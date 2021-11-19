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Пономарёв прокомментировал слова Олича о руководстве ЦСКА

сегодня, 00:47

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал слова бывшего главного тренера армейцев Ивицы Олича, который раскритиковал руководство клуба.

У него не сложились взаимоотношения с Бабаевым. Наверное, Гинер не пойдет у Олича на поводу. Это будет неправильно идти на поводу у человека, который был недоволен руководством команды. Бабаев в совете директоров ЦСКА. Он из себя что-то представляет, у него хорошие взаимоотношения с Гинером. Напрасно Олич так говорит. Ему надо рассуждать не как футболисту уже, а как хорошему специалисту. Да, проблема только в Оличе. Надо было найти общий язык, а он вступил в перепалку с Бабаевым. Олич не тот человек, из-за кого надо убирать Бабаева. Что он из себя представляет? Пока ничего.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 13:53
- "Эти причины тебе кажутся надуманными, т.к. ты не владеешь информацией, как и я . кстати."
Но всё равно вы пишите свою правду и почему-то она должна быть истиной !!! Как то не логично.
Ваши домыслы , лучше других !!!)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 13:37
Эти причины тебе кажутся надуманными, т.к. ты не владеешь информацией, как и я . кстати. Вряд ли Бабаев мог уволить без санкции Орешкина. А поводов уволить было очень много. Я думаю увольнение Олича - это коллегиальное решение, принятое на Совете директоров, в котором у Орешкина 2 голоса (он председатель). А всего там 5 человек. Но кто как голосовал неизвестно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 13:33
Я не предполагаю, что ты такой наивный и не понимаешь, что в условиях РПЛ главное в достижении успеха - это все таки финансы. А у ЦСКА с этим серьезные проблемы. Вот и результат. Такие же причины падения и у Краснодара и Рубина. ВТБ, купивший у Галицкого Магнит, отходит от этого бизнеса, а Галицкий продает остаток акций Магнита. и у быков начались проблемы. У Рубина ТАИФ уменьшил финансирование и никакой Слуцкий ничего сделать не может. так что деньги в РПЛ решают все. У ВТБ и Динамо проблем нет - вот и результат. Единственное исключение из этого правила - это Спартак. Деньги там есть , ждали , что все будет окей к юбилею, но вышло как всегда. Но ведь исключение лишь подтверждает правило. Будут у ЦСКА деньги (богатые инвесторы, владельцы) - будет и результат. А все остальное это мелочи.
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 13:28, ред.
Орешкин пригласил, а через два с половиной месяца, не дав доработать и никаких шансов Оличу , уволил по каким-то надуманым причинам, уволил его именно Бабаев.
Эта лирика в руководстве клуба, до сих пор отражается на игре команды !!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 13:25
Сам Олич сказал, что его пригласил ОРЕШКИН, а не Бабаев. Остальное лирика.
Союзник противников
Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 13:05
Поздравляю тебя с многознанием внутренней обстановки в ЦСКА,закулисах бизнеса,гениальными бабаями и занимаемым местом команды в текущем розыгрыше РПЛ.Думаю,что при таких выдающихся рукамиводителях(а главное-Бабаяном,стоящим несомненно выше всяких рахимичей в знании игры),это ещё не самый подвал.К новогодним праздникам есть шанс опуститься.
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 12:57
Привет дружище. Прочитай пожалуйста большое интервью Бабаева после увольнение Олича .
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 12:39
Не надо манипуляций. Бабаян пришел уже после ухода Олича. И никакого согласия от него не требовалось. А то, что он хотел Рахимича, совершенно справедливо не нашло поддержки у Бабаева, т.к. таких людей в клубе полно. Чем Березуцкий, Карнаухов, Гусев хуже Рахимича. ? А выполнять капризы Олича - это не к Бабаеву. Роман уже 14 лет топ менеджер ЦСКА и его достижения не соизмеримы с "успехами" Олича.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 12:33
Дорогой, ты же знаешь, что я люблю точность не принимаю искажения фактов. Так вот, дорогой. Олича пригласил не Бабаев, а Орешкин. Это факт, который существенно меняет смысл твоего текста. Орешкин все таки повыше Бабаева в иерархии. Так, что субординацию никто не отменял. Тот срок, что был Оличу дан, показал, что это далеко не топ тренер. Игры при нем не было, были мучения. Так что , не обижайся дорогой, но чтобы судить столь категорично нужно владеть реальной информацией, а не слухами. Удачи!!!
Брулин
Брулин
сегодня в 12:05
А до и после Олича кто виноват? Кто с Бабаевым не смог найти общий язык?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:12
Олич и Николич - свободные люди....
За "непрогиб" - уже респект....
Почему они должны плясать под чью то дудку ??
Не стали частью междусобойчика...который всё равно результат не даёт - так правильно сделали...молодые, самоуважающие - всё у них получится...

Менеджеров в клубах - вагон и маленькая тележка...куда ни плюнь....
Тренеров дельных и людей футбольных - по пальцам пересчитаешь....
Сейчас "время менеджеров"...потому и футбол наш в упадке неподъёмном...
Но так будет не всегда....
Переживём...
Союзник противников
Союзник противников ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 09:26
Бабаяна в помощники? Кто это такой,но согласен! Пупыркина в нападение? Согласен! Почему нет результата? Потому что согласен.
Компромисс-равновесное состояние двух примерно равных величин.А если одна диктует,то действия второй стороны называется капитуляцией.Олич предпочёл отступить на первоначальные позиции,а не капитулировать.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:21
Правильно :Всякая власть от бога! Или Гинера...Или(теперь)-Орешкина...
Бери,что барин даёт,и выдавай результат,мол.Вот Лёша и отжигает! Послезавтра увидим на поле новую комбинацию,но опять из трёх пальцев.
цвпб23424
цвпб23424
сегодня в 08:57
О а Бабаев то из себя что представляет? Сидел под гинером, теперь под Орешкиным. Ведомое чучело без своего взгляда на футбол и понимания футбола. Про Гинера известно, что он всегда интересовался футболом, а про Бабаева что сказать? Стоило Гинеру отойти от дел, как пошли навнятные перестановки, продажа и покупка непонятных игроков. По тому, что видно на данный момент Бабаев-это секретарша а не руководитель. Дали свободу и покатились под откос.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 08:27
Ну, такой человек.
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 07:55, ред.
Соглашусь с Пономарёвым. Олич отличный в прошлом игрок, но ничего не достиг на тренерском поприще. Он провёл определённое количество матчей у руля главного тренера ЦСКА и уже можно было сложить о нём мнение, как о специалисте. Приглашение Олича, на мой взгляд, было большой ошибкой.Бабаев же напротив, многолетней работай в клубе доказал свою преданность и любовь к ЦСКА, всегда отстаивал интересы команды.Со стороны Олича очень некрасиво вываливать эту ситуацию на обсуждение,от руководства ЦСКА мы ни одного плохого слова о Оличе не услышали, это говорит о многом...
shlomo
shlomo
сегодня в 07:52
Кто платит деньги, тот и заказывает музыку
Сп62
Сп62
сегодня в 07:27
Начальник всегда прав (часть 1-я). 2-ю часть можно не смотреть.
beefs
beefs
сегодня в 07:18
Ну что же все ясно, не сошлись характерами...
112910415
112910415
сегодня в 06:56
редко какой тренер готов быть бессловесным винтиком !
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 06:37, ред.
Позиция Олича понятна, и на мой взгляд, правильная.... И уж критиковать Олича за то, что он высказал своё мнение, нравится это мнение кому-то или нет.......
ermak6848
ermak6848
сегодня в 06:31
Высказывание и мнение Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев
не всегда совпадают с мнением других любителей футбола...
ABir
ABir
сегодня в 06:29, ред.
Время всех расставит по заслугам
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:13
Честно говоря Бабаев давно занимается не тем чем надо.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 05:57
А Олич что из себя представляет как тренер? Да ровным счётом ничего.
протон
протон
сегодня в 04:44
К Оличу есть вера, а к Бабаеву нет. Может быть у Олича и не получилось бы добиться с ЦСКА больших успехов, но карманным тренером он видимо не согласился быть и из за этого был уволен. Видимо когда приглашали думали по другому будет, а Олич молодец!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:23
Пономарёв прокомментировал слова Олича о руководстве ЦСКА.
Странная логика у Пономарёва . Раз это Олич , никому не известный как тренер, но бывший один из лучших игроков своего времени, которого сам Бабаев и кстати пригласил в ЦСКА на пост главного тренера, должен был создать благоприятные условия, для того чтобы клуб где он кстати является главным менеджером, стал показывать те результаты, которые бы удовлетворяли всё руководство клуба ,а также болельщиков. А Олич как тренер которого ставят в клуб который находится в незавидном положении в начале сезона, конечно же будет ставить своих людей в тренерский штаб и просить руководство чтобы сделать какие-то приобретения, для поставленной задачи . Не вижу ничего особенного в этом. А у Бабаева по моему уже начинается мания о своём величии и о своей значимости как великого управленца , да вот только результаты клуба говорят совсем об обратной стороне его деятельности.
Всем Добра !
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:01
Тут Понамарев прав. Не стоит гнуть пальцы , если ты пока как тренер ничего не показал. Надо было попытаться найти компромисс. Ну не получилось - это встречается довольно часто. Сделал свой выбор , ушел добровольно. К чему теперь винить кого то в своих несбывшихся надеждах ??? Не помужски как то все это. Не получилось в ЦСКА, может в другом месте получится. Время покажет какой в итоге тренер получится из Олича.
Всем здоровья.
Gelious
Gelious
сегодня в 00:57
А Бабаев что из себя представляет?
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