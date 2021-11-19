Пономарёв прокомментировал слова Олича о руководстве ЦСКА.

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал слова бывшего главного тренера армейцев Ивицы Олича, который раскритиковал руководство клуба.
У него не сложились взаимоотношения с Бабаевым. Наверное, Гинер не пойдет у Олича на поводу. Это будет неправильно идти на поводу у человека, который был недоволен руководством команды. Бабаев в совете директоров ЦСКА. Он из себя что-то представляет, у него хорошие взаимоотношения с Гинером. Напрасно Олич так говорит. Ему надо рассуждать не как футболисту уже, а как хорошему специалисту. Да, проблема только в Оличе. Надо было найти общий язык, а он вступил в перепалку с Бабаевым. Олич не тот человек, из-за кого надо убирать Бабаева. Что он из себя представляет? Пока ничего.
Странная логика у Пономарёва . Раз это Олич , никому не известный как тренер, но бывший один из лучших игроков своего времени, которого сам Бабаев и кстати пригласил в ЦСКА на пост главного тренера, должен был создать благоприятные условия, для того чтобы клуб где он кстати является главным менеджером, стал показывать те результаты, которые бы удовлетворяли всё руководство клуба ,а также болельщиков. А Олич как тренер которого ставят в клуб который находится в незавидном положении в начале сезона, конечно же будет ставить своих людей в тренерский штаб и просить руководство чтобы сделать какие-то приобретения, для поставленной задачи . Не вижу ничего особенного в этом. А у Бабаева по моему уже начинается мания о своём величии и о своей значимости как великого управленца , да вот только результаты клуба говорят совсем об обратной стороне его деятельности.
Всем Добра !
Странная логика у Пономарёва . Раз это Олич , никому не известный как тренер, но бывший один из лучших игроков своего времени, которого сам Бабаев и кстати пригласил в ЦСКА на пост главного тренера, должен был создать благоприятные условия, для того чтобы клуб где он кстати является главным менеджером, стал показывать те результаты, которые бы удовлетворяли всё руководство клуба ,а также болельщиков. А Олич как тренер которого ставят в клуб который находится в незавидном положении в начале сезона, конечно же будет ставить своих людей в тренерский штаб и просить руководство чтобы сделать какие-то приобретения, для поставленной задачи . Не вижу ничего особенного в этом. А у Бабаева по моему уже начинается мания о своём величии и о своей значимости как великого управленца , да вот только результаты клуба говорят совсем об обратной стороне его деятельности.
Всем Добра !