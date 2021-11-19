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Олич: «ЦСКА должен войти в тройку, лучше них только „Зенит“»

вчера, 10:16

Хорватский специалист Ивица Олич, который ранее возглавлял московский ЦСКА, выразил мнение о потенциале армейской команды:

Свою работу я выполнил хорошо, знаю это. Сейчас я рад, что всё получилось вот так. Если доверия нет, лучше не сотрудничать. Желаю команде всегда добиваться успехов. ЦСКА должен войти в тройку, лучше них только «Зенит»

Мне жалко только футболистов. Когда я ушёл, получил от них большую поддержку. Почти все написали мне. Я знаю, что им со мной было хорошо, им нравились тренировки.

Ранее хорват высказался касательно Василия Березуцкого и его ухода в «Краснодар».

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:45
.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:44, ред.
Олич: «ЦСКА должен войти в тройку, лучше них только „Зенит“» .
Эей ухнем , да навалимся !!!
Тут до третьего места ещё не далеко осталось !!!)))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:24
Как то так
SHMEL
SHMEL
вчера в 13:40, ред.
Слишком много Олича...Ивица пытается выкрутиться после наезда на руководство ЦСКА, но делает это неумело и примитивно.
112910415
112910415
вчера в 12:46
имеет право на своё мнение
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 12:25
Ну это мнение Олича.
Он же не человек со стороны, а еще недавно работал в клубе, знает игроков, их возможности - так что вправе давать комментарии. Хотя, конечно, я с ним не согласен. И не вижу тут провокаций.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 11:52
Поднимает себе цену в условиях резкого падения спроса на него и даже интереса к нему. Проверенный приём
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 11:50
Провокатор это тот, который глупости говорит. Все же понимают, что реально по игре ЦСКА сейчас 5-7 не выше. Если кто то скажет сейчас, что руй идеальный тренер и с ним Спартак будет чемпионом, а мешает этому Зеленов, или Малежиков, это будет провокация. Так что критика и провокация это разные вещи.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:40
Как говорят в Одессе --- будем посмотреть.
Что то Ивица частенько о ЦСКА высказывается, наверно к холодной зиме в Европе))))).
Cat01
Cat01
вчера в 11:31
Золотые слова
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:59
Должен войти,да чтото не входит!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:51
Одно непонятно...
Олич : "Сейчас я рад, что всё получилось вот так."
Так для чего с утра до ночи гневить руководство клуба из которого ушёл...если ты счастливый и радостный ???
Futurista
Futurista
вчера в 10:43
ЦСКА должен войти в тройку, лучше них только «Зенит»...
))??...а третий кто?...

ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 10:42
Лучше ЦСКА в этом году были и Зенит и Рубин с Сочи и Динамо с Локо! Какая тут тройка?!
Bombardier
Bombardier
вчера в 10:40
Слова обиженного человека.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:38
Сейчас коням ничего не светит. Идёт борьба за власть в клубе, тут не до игры.
Как гинер в своё время отжал этот клуб, так сейчас отжимают у него. История идёт по кругу, а бумеранг всегда возвращается.
ЦСКА попасть в ЛК будет в радость, там они ещё четвёртыми не были ;)
ОПС
ОПС
вчера в 10:34
Очень это сомнительно в данное время.
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 10:32
А что, все кто вас критикует - предатели и провокаторы?
Если тебя устраивает текущая ситуация в цска, то конечно это всё происки конкурентов. Я же со стороны вижу передел власти. И рано или поздно кому-то придётся уступить - либо Орешкину с ВЭБом, либо Гинеру с Бабаевым.
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:24
спорное мнение
YVG
YVG
вчера в 10:24
Это он загнул однако. Тройка это только мечта.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 10:22
Похож на провокатора
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:21
ДОлжен,но не будет.
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