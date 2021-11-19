Олич: «ЦСКА должен войти в тройку, лучше них только „Зенит“» .

Хорватский специалист , который ранее возглавлял московский ЦСКА , выразил мнение о потенциале армейской команды:

Свою работу я выполнил хорошо, знаю это. Сейчас я рад, что всё получилось вот так. Если доверия нет, лучше не сотрудничать. Желаю команде всегда добиваться успехов. ЦСКА должен войти в тройку, лучше них только «Зенит»

Мне жалко только футболистов. Когда я ушёл, получил от них большую поддержку. Почти все написали мне. Я знаю, что им со мной было хорошо, им нравились тренировки.