Джикия: «В сборной некоторые игроки отказывались от капитанской повязки»

Защитник «Спартака» и сборной России рассказал, что некоторые футболисты национальной команды отказывались от капитанской повязки в сборной.

Я был в числе игроков, предложивших передавать капитанскую повязку от матча к матчу? Да, это так. У нас был запланировано собрание. И Валерий Георгиевич ждал нас внизу с ребятами. Я уже понимал, что за ситуация будет. И, когда все спустились, мы сказали, что так, мол, и так, понятное дело, тяжелый момент, давайте сделаем вот таким образом. И все. Собрание закончилось через минуту, потому что обсуждать было больше нечего.

Почему сборная осталась формально без капитана? Потому что это был переходный момент. И не надо думать, что кто-то там боится ответственности стать постоянным капитаном. Думаю, что многие ребята способны надеть капитанскую повязку в сборной, и сделают это с удовольствием. Это действительно честь. Но бывали моменты, когда кто-то отказывался, когда ему предлагали капитанскую повязку.

Фамилий не будет. Он сказал: мне пока рано, при всем уважении к команде. И это тоже очень хорошо, потому что это тоже ответственность за решение.

Не было ли мне обидно, что Карпин называл капитанскую повязку просто тряпочкой? Нет. Потому что капитан в клубе и капитан в сборной — это немного разные вещи. Да, в клубе и в сборной — это прежде всего статус и ответственность. Но в клубе — это каждодневные обязанности, чуть ли не в режиме 24/7 часа. Потому что, кроме тренировки и 90 минут на поле два раза в неделю, есть очень много другой работы. А в сборной есть тренировки и есть игра, и не надо ничего решать, чьи-то проблемы, какие-то бытовые моменты. Но в сборной это тоже большая ответственность, даже если капитанская повязка у тебя на один матч.