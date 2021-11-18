«Милан» не будет предлагать Кессье новый контракт. Клуб готов к его уходу

«Милан» намерен отказаться от переговоров о продлении контракта с Франком Кессье, сообщает Calciomercato.
24-летний игрок был тесно связан со слухами о скором трансфере, поскольку он приближается к последним шести месяцам своего текущего контракта.
По информации источника, «Милан» очень хотел сохранить Кессье, но теперь в клубе смирились с тем, что он уйдет в следующем году, «россонери» готовы принять любые достойные предложения в январе.
Кстати сам Франк, последние полгода играет как "засланный партизан" и скорее вредит чем помогает.
Кстати сам Франк, последние полгода играет как "засланный партизан" и скорее вредит чем помогает.