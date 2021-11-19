«Бавария» предлагает Зюле 10 млн евро за сезон по новому контракту

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вчера, 13:25

Мюнхенская «Бавария» хочет продлить контракт с защитником . Текущее соглашение игрока с клубом истекает будущим летом. Первое предложение о продлении контракта было отклонено футболистом. Тогда «Бавария» была готова платить Зюле 8 млн евро за сезон. Теперь же мюнхенцы решили поднять эту цифру до 10 млн евро.

В настоящее время Зюле является ключевым защитником мюнхенского клуба. По этой причины боссы команды не хотят отпускать игрока.