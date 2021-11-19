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«Я думаю, что песня не допета». Белоус — о Карпине в сборной России

вчера, 12:42

Футбольный менеджер Юрий Белоус поделился мнением о будущем главного тренера сборной России Валерия Карпина.

Если мы говорим о чиновниках РФС, надо понимать, какими критериями они руководствовались, когда назначали Валерия Георгиевича. Это очень важный вопрос. Есть абсолютные критерии: первое — специалист-тренер, который умеет добиться поставленной задачи. Второе — это привлекательная модель игры. Что касается клуба, это может быть индивидуальный и командный рост футболиста.

Он сказал, что он будет думать, не сказал, что уйдет. Я думаю, что песня не допета, никуда он не уйдет, это эмоции. Но то, что он был искренен, растерян после этой игры, безусловно. Есть возможность еще все исправить.

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Все комментарии
Alex-Odobryaet
Alex-Odobryaet
вчера в 20:00
Не ну правда... у россии есть Сафонов-у них Донарума! у россии есть головин-у них Вератти! сами посудите)
Alex-Odobryaet
Alex-Odobryaet
вчера в 17:24, ред.
Юрий, к сожалению, песня допета (закон фан айди) НЕ ВЫЙДУТ НАШИ НИКУДА! а что касается фанатов, они как собирались в группы так и будут! Просто будут дома, на дачах это делать.. и немножечко по улицам, после матчей будут ходить! Те кто знаком - они знакомы! Те кто не знаком - будем знакомить (даже и искусственно). Люди преклонного возраста будут на трибунах (естественно умен. посещ.). Ну а сборная?! Ну а шо?! сами виноваты Дворкович, обидный автогол, ну а что делать...
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 14:29
Он прав песня не допета, певец устал, а нового найти трудно среди танцоров.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:50
Что там говорил Наполеонэ Буонапарте о стаде баранов(львов),возглавляемых львом(соответственно-бараном)??? Так что посмотрим,кто у наших баранов предводителем нанялся.
berda2003
berda2003
вчера в 13:03
что исправлять, что??? вопрос надо ставить так: кого исправлять??? если у них фобия на болельщиков, журналистов и на сам футбол, что можно исправить?
деньги зло! у наших т.н. футболистов очень много зла!
YVG
YVG
вчера в 12:48
Лет 16 будет думать и исправлять.
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