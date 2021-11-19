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«Манчестер Юнайтед» и Лингард не смогли договориться о новом контракте

вчера, 18:40

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард с большой долей вероятности покинет клуб.

Sky Sports сообщает, что переговоры между клубом и 28-летним хавбеком о новом контракте провалились. МЮ предложил Лингарду соглашение с зарплатой меньше, чем сейчас.

Отмечается, что Лингард, которым интересуется «Эвертон», рассматривает два варианта развития карьеры: аренда зимой в другой клуб, либо бесплатный уход из МЮ летом.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:30
Вряд ли ему предложат больше, чем МЮ.
протон
протон
вчера в 21:09
Одной результативной передачей? Да помним, нападающему Янг Бойз)))
dzvinka
dzvinka
вчера в 20:48
летом ВХ предлагал за него деньги... не взяли. ща сидит на лавка, платят з/п, продлить не могут не хочет - классический пример ситуации lose-lose в противовес каноническим win-win)))
shur
shur
вчера в 20:16
...Джесси конечно палочка-выручалочка, и не хочется говорить о парне что Он
не вписался, сам МЮ никакой, и жалко и удерживать как то не вправе!!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:56
Везде одно и то же.
shlomo
shlomo
вчера в 18:45
Молодцы, что нашли компромисс...
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