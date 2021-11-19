Пономарёв прокомментировал слова Олича о руководстве ЦСКА.

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал слова бывшего главного тренера армейцев , который раскритиковал руководство клуба.

У него не сложились взаимоотношения с Бабаевым. Наверное, Гинер не пойдет у Олича на поводу. Это будет неправильно идти на поводу у человека, который был недоволен руководством команды. Бабаев в совете директоров ЦСКА . Он из себя что-то представляет, у него хорошие взаимоотношения с Гинером. Напрасно Олич так говорит. Ему надо рассуждать не как футболисту уже, а как хорошему специалисту. Да, проблема только в Оличе. Надо было найти общий язык, а он вступил в перепалку с Бабаевым. Олич не тот человек, из-за кого надо убирать Бабаева. Что он из себя представляет? Пока ничего.