«Я думаю, что песня не допета». Белоус — о Карпине в сборной России

Футбольный менеджер Юрий Белоус поделился мнением о будущем главного тренера сборной России .

Если мы говорим о чиновниках РФС , надо понимать, какими критериями они руководствовались, когда назначали Валерия Георгиевича. Это очень важный вопрос. Есть абсолютные критерии: первое — специалист-тренер, который умеет добиться поставленной задачи. Второе — это привлекательная модель игры. Что касается клуба, это может быть индивидуальный и командный рост футболиста.

Он сказал, что он будет думать, не сказал, что уйдет. Я думаю, что песня не допета, никуда он не уйдет, это эмоции. Но то, что он был искренен, растерян после этой игры, безусловно. Есть возможность еще все исправить.