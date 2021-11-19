Олич: «ЦСКА должен войти в тройку, лучше них только „Зенит“» .

Хорватский специалист Ивица Олич, который ранее возглавлял московский ЦСКА, выразил мнение о потенциале армейской команды:
Свою работу я выполнил хорошо, знаю это. Сейчас я рад, что всё получилось вот так. Если доверия нет, лучше не сотрудничать. Желаю команде всегда добиваться успехов. ЦСКА должен войти в тройку, лучше них только «Зенит»
Мне жалко только футболистов. Когда я ушёл, получил от них большую поддержку. Почти все написали мне. Я знаю, что им со мной было хорошо, им нравились тренировки.
Ранее хорват высказался касательно Василия Березуцкого и его ухода в «Краснодар».
Эей ухнем , да навалимся !!!
Тут до третьего места ещё не далеко осталось !!!)))
Эей ухнем , да навалимся !!!
Тут до третьего места ещё не далеко осталось !!!)))
Он же не человек со стороны, а еще недавно работал в клубе, знает игроков, их возможности - так что вправе давать комментарии. Хотя, конечно, я с ним не согласен. И не вижу тут провокаций.
Он же не человек со стороны, а еще недавно работал в клубе, знает игроков, их возможности - так что вправе давать комментарии. Хотя, конечно, я с ним не согласен. И не вижу тут провокаций.
Что то Ивица частенько о ЦСКА высказывается, наверно к холодной зиме в Европе))))).
Что то Ивица частенько о ЦСКА высказывается, наверно к холодной зиме в Европе))))).
Олич : "Сейчас я рад, что всё получилось вот так."
Так для чего с утра до ночи гневить руководство клуба из которого ушёл...если ты счастливый и радостный ???
Олич : "Сейчас я рад, что всё получилось вот так."
Так для чего с утра до ночи гневить руководство клуба из которого ушёл...если ты счастливый и радостный ???
))??...а третий кто?...
https://youtu.be/0mn0n7rib3c
))??...а третий кто?...
Как гинер в своё время отжал этот клуб, так сейчас отжимают у него. История идёт по кругу, а бумеранг всегда возвращается.
ЦСКА попасть в ЛК будет в радость, там они ещё четвёртыми не были ;)
Как гинер в своё время отжал этот клуб, так сейчас отжимают у него. История идёт по кругу, а бумеранг всегда возвращается.
ЦСКА попасть в ЛК будет в радость, там они ещё четвёртыми не были ;)
Если тебя устраивает текущая ситуация в цска, то конечно это всё происки конкурентов. Я же со стороны вижу передел власти. И рано или поздно кому-то придётся уступить - либо Орешкину с ВЭБом, либо Гинеру с Бабаевым.
Если тебя устраивает текущая ситуация в цска, то конечно это всё происки конкурентов. Я же со стороны вижу передел власти. И рано или поздно кому-то придётся уступить - либо Орешкину с ВЭБом, либо Гинеру с Бабаевым.