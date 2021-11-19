ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Варга — о Витории: «И „Наполи“ с Марадоной обыгрывали русские пацаны»

вчера, 08:39

Известный агент Шандор Варга прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера «Спартака» Руя Витории.

Слышал ли информацию о возможной отставке Витории? Нет, не слышал, но абсолютно не буду удивлен, если это произойдет. Это же уже какая-то традиция!

Какие-то оценки работы можно давать года через три, а после такого короткого времени – нет. Тут вопросы к тому, кто его приглашал и подписывал, ведь это серьезное решение, и подойти к нему надо так же очень серьезно. Я вот сейчас вспоминаю, как прилетал в Москву на матч «Спартака» с лондонским «Арсеналом» в 2000-м, когда «красно-белые» «напихали» четыре мяча сопернику. И без каких-то иностранцев в составе! И «Наполи» с Марадоной обыгрывали русские пацаны, получавшие очень маленькие деньги. Как-то всё было лучше, а сейчас всё хуже и хуже.

Все новости
Д. Комбаров: «„Краснодар“ — фаворит в матче со „Спартаком“»
Сегодня, 11:18 Комментарии8
Титов о будущем Карпина: «Если покинет сборную, то его заберёт любой клуб»
Сегодня, 10:14 Комментарии17
Титов: «Поражение от хорватов было закономерным»
Сегодня, 09:49 Комментарии10
Гендиректор «Нижнего Новгорода»: «Мы полностью провалили игру с „Зенитом“»
Вчера, 23:53 Комментарии8
«Очень тревожно было». Оздоев — о первом матче за 118 дней
Вчера, 23:37 Комментарии3
Дзюба с юмором прокомментировал готовность «Урала» взять его в аренду
Вчера, 23:28 Комментарии30
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 12:28
Да... В те времена ребята явно были попроще
Питерские гоблины
Питерские гоблины
вчера в 12:10
Вот даёт мадяр)) . Русские пацаны после "напихонов" тех потом писяли плохими веществами
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 10:57, ред.
Надо же!
Тебе интереснее обсудить дела в Спартаке, чем "гражданскую войну" в цска.
Хоть бы отписался на ветках с интервью Олича, прокомментировал ситуацию - у вас же Семья Семьёвская )))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:19
У тех пацанов не было ничего, кроме желания проявить себя и заработать славу и деньги, выступая в топовых зарубежных чемпионатах. Нынешнее поколение перекормленное бюджетными халявными деньгами пьет шампанское в Монако и пешком ходит по полю, утратив всякую мотивацию. Не говоря уже, что прошлое поколение базировалось на советской футбольной школе, бывшей в те времена одной из лучших мира, а нынешнее футбольное руководство сделало все возможное, чтобы не оставить от него камня на камне.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:07
Даже Варга понимает какой беспредел сейчас творится в спартаке.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:33, ред.
Не всё так безусловно, но рациональное зерно есть.И поколение упоминаемых, воспитанных ещё в советское время, не подняло наш футбол на новую высоту (хотя можно и так сказать, что два еврокубка завоевали их сменщики), и нынешние не процветают в европейских клубах.
Всё зависит от задачи: Поднять уровень футбола в стране, или чего-то завоевать (прогреметь) наёмниками, типа "Шахтёра" или " Шерифа". Третья задача - окучивать бюджеты разных уровней.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 08:54
Я вот сейчас вспоминаю, как прилетал в Москву на матч «Спартака» с лондонским «Арсеналом» в 2000-м, когда «красно-белые» «напихали» четыре мяча сопернику. И без каких-то иностранцев в составе!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1292214/vitoriya-ruy-spartak

Варга бредит, срочно нужны таблетки для памяти!
Там как раз три гола забили иностранцы (бразильцы), 2 гола забил Маркао, один Робсон.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 08:45
Тогда играли Шмаров, Мостовой, Карпин и Кº, а это последнее поколение ещё советского футбола.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100