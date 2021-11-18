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Агент Левандовски обсудит с «Баварией» контракт игрока весной 2022 года

вчера, 21:18

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может продлить контракт с клубом.

Sport Bild сообщает, что агент польского форварда Пини Захави намерен встретиться с руководством мюнхенского клуба весной 2022 года для переговоров о новом контракте для Роберта, которым интересуются в АПЛ.

Нынешнее соглашение 33-летнего игрока с «Баварией» истекает летом 2023 года.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 04:50
Тенденция хреновая... даже в некогда спокойном царстве начались распри... Но ситуация с Тони Кросом была показательной: Бавария не станет удерживать игрока в ущерб клубу. Деньги там считать умеют. Левандовскому надо думать и включать мозги. У него тепличные условия здесь и сейчас. Уйти в новый клуб, адаптироваться с годик, у него просто нет на это время, 33 года, не смотря на его нынешнюю форму.
D_О_M_I_N_A_T_O_R
D_О_M_I_N_A_T_O_R
вчера в 22:26
Продлят с обладателем ЗМ-2021.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:10, ред.
То, что Левандовски останется в "Баварии", если продлят контракт, не вызывает сомнений, тем более, что агент говорит, что обсудят контракт игрока с "Баварией"...

Но продлит ли контракт "Бавария" с Левандовски, которому по окончанию контракта в 2023 г.. исполнится 35 лет...?!

В Бундеслиге "Бавария" выиграет и без Левандовски, а вот в ЛЧ, возможно нужен более молодой нападающий...

В любом случае Левандовски не останется без команды, но этой командой может быть уже и не "Бавария"...
beefs
beefs
вчера в 21:25
Чего менять место, когда и здесь неплохо...
Cat01
Cat01
вчера в 21:20
Пора решать уже!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:19
Оставят при любых раскладах!
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