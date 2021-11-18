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«Милан» не будет предлагать Кессье новый контракт. Клуб готов к его уходу

вчера, 23:25

«Милан» намерен отказаться от переговоров о продлении контракта с Франком Кессье, сообщает Calciomercato.

24-летний игрок был тесно связан со слухами о скором трансфере, поскольку он приближается к последним шести месяцам своего текущего контракта.

По информации источника, «Милан» очень хотел сохранить Кессье, но теперь в клубе смирились с тем, что он уйдет в следующем году, «россонери» готовы принять любые достойные предложения в январе.

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 18:38
Весьма посредственный игрок в этом сезоне. Вся команда прогрессировала, а он как мешок стал, еще и разжирел как не в себя. Лучше, чем в прошлом сезоне, он вряд ли уже будет играть.
shlifen
shlifen
сегодня в 17:23
Так а на кой чёрт его в составе полсезона заигрывали?? Знали ведь что контракт заканчивается - могли со спокойным сердцем держать на лавке и наигрывать сменщика. А так, будущий клуб спасибо скажет - а больше 8-10 лимонов за Кесье не выручить...
Кстати сам Франк, последние полгода играет как "засланный партизан" и скорее вредит чем помогает.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:48
Хоть что-то за него получить.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:39
Это дело руководства.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:08
Бесполезно предлагать ему контракт. Кессье твердо намерен уйти и его не остановить. Милану надо было раньше думать а теперь уже поздно.
barcamilan
barcamilan
вчера в 23:47
видимо кессье хочет уйти, очень жаль
beefs
beefs
вчера в 23:40
Руководство клуба знает что делает...
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:26
Ожидаемая ситуация.
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