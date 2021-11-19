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Колосков: «Зобнин превратился в посредственного футболиста»

вчера, 13:13
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак19:00 Не начался

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Спартаком».

Ожидаю хорошего матча. Обе команды играющие, они не играют по принципу бей-беги. Будет хорошая и красивая игра. С обеих сторон собраны хорошие исполнители. Жду атакующей игры, а кто выиграет — сложно сказать. Все еще будет зависеть от того, в какой форме приехали игроки со своих сборных.

Травмы «Спартака»? В наших командах любая боевая единица это потеря. У многих короткие скамейки, даже на стартовый состав порой не хватает игроков. Литвинов только начал играть, но вроде как уже закрепился в составе. Героического ничего не делает — картины точно не портит.

Зобнин превратился в посредственного футболиста, конечно. Он ничем сейчас не выделяется, что в сборной и в клубе. Играет он везде одинаково плохо. После травмы он так и не смог выйти на свой прежний уровень. В любом случае Зобнин это потеря для нынешнего «Спартака».

Кто является фаворитом в матче? Скорее всего, «Краснодар».

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Все комментарии
Землянин
Землянин ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 06:39, ред.
Вы меня с кем то спутали, извините 🐸
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 16:53
Он таким был всегда, просто раньше он компенсировал свою бездарность движением и работоспособностью, а теперь стал выдыхаться
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:00, ред.
После получения "Золотого мяча", "Золотой бутсы", феерии в ЛЧ, бесчисленных титулов и бесчисленных предложений от Баварии,Реала и Барсы - наступил ожидаемый спад....скоро всё вернётся на круги своя....
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:29
Зато зарплата у него совсем непосредственная.
makkie
makkie
вчера в 15:08
Зобнин нарвался на классический спад в игре.

Он и не отдыхал толком в последние годы. Чемпионат, игры сборной, всякие товарищеские матчи. Еще бывало ломался и потом приходилось заново форму набирать. Рома - не робот!

Уверен, что вернётся к былым кондициям. Но для этого нужно время. А возможно и перестановки на тренерском мостике с последующей встряской команды. То, что Руй Витория уже не жилец в Спартаке - почти аксиома!
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 14:01
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 14:00
    А ты всегда был никчемным управляющим))
    ABir
    ABir
    вчера в 13:59
    Набор формы и выход на рабочие кондиции - на 90% в руках спортсмена. Поэтому все в руках и ногах Романа. Будем надеяться, что он справится
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 13:40
    На кого как найдёт тот и выиграет.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 13:38
    Так в Спартаке это обычное дело...
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 13:25
    "Спартак" Витю обует и тот поедет в незапланированный отпуск с выездом на Родину. Пока не поздно,увольняй этого прогульщика,Галицкий!
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 13:25
    У всех бывают спады в игре. Надеюсь всё скоро поправит .
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 13:24
    Он всегда был таковым.
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