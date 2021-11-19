«Манчестер Юнайтед» и Лингард не смогли договориться о новом контракте

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вчера, 18:40

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» с большой долей вероятности покинет клуб.

Sky Sports сообщает, что переговоры между клубом и 28-летним хавбеком о новом контракте провалились. МЮ предложил Лингарду соглашение с зарплатой меньше, чем сейчас.