ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2021/2022

Гол Месси помог ПСЖ обыграть «Нант»

вчера, 20:58
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)3 : 1Логотип футбольный клуб НантНантМатч завершен

ПСЖ обыграл «Нант» со счётом 3:1 в матче 14-го тура Лиги 1. Один из голов на свой счёт записал Лионель Месси, а голкипер парижан Кейлор Навас получил прямую красную карточку во втором тайме.

В турнирной таблице ПСД идет на 1-м месте (37 очков), «Нант» занимает 11-е место (18 очков).

Стадион Парк де Пренс

«Пари Сен-Жермен» — «Нант» 3:1 (1:0)
Голы: Мбаппе 2, Аппиа 82 (автогол), Лионель Месси 87 — Коло Муани 76

«Пари Сен-Жермен»: Навас, Хакими, Керер, Диалло, Бернат, Гейе, Паредес (Данилу 89), Верратти (Вейналдум 74), Лионель Месси, Мбаппе, Неймар (Серхио Рико 68)
Главный тренер: Почеттино Маурисио.

«Нант»: Ляфон, Коршья (Аппиа 42), Кастеллетто, Жиротто, Фабио (Мерлин 58), Мутуссами (Сиприен 77), Чиривелла, Коко (Жеббель 77), Блас, Коло Муани, Кулибали (Букари 58)
Главный тренер: Комбуарэ Антуан.

Предупреждения: Чиривелла 39, Верратти 71, Блас 83

Удаления: Навас 65

Судья: Стина Жереми.

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Все комментарии
Маша Беляева
Маша Беляева ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 14:19
2013 - самый левачный левак. как у месси 2010. все остальное - придирки их хейтеров, если быть объективными
David Young
David Young ответ Маша Беляева (раскрыть)
сегодня в 14:14
Какие у Криштиану были "леваки" по Вашему мнению? Сразу скажу что действительно незаслуженными ни один полученный двумя легендами Золотой мяч не считаю, были случаи когда были более очевидным кандидаты, но совсем незаслуженными они не являются.
Маша Беляева
Маша Беляева ответ D_О_M_I_N_A_T_O_R (раскрыть)
сегодня в 14:08
    Маша Беляева
    Маша Беляева ответ D_О_M_I_N_A_T_O_R (раскрыть)
    сегодня в 14:06
      Маша Беляева
      Маша Беляева ответ амурец (раскрыть)
      сегодня в 14:06
      че-то ты мелочишься. сразу все мячи в левые записывай. по факту только один левый - 2010.

      кристинкиных левакоав напиши
      амурец
      амурец ответ D_О_M_I_N_A_T_O_R (раскрыть)
      сегодня в 10:08
      А я про что? Поэтому не удивлюсь если гному подарят очередной халявный ЗМ
      D_О_M_I_N_A_T_O_R
      D_О_M_I_N_A_T_O_R ответ амурец (раскрыть)
      сегодня в 08:18
      2010 и 2019 это просто позор.Проваливается во всем,где можно а ему ЗМ…И аргументируют тем,что стата личная хорошая.Ну тогда у Левы она шикарная и лучше всех за эти 2 года,и где ЗМ? Двойные стандарты)))
      амурец
      амурец ответ D_О_M_I_N_A_T_O_R (раскрыть)
      сегодня в 01:38
      Да Лёва понятно заслужил, но есть опасения, вспомни 2010, 2012, 2015, 2019 разве Месси тогда заслуживал ЗМ? А как получилось? Просто ему их подарили на халяву. Так может быть и в этот раз
      olba
      olba ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      сегодня в 00:23
      Бездарь играл в другом матче)))
      D_О_M_I_N_A_T_O_R
      D_О_M_I_N_A_T_O_R ответ амурец (раскрыть)
      вчера в 22:39
      Уж тут он в промахе,Левандовски возьмет ЗМ, там уже сливают голоса))) Быстрее бы 29))
      Elliada
      Elliada
      вчера в 22:39
        амурец
        амурец
        вчера в 22:37
        О Месси забмл, да ещё и самому Нанту, ну все теперь Месси ЗМ
        D_О_M_I_N_A_T_O_R
        D_О_M_I_N_A_T_O_R ответ Alex12357 (раскрыть)
        вчера в 22:32
        Ну надо помочь пенсионеру за 3 месяца хоть один гол забить)))))
        Alex12357
        Alex12357 ответ D_О_M_I_N_A_T_O_R (раскрыть)
        вчера в 22:27
        Странно что Неймару не пасуют в открытую зону ,а пас дают прямо в ноги,и хотят чтобы он забивал.
        Alex12357
        Alex12357
        вчера в 22:25
        Гол футболиста Нанта в свои ворота помог ПСЖ обыграть Нант!Вот так будет вернее!
        D_О_M_I_N_A_T_O_R
        D_О_M_I_N_A_T_O_R
        вчера в 22:21
        Ну теперь следующий гол ждем в феврале😂😂😂😂😂😂 4 гола за 3 месяца))))))))))))
        adrianes
        adrianes ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
        вчера в 22:14
        Автогол победный кстати тоже произошел с паса гнома. Так что ты не прав.
        Agamaga........
        Agamaga........ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
        вчера в 22:02
        Раздражает, что Месси помог своей команде выиграть матч? 😂 "А чем он помог", ну если бы криш забил, то заголовок зашёл бы его фанатам 😂
        Johnes
        Johnes
        вчера в 22:00
        Красавца положил Лео, из-за пределов штрафной, породистый гол Лионеля
        95-shishani-95
        95-shishani-95
        вчера в 21:55
        А чем он помог то? ПСЖ и так выигрывал этот матч. Просто команда сделала для этого бездаря гол в конце матча!
        D_О_M_I_N_A_T_O_R
        D_О_M_I_N_A_T_O_R
        вчера в 21:44
        Мбаппе забивает без остановки,странно что Неймар форму набрать не может.
        stanichnik
        stanichnik
        вчера в 21:31
        Всех фанатов Леонеля Месси с почином в Лиге 1.
        311
        311
        вчера в 21:27
        Чем помог то?)
        Рулон Обоев
        Рулон Обоев
        вчера в 21:23
        Тоже самое, что: гол Дзюбы помог обыграть Нижний Новгород.
        LaFur1aRoja
        LaFur1aRoja
        вчера в 21:22
        Ну Нант это конечно не великий и могучий Уотфорд, но тоже вполне не плохо.
        drug01
        drug01
        вчера в 21:18
        Счёт по игре
        Dima salev
        Dima salev
        вчера в 21:18
        Теперь Месси неудержим, будет колотить голы
        Жасур Баратов
        Жасур Баратов
        вчера в 21:17
        Карол вернулся!
        RoArt
        RoArt ответ sihafazatron (раскрыть)
        вчера в 21:14
        Один мелкий переоцененный футболист, из Аргентины вроде бы)
        112910415
        112910415
        вчера в 21:13
        уже неплохо, первый пошёл
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