«Милан» не будет предлагать Кессье новый контракт. Клуб готов к его уходу

1637267117

вчера, 23:25

«Милан» намерен отказаться от переговоров о продлении контракта с , сообщает Calciomercato.

24-летний игрок был тесно связан со слухами о скором трансфере, поскольку он приближается к последним шести месяцам своего текущего контракта.

По информации источника, «Милан» очень хотел сохранить Кессье, но теперь в клубе смирились с тем, что он уйдет в следующем году, «россонери» готовы принять любые достойные предложения в январе.