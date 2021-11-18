Агент Левандовски обсудит с «Баварией» контракт игрока весной 2022 года

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вчера, 21:18

Нападающий «Баварии» может продлить контракт с клубом.

Sport Bild сообщает, что агент польского форварда Пини Захави намерен встретиться с руководством мюнхенского клуба весной 2022 года для переговоров о новом контракте для Роберта, которым интересуются в АПЛ .

Нынешнее соглашение 33-летнего игрока с «Баварией» истекает летом 2023 года.