56
Польша, Италия, Португалия в стыках, а значит россии ловить нечего.
112910415
112910415
сегодня в 07:01
Польшу мы побьём !
или наоборот
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:42
Молодцы мадьяры!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 06:18
хлопнули дверью ....
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:09
Польша дома проиграла Венгрии .
И я как предпологал что Польша в этом противостоянии без Левандовского , наврядли покажет тот футбол который бывает когда в команде находится на поле Левандовский. И это показал этот матч. Сделал ставку на ничейный результат 2:2 , но даже и на ничью не наиграли команда хозяев Польша. При очень уверенной игре в защите венгры не дали никаких шансов для того чтобы поляки смогли вырвать хотя бы ничейный результат , кроме одного точного удара Швидерски . Очень грамотно выставленная тактически игра венгерской сборной дала отличный результат, и это заслуга тренерского штаба. Этот матч можно назвать, тренерской Победой . Красивые и очень острые контр атаки венгерской сборной привели к двум забитым мячам . Физически очень крепкая сборная Венгрии смогла достойно провести этот гостевой матч и победить очень крепкую сборную Польши. И ещё раз отмечу , отсутствие одного игрока Левандовски сказалось на итоговом счёте . И теперь в нашем коллективе на попадание на Чемпионат мира появился ещё один соперник сборная Польши. А сколько уже классных сборных будут бороться в марте месяце за право выступить на мировом форуме, а сколько ещё могут остаться за бортом !!!??? Доживём увидим !!!
Всем Добра !!!
Землянин
Землянин ответ Mangur (раскрыть)
сегодня в 00:51
Ничего удивительного, тем более и Левандовского не было даже на лавке запасных, а Венгрия и на недавном Чемпионате Европы дали бой всем фаворитам в группе смерти
Mangur
Mangur
сегодня в 00:44
Сенсация. Удивительный результат
Землянин
Землянин
сегодня в 00:43
Венгры продолжают показывать зубы 👍
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