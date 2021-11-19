Варга — о Витории: «И „Наполи“ с Марадоной обыгрывали русские пацаны»

Известный агент Шандор Варга прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера «Спартака» Руя Витории.

Слышал ли информацию о возможной отставке Витории? Нет, не слышал, но абсолютно не буду удивлен, если это произойдет. Это же уже какая-то традиция!

Какие-то оценки работы можно давать года через три, а после такого короткого времени – нет. Тут вопросы к тому, кто его приглашал и подписывал, ведь это серьезное решение, и подойти к нему надо так же очень серьезно. Я вот сейчас вспоминаю, как прилетал в Москву на матч «Спартака» с лондонским «Арсеналом» в 2000-м, когда «красно-белые» «напихали» четыре мяча сопернику. И без каких-то иностранцев в составе! И «Наполи» с Марадоной обыгрывали русские пацаны, получавшие очень маленькие деньги. Как-то всё было лучше, а сейчас всё хуже и хуже.