Калиниченко: «Карпин умеет направлять эмоции в правильное русло»

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вчера, 12:59

Экс-полузащитник «Спартака» прокомментировал слова наставника сборной России о том, что футболисты национальной команды боялись во время заключительного поединка отбора на ЧМ -2022 с хорватами:

Считаю, что команда явно перегорела. Отсюда пошло то самое закрывание — боязнь получения мяча.

Карпин ранее заявил, что размышляет о продолжении работы в сборной России. По мнению Калиниченко, тренер сделал это заявление на эмоциях.

Вряд ли со стороны Карпина это был сигнал кому-то. Он это сказал на эмоциях. Карпин умеет направлять эмоции в правильное русло. Во-первых, он не снял с себя ответственности. Во-вторых, у него не получилось продемонстрировать ту игру, которую он хотел. Индикатором стал поединок с Хорватией за первое место в отборочной группе, Игра с высоким прессингом и в атаке абсолютно ничего не получалось. Карпин понял, что на этот момент план не работает.

Соглашение Карпина и его тренерского штаба заканчивается 31 марта 2022 года.