Агент Левандовски обсудит с «Баварией» контракт игрока весной 2022 года

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может продлить контракт с клубом.
Sport Bild сообщает, что агент польского форварда Пини Захави намерен встретиться с руководством мюнхенского клуба весной 2022 года для переговоров о новом контракте для Роберта, которым интересуются в АПЛ.
Нынешнее соглашение 33-летнего игрока с «Баварией» истекает летом 2023 года.
Но продлит ли контракт "Бавария" с Левандовски, которому по окончанию контракта в 2023 г.. исполнится 35 лет...?!
В Бундеслиге "Бавария" выиграет и без Левандовски, а вот в ЛЧ, возможно нужен более молодой нападающий...
В любом случае Левандовски не останется без команды, но этой командой может быть уже и не "Бавария"...
Но продлит ли контракт "Бавария" с Левандовски, которому по окончанию контракта в 2023 г.. исполнится 35 лет...?!
В Бундеслиге "Бавария" выиграет и без Левандовски, а вот в ЛЧ, возможно нужен более молодой нападающий...
В любом случае Левандовски не останется без команды, но этой командой может быть уже и не "Бавария"...