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Спортивный психолог: «Я бы ни за что не пошёл в команду Карпина»

вчера, 12:21

Спортивный психолог Вадим Гущин поделился мнением о ментальных проблемах игроков сборной России.

В советское время психолог приходил в команду, давал какие-то назначения и уходил. Сейчас так никто не работает. Валерию Георгиевичу Карпину психолог в команде не нужен. И я бы не пошел туда ни за что. Если тренер считает психологом себя, то зачем ему еще один. В других командах психологи нужны и работают. Совершенно ясно то, что нам рассказывали про настрой, что он не мог вызвать реакцию у футболистов. Я могу объяснить почему. Всё очень просто. Тревога возникает, когда вы ждете чего-то плохого и не знаете, чего конкретно. В данном случае перед командой поставили задачу, к исполнению которой они были категорически не готовы. Ни в одном матче, которые мы видели, у Черчесова, у Карпина или в клубах, мы никакого прессинга, активной игры мы не наблюдали.

Это когда человеку говорят: возьми и спляши, возьми и прыгни. Людям поставили условие, которое они не могут выполнить. Тревога — это смесь печали и вины, стыда. Это было и на чемпионате Европы. Тревога проявляется голами в свои ворота, пасами непонятно куда. Нужно было сказать, что будет на самом деле. «Вас прижмут, вас будут бить, они лучше, единственный шанс — биться за каждый сантиметр поля. Вы должны быть честны перед самими собой» — вот что надо было говорить.

Интервью Карпина? Человек совершенно искренне сказал то, что он думает. Просто вы решили, что он сказал не то, что он думает. Он решил, что это не команда, а стадо баранов. И что это стадо играть не может, и он с этим ничего сделать не может.

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Все комментарии
Землянин
Землянин
сегодня в 06:42
Пустая болтовня обычная для психологов, хорошо ещё до психиатров дело не дошло, там вообще бы полный мрак был бы
Верг
Верг ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 20:17, ред.
У дсп фанеры нет души
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 17:13
Про стадо баранов правильно сказал
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:18
Откуда Гущину знать, что и как говорил Карпин игрокам, его же не было в команде, не думаю, что Георгиевич готовил команду на поражение, обычный человеский фактор сыграл на руку хорватам, не было бы этой роковой ошибки, продержались бы ещё минут 15 и никто бы не знал про психолога Гущина.
dimir
dimir
вчера в 14:50
Я как "психолог" с уверенностью могу сказать одно~ единственно возможная схема в нашей сборной это 5-3-2.
Все остальное для гашего "стада" не доступно.
Илья85
Илья85 ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 14:26
Ты ещё скажи ,что смогут принимать мяч и давать точные пасы не смотря на него . Так как это ускорит их игру и не будут тратить время на обработку и ввбор адресата. )))))
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 14:16
Если он правильно говорит, что тревога - это "смесь печали, вины и стыда", то у нас 95% чиновников и депутатов должны постоянно это испытывать.
4RT
4RT ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 14:10
Проникнет в самую суть российского футбола
4RT
4RT
вчера в 14:07
Стаду баранов нужен чабан 😁
За адекватность
За адекватность
вчера в 13:50
А я то думал. Оказывается психологи спасут наш футбол. При должной работе психолога перед матчем, наши мастера пешеходного стиля в самих матчах будут душить соперника активным высоким прессингом, перестанут по пол дня думать что делать с мячом, а начнут быстро играть в пас в одно касание на высокой скорости, мяч при приеме и обработке перестанет отлетать, условно как от полена на три метра, без проблем начнут выходить через пас из-под прессинга соперника и начинать атаки, а не тупо выпинывать мяч вперед и.т.д....
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 13:37
Началась постепенная травля Карпина в СМИ.
Futurista
Futurista
вчера в 13:24
С точки зрения профессиональных психологов на планете Земля нет психологически здоровых людей...себя они к ним не причисляют)...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:11
Наверное Дзюба у него консультировался.
Союзник противников
Союзник противников ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:10
ПРосто когда он смотрит свой диплом об оборзевании,то его охватывают эти три светлых чувства.Как в суррогатном МАККОФЕ три в одном.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:09
Спортивный психолог Вадим Гущин: "Тревога — это смесь печали и вины, стыда."

Психолог вообще не в теме....
Речь об игроках РПЛ с паспортом....откуда у них такая роскошь...как печаль. вина, стыд ???
Союзник противников
Союзник противников ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 13:09
У нас в чемпионате сейчас есть три тренера,которые где-то что-то выигрывали,а оставшиеся 12-ПСИХОЛОГИ с большой буквы.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:07
Хто это такая? Теперь хоть о его существовании знаем.
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:06
Психолог нужен Гущину!Или работа?))
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:57
Как психолог, Карпин нулевой и это его большая проблема, поэтому он ничего ещё не выигрывал. Настоящий классный тренер должен быть хорошим психологом, чтобы залезть в душу игрокам, вывернуть их наизнанку, донести им свою мысль до мозга костей, чтобы она в печёнках у них засела. Вот тогда они будут неукоснительно выполнять на поле то, что от них требует тренер, потому что это у них будет записано на подсознании.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 12:52
Вот оказывается,где собака-то порылась...,психолога нет,отсюда и игра такая невзрачная...)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:46
Карпин великий мотиватор! И фсё...
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:40
Кем бы Карпин себя не возомнил результата нет и не будет.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 12:38
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:32
Психолог высказался, пора бы и к проктологу обратиться:
dеigandre
dеigandre
вчера в 12:25
Теперь этот персонаж весь интернет заполонит?
Еще один великий эксперт? Откуда он появился???
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:24
Какой же вы профессионал.
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