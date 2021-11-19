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«Бавария» предлагает Зюле 10 млн евро за сезон по новому контракту

вчера, 13:25

Мюнхенская «Бавария» хочет продлить контракт с защитником Никласом Зюле. Текущее соглашение игрока с клубом истекает будущим летом. Первое предложение о продлении контракта было отклонено футболистом. Тогда «Бавария» была готова платить Зюле 8 млн евро за сезон. Теперь же мюнхенцы решили поднять эту цифру до 10 млн евро.

В настоящее время Зюле является ключевым защитником мюнхенского клуба. По этой причины боссы команды не хотят отпускать игрока.

Сам защитник, по слухам, хотел бы перебраться в клуб из АПЛ.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:18
Интересный игрок - при огромных габаритах довольно ловок, координирован, редко явно уступает в скорости даже самым реактивным форвардам соперников. Всегда очень спокоен.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:02, ред.
Ожидается, что последний месяц года будет напряженным для Хасана Салихамиджича в «Баварии». Спортивный директор клуба будет вести переговоры о продлении контрактов с ключевыми игроками команды. После начала переговоров с Мануэлем Нойером клуб также сделал шаг вперед чтобы продлить пребывание Никласа Зюле.

Салихамиджич очень хочет продлить контракт Зюле с Баварией. Баварский клуб уже провел предварительные переговоры с окружением игрока по поводу продления. Бавария готова предложить немецкому защитнику зарплату в размере 10 миллионов евро. Но Зюле с большей вероятностью покинет Баварию, и переговоры с клубом о новом контракте зашли в тупик.

Ранее сообщалось, что «Бавария» сомневалась в передаче нового контракта Зюле. Немецкий защитник боролся за форму и физическую форму после восстановления серьезной травмы колена в 2019 году. Он изо всех сил пытался закрепить свое место в стартовом составе после травмы, поскольку Ханси Флик предпочел Джерома Боатенга и Давида Алабу в центре защиты.

Ситуация для Зюле начала меняться после прибытия Юлиан Нагельсманна. Алаба и Боатенг покинули клуб летом, в результате чего Зюле стал самым старшим центральным защитником в команде. Нагельсманн поставил перед собой задачу вернуться к своим лучшим результатам в начале сезона.

«Ньюкасл Юнайтед» вступил в переговоры с представителями Германии и центрального защитника «Баварии» Никласа Зюле. «Сороки» стремятся повысить уровень своего центрального защитного подразделения в январском окне - и нацелились на возвышающегося центрального защитника Зюле как на зимнюю цель. И согласно источникам, игрок, как полагают, готов перейти в Тайнсайд, несмотря на то, что клуб находится в тройке худших в Премьер-лиге.

Зюле, также интересен «Челси», точно соответствует той категории игроков, на которых «Челси» стремится в следующем году.
sihafazatron
sihafazatron ответ Bensurr (раскрыть)
вчера в 14:32
ПСЖ и 20 даст) Да и мю тоже любит награждать игроков бешеными зп. На такие случаи у него есть агент, который уже наверняка готовит "запасной аэродром"
Bensurr
Bensurr ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:30
Не думаю что ему кто-то даст зарплату 10 млн евро с его игрой.
sihafazatron
sihafazatron ответ Bensurr (раскрыть)
вчера в 14:20
Почему же? Будет свободным игроком и найдет клуб, да и выбьет себе кругленькую сумму за подписание контракта
Брулин
Брулин
вчера в 14:12
10 млн. это много или мало? Непонятно, нужен ориентир. Например если сравнивать с Эрнандесом ситуация начинает проясняться
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:31
Хорошие деньги!!!
Bensurr
Bensurr
вчера в 13:27
Надо соглашаться останется ни с чем.
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