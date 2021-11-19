«Манчестер Юнайтед» и Лингард не смогли договориться о новом контракте

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард с большой долей вероятности покинет клуб.
Sky Sports сообщает, что переговоры между клубом и 28-летним хавбеком о новом контракте провалились. МЮ предложил Лингарду соглашение с зарплатой меньше, чем сейчас.
Отмечается, что Лингард, которым интересуется «Эвертон», рассматривает два варианта развития карьеры: аренда зимой в другой клуб, либо бесплатный уход из МЮ летом.
не вписался, сам МЮ никакой, и жалко и удерживать как то не вправе!!!
не вписался, сам МЮ никакой, и жалко и удерживать как то не вправе!!!