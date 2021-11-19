Спортивный психолог: «Я бы ни за что не пошёл в команду Карпина»

Спортивный психолог Вадим Гущин поделился мнением о ментальных проблемах игроков сборной России.

В советское время психолог приходил в команду, давал какие-то назначения и уходил. Сейчас так никто не работает. Валерию Георгиевичу Карпину психолог в команде не нужен. И я бы не пошел туда ни за что. Если тренер считает психологом себя, то зачем ему еще один. В других командах психологи нужны и работают. Совершенно ясно то, что нам рассказывали про настрой, что он не мог вызвать реакцию у футболистов. Я могу объяснить почему. Всё очень просто. Тревога возникает, когда вы ждете чего-то плохого и не знаете, чего конкретно. В данном случае перед командой поставили задачу, к исполнению которой они были категорически не готовы. Ни в одном матче, которые мы видели, у Черчесова, у Карпина или в клубах, мы никакого прессинга, активной игры мы не наблюдали.

Это когда человеку говорят: возьми и спляши, возьми и прыгни. Людям поставили условие, которое они не могут выполнить. Тревога — это смесь печали и вины, стыда. Это было и на чемпионате Европы. Тревога проявляется голами в свои ворота, пасами непонятно куда. Нужно было сказать, что будет на самом деле. «Вас прижмут, вас будут бить, они лучше, единственный шанс — биться за каждый сантиметр поля. Вы должны быть честны перед самими собой» — вот что надо было говорить.

Интервью Карпина? Человек совершенно искренне сказал то, что он думает. Просто вы решили, что он сказал не то, что он думает. Он решил, что это не команда, а стадо баранов. И что это стадо играть не может, и он с этим ничего сделать не может.