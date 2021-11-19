Дани Алвес в «Барсе» получит минимальную зарплату, разрешенную Ла Лигой

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вчера, 12:44

Заработная плата новичка «Барселоны» составит 155 тысяч евро в год.

Отмечается, что это минимальная зарплата, которую испанская Ла Лига разрешает платить профессиональному игроку.

38-летний бразилец заключил контракт до конца текущего сезона, но может начать выступать за клуб лишь в январе.

Дани Алвес выступал за каталонцев до 2016 года. Перешёл в клуб в 2008-м. В «Барселоне» он трижды побеждал в Лиге чемпионов, 6 раз выигрывал чемпионат Испании, по 4 раза брал Кубок и Суперкубок страны.

Контракт с клубом титулованный бразилец подписывал в необычном виде.