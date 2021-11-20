Гол Месси помог ПСЖ обыграть «Нант»

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вчера, 20:58

ПСЖ обыграл «Нант» со счётом 3:1 в матче 14-го тура Лиги 1. Один из голов на свой счёт записал Лионель Месси, а голкипер парижан Кейлор Навас получил прямую красную карточку во втором тайме.

В турнирной таблице ПСД идет на 1-м месте (37 очков), «Нант» занимает 11-е место (18 очков).

Стадион Парк де Пренс

«Пари Сен-Жермен» — «Нант» 3:1 (1:0)

Голы: Мбаппе 2, Аппиа 82 (автогол), Лионель Месси 87 — Коло Муани 76

«Пари Сен-Жермен»: Навас, Хакими, Керер, Диалло, Бернат, Гейе, Паредес (Данилу 89), Верратти (Вейналдум 74), Лионель Месси, Мбаппе, Неймар (Серхио Рико 68)

Главный тренер: Почеттино Маурисио.

«Нант»: Ляфон, Коршья (Аппиа 42), Кастеллетто, Жиротто, Фабио (Мерлин 58), Мутуссами (Сиприен 77), Чиривелла, Коко (Жеббель 77), Блас, Коло Муани, Кулибали (Букари 58)

Главный тренер: Комбуарэ Антуан.

Предупреждения: Чиривелла 39, Верратти 71, Блас 83

Удаления: Навас 65

Судья: Стина Жереми.