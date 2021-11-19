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Дм. Черышев: «„Валенсия“ ещё не обсуждала новый контракт с Денисом»

вчера, 11:08

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал о ситуации своего сына в испанском клубе.

Никто ни с кем еще не разговаривал, контракт пока не обсуждался. Это я точно знаю. «Валенсия» сейчас находится в таком состоянии, что каждый год выставляет на продажу своих лучших игроков. Посмотрим, что будет. Пока эта тема не поднимается, всё начнется ближе к концу сезона. Сейчас нужно команду встряхнуть, чтобы она потихоньку поднималась вверх по турнирной таблице. Восстановятся все футболисты, войдут в игровой режим. Сыгранности не хватает, вначале хорошо играли, а потом многие разъехались по сборным, получили травмы. Сейчас всё будет зависеть только от игроков.

В нынешнем сезоне Черышев провёл 5 матчей за «Валенсию», записав на свой счёт 2 результативные передачи. Его контракт с испанским клубом истекает летом 2022 года.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
вчера в 13:39
Может будет, может нет.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 12:21
И не факт, что предложит.
Брулин
Брулин
вчера в 12:20
Это он еще в Испании играет с ее климатом, у нас бы года 3 назад закончил карьеру
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:09
Валенсия уже решение приняла - не нужен.
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:39
Пора уезжать в Турцию.
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:33
Новый контракт Валенсия уже не предложит. Кажется, следующее место работы Черышева - команда из РПЛ.
drug01
drug01
вчера в 11:30
Лучше там сидеть в запасе
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:22
Я думаю что больше и не будет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:10
Пораб уже договориться о его будующем!
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