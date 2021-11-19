Колосков: «Зобнин превратился в посредственного футболиста»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Спартаком».

Ожидаю хорошего матча. Обе команды играющие, они не играют по принципу бей-беги. Будет хорошая и красивая игра. С обеих сторон собраны хорошие исполнители. Жду атакующей игры, а кто выиграет — сложно сказать. Все еще будет зависеть от того, в какой форме приехали игроки со своих сборных.

Травмы «Спартака»? В наших командах любая боевая единица это потеря. У многих короткие скамейки, даже на стартовый состав порой не хватает игроков. Литвинов только начал играть, но вроде как уже закрепился в составе. Героического ничего не делает — картины точно не портит.

Зобнин превратился в посредственного футболиста, конечно. Он ничем сейчас не выделяется, что в сборной и в клубе. Играет он везде одинаково плохо. После травмы он так и не смог выйти на свой прежний уровень. В любом случае Зобнин это потеря для нынешнего «Спартака».

Кто является фаворитом в матче? Скорее всего, «Краснодар».