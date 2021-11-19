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Калиниченко: «Карпин умеет направлять эмоции в правильное русло»

вчера, 12:59

Экс-полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал слова наставника сборной России Валерия Карпина о том, что футболисты национальной команды боялись во время заключительного поединка отбора на ЧМ-2022 с хорватами:

Считаю, что команда явно перегорела. Отсюда пошло то самое закрывание — боязнь получения мяча.

Карпин ранее заявил, что размышляет о продолжении работы в сборной России. По мнению Калиниченко, тренер сделал это заявление на эмоциях.

Вряд ли со стороны Карпина это был сигнал кому-то. Он это сказал на эмоциях. Карпин умеет направлять эмоции в правильное русло. Во-первых, он не снял с себя ответственности. Во-вторых, у него не получилось продемонстрировать ту игру, которую он хотел.

Индикатором стал поединок с Хорватией за первое место в отборочной группе, Игра с высоким прессингом и в атаке абсолютно ничего не получалось. Карпин понял, что на этот момент план не работает.

Соглашение Карпина и его тренерского штаба заканчивается 31 марта 2022 года.

Сборная России заняла второе место в группе по итогам квалификации, команда сыграет в стыковых матчах в марте будущего года за право поехать на ЧМ-2022.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 14:46
У нас всегда "ссут" в ответственный момент, потому-что не верят в своих ребят (что не удивительно). Не верится что станет смелым и перестанет 59ть. Просто надо завершить свою работу.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:46, ред.
Если разбираться по поводу тренерского профессионализма, что выиграл Карпин? По моему максимальное достижение - второе место со "Спартаком" в Чемпионате России (говоря по правде Черчесов тоже недалеко ушел, чемпионство с "Легией" тоже не вершина тренерского мастерства). Но как создатель более благоприятного фона в медиапространстве и среди болельщиков, здесь он шашлычных дел мастера опережает, так сказать, на корпуса два-три. Но то, что он сто процентов может дать сборной - это эмоции и вера в собственные силы (изыски в тактических решениях оставим на плечах тренерского штаба). Если справится с собой и сумеет донести свою мысль и уверенность до команды мы по крайней мере не увидим повторение той унылой игры в Сплите и со сборной Словакией, пусть даже и придется вылететь от Португалии, Италии или Польши.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:32
Хочется чтоб так оно и было
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:21
Еще не март месяц....)
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:12
А великий психолог Гущин против.
ДСА
ДСА
вчера в 13:10
С хорватами фортуна забрала всё, что ранее дала нашей сборной.
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