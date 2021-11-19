Дани Алвес в «Барсе» получит минимальную зарплату, разрешенную Ла Лигой

Заработная плата новичка «Барселоны» Дани Алвеса составит 155 тысяч евро в год.
Отмечается, что это минимальная зарплата, которую испанская Ла Лига разрешает платить профессиональному игроку.
38-летний бразилец заключил контракт до конца текущего сезона, но может начать выступать за клуб лишь в январе.
Дани Алвес выступал за каталонцев до 2016 года. Перешёл в клуб в 2008-м. В «Барселоне» он трижды побеждал в Лиге чемпионов, 6 раз выигрывал чемпионат Испании, по 4 раза брал Кубок и Суперкубок страны.
Контракт с клубом титулованный бразилец подписывал в необычном виде.
Согласиться играть за 155 тысяч евро в год, и это на фоне других игроков, которые получают миллионы... Это как же надо любить свою команду чтобы быть шестикратным чемпионом Испании, трижды выиграть ЛЧ с "Барселоной", и согласиться играть за самую минимальную зарплату которую возможно оформить юридически, минимальная зарплата, которая разрешена в Ла Лиге...
Возвращение в команду Хави, Дани Алвеса, Пуйоля и других легенд "Барсы"- вселяет веру и надежду в возрождение Великой "Барселоны"!
Удачи Вам Легенды "Барселоны" в возрождении своей любимой команды!!!
Согласиться играть за 155 тысяч евро в год, и это на фоне других игроков, которые получают миллионы... Это как же надо любить свою команду чтобы быть шестикратным чемпионом Испании, трижды выиграть ЛЧ с "Барселоной", и согласиться играть за самую минимальную зарплату которую возможно оформить юридически, минимальная зарплата, которая разрешена в Ла Лиге...
Возвращение в команду Хави, Дани Алвеса, Пуйоля и других легенд "Барсы"- вселяет веру и надежду в возрождение Великой "Барселоны"!
Удачи Вам Легенды "Барселоны" в возрождении своей любимой команды!!!
Сообщается, что у каталонских гигантов долги более 1 миллиарда фунтов стерлингов, и считается, что Алвес согласился на чрезвычайно низкую заработную плату, чтобы снова играть за них.
38-летний Алвес изначально играл за «Барселону» в период с 2008 по 2016 год, выиграв 23 трофея, в том числе три титула Лиги чемпионов.
Ранние слухи предполагали, что ветеран согласился играть за 1 евро в месяц - практически бесплатно, - но в новых отчетах утверждается, что на самом деле он получает стабильную зарплату.
Алвес будет зарабатывать 900 000 евро до истечения срока его сделки в июне - около 23 500 фунтов стерлингов в неделю.
Удачи Дани, и без травм!
Сообщается, что у каталонских гигантов долги более 1 миллиарда фунтов стерлингов, и считается, что Алвес согласился на чрезвычайно низкую заработную плату, чтобы снова играть за них.
38-летний Алвес изначально играл за «Барселону» в период с 2008 по 2016 год, выиграв 23 трофея, в том числе три титула Лиги чемпионов.
Ранние слухи предполагали, что ветеран согласился играть за 1 евро в месяц - практически бесплатно, - но в новых отчетах утверждается, что на самом деле он получает стабильную зарплату.
Алвес будет зарабатывать 900 000 евро до истечения срока его сделки в июне - около 23 500 фунтов стерлингов в неделю.
Удачи Дани, и без травм!