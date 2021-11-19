«Бавария» предлагает Зюле 10 млн евро за сезон по новому контракту

Мюнхенская «Бавария» хочет продлить контракт с защитником Никласом Зюле. Текущее соглашение игрока с клубом истекает будущим летом. Первое предложение о продлении контракта было отклонено футболистом. Тогда «Бавария» была готова платить Зюле 8 млн евро за сезон. Теперь же мюнхенцы решили поднять эту цифру до 10 млн евро.
В настоящее время Зюле является ключевым защитником мюнхенского клуба. По этой причины боссы команды не хотят отпускать игрока.
Сам защитник, по слухам, хотел бы перебраться в клуб из АПЛ.
Салихамиджич очень хочет продлить контракт Зюле с Баварией. Баварский клуб уже провел предварительные переговоры с окружением игрока по поводу продления. Бавария готова предложить немецкому защитнику зарплату в размере 10 миллионов евро. Но Зюле с большей вероятностью покинет Баварию, и переговоры с клубом о новом контракте зашли в тупик.
Ранее сообщалось, что «Бавария» сомневалась в передаче нового контракта Зюле. Немецкий защитник боролся за форму и физическую форму после восстановления серьезной травмы колена в 2019 году. Он изо всех сил пытался закрепить свое место в стартовом составе после травмы, поскольку Ханси Флик предпочел Джерома Боатенга и Давида Алабу в центре защиты.
Ситуация для Зюле начала меняться после прибытия Юлиан Нагельсманна. Алаба и Боатенг покинули клуб летом, в результате чего Зюле стал самым старшим центральным защитником в команде. Нагельсманн поставил перед собой задачу вернуться к своим лучшим результатам в начале сезона.
«Ньюкасл Юнайтед» вступил в переговоры с представителями Германии и центрального защитника «Баварии» Никласа Зюле. «Сороки» стремятся повысить уровень своего центрального защитного подразделения в январском окне - и нацелились на возвышающегося центрального защитника Зюле как на зимнюю цель. И согласно источникам, игрок, как полагают, готов перейти в Тайнсайд, несмотря на то, что клуб находится в тройке худших в Премьер-лиге.
Зюле, также интересен «Челси», точно соответствует той категории игроков, на которых «Челси» стремится в следующем году.
Салихамиджич очень хочет продлить контракт Зюле с Баварией. Баварский клуб уже провел предварительные переговоры с окружением игрока по поводу продления. Бавария готова предложить немецкому защитнику зарплату в размере 10 миллионов евро. Но Зюле с большей вероятностью покинет Баварию, и переговоры с клубом о новом контракте зашли в тупик.
Ранее сообщалось, что «Бавария» сомневалась в передаче нового контракта Зюле. Немецкий защитник боролся за форму и физическую форму после восстановления серьезной травмы колена в 2019 году. Он изо всех сил пытался закрепить свое место в стартовом составе после травмы, поскольку Ханси Флик предпочел Джерома Боатенга и Давида Алабу в центре защиты.
Ситуация для Зюле начала меняться после прибытия Юлиан Нагельсманна. Алаба и Боатенг покинули клуб летом, в результате чего Зюле стал самым старшим центральным защитником в команде. Нагельсманн поставил перед собой задачу вернуться к своим лучшим результатам в начале сезона.
«Ньюкасл Юнайтед» вступил в переговоры с представителями Германии и центрального защитника «Баварии» Никласа Зюле. «Сороки» стремятся повысить уровень своего центрального защитного подразделения в январском окне - и нацелились на возвышающегося центрального защитника Зюле как на зимнюю цель. И согласно источникам, игрок, как полагают, готов перейти в Тайнсайд, несмотря на то, что клуб находится в тройке худших в Премьер-лиге.
Зюле, также интересен «Челси», точно соответствует той категории игроков, на которых «Челси» стремится в следующем году.