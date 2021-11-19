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Дани Алвес в «Барсе» получит минимальную зарплату, разрешенную Ла Лигой

вчера, 12:44

Заработная плата новичка «Барселоны» Дани Алвеса составит 155 тысяч евро в год.

Отмечается, что это минимальная зарплата, которую испанская Ла Лига разрешает платить профессиональному игроку.

38-летний бразилец заключил контракт до конца текущего сезона, но может начать выступать за клуб лишь в январе.

Дани Алвес выступал за каталонцев до 2016 года. Перешёл в клуб в 2008-м. В «Барселоне» он трижды побеждал в Лиге чемпионов, 6 раз выигрывал чемпионат Испании, по 4 раза брал Кубок и Суперкубок страны.

Контракт с клубом титулованный бразилец подписывал в необычном виде.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 16:52
Дани Алвес завершил эмоциональное возвращение в «Барселону» в понедельник, поскольку бразильский символ стремится возродить успех клуба в этом сезоне.

Сообщается, что у каталонских гигантов долги более 1 миллиарда фунтов стерлингов, и считается, что Алвес согласился на чрезвычайно низкую заработную плату, чтобы снова играть за них.

38-летний Алвес изначально играл за «Барселону» в период с 2008 по 2016 год, выиграв 23 трофея, в том числе три титула Лиги чемпионов.

Ранние слухи предполагали, что ветеран согласился играть за 1 евро в месяц - практически бесплатно, - но в новых отчетах утверждается, что на самом деле он получает стабильную зарплату.

Алвес будет зарабатывать 900 000 евро до истечения срока его сделки в июне - около 23 500 фунтов стерлингов в неделю.

Удачи Дани, и без травм!
Dauletbek
Dauletbek ответ протон (раскрыть)
вчера в 15:07
Алвес об этом не знает)))
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:31
Больше €10 тыс. в месяц – очень круто для Испании.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:27
Просто красавчик !!! Удачи !!!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 13:51, ред.
Игрок который достойный уважения не только за то сколько трофеев он помог выиграть "Барселоне", играя за "Барсу", но и за то отношение к команде, когда она оказалась в непростой ситуации, как в игровом так и в финансовом отношении...
Согласиться играть за 155 тысяч евро в год, и это на фоне других игроков, которые получают миллионы... Это как же надо любить свою команду чтобы быть шестикратным чемпионом Испании, трижды выиграть ЛЧ с "Барселоной", и согласиться играть за самую минимальную зарплату которую возможно оформить юридически, минимальная зарплата, которая разрешена в Ла Лиге...

Возвращение в команду Хави, Дани Алвеса, Пуйоля и других легенд "Барсы"- вселяет веру и надежду в возрождение Великой "Барселоны"!

Удачи Вам Легенды "Барселоны" в возрождении своей любимой команды!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:37
Ему ваще платить не надо!
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 13:26
Месси бы не одобрил
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 13:10
Бесплатно для Месси это миллионов 30 в год)
протон
протон
вчера в 13:06
Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин получает € 1,8 млн в год,
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:06, ред.
Как же низко гном уронил барсу
А Алвесу респект, мог бы контракт в десятки раз жирнее выбить

Вот бы нам такую минималку в стране сделали
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 12:59
Гном за такие деньги не будет возвращаться
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 12:54
Некоторые тут требовали, чтобы Месси бесплатно играл за Барселону. А, оказывается, такое и не разрешено.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 12:49
И так бывает, Иногда!
beefs
beefs
вчера в 12:48
И чего его так унизили...
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