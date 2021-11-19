Дм. Черышев: «„Валенсия“ ещё не обсуждала новый контракт с Денисом»

, отец полузащитника «Валенсии» , рассказал о ситуации своего сына в испанском клубе.

Никто ни с кем еще не разговаривал, контракт пока не обсуждался. Это я точно знаю. «Валенсия» сейчас находится в таком состоянии, что каждый год выставляет на продажу своих лучших игроков. Посмотрим, что будет. Пока эта тема не поднимается, всё начнется ближе к концу сезона. Сейчас нужно команду встряхнуть, чтобы она потихоньку поднималась вверх по турнирной таблице. Восстановятся все футболисты, войдут в игровой режим. Сыгранности не хватает, вначале хорошо играли, а потом многие разъехались по сборным, получили травмы. Сейчас всё будет зависеть только от игроков.