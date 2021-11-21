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Джикия: «В сборной некоторые игроки отказывались от капитанской повязки»

вчера, 15:31

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия рассказал, что некоторые футболисты национальной команды отказывались от капитанской повязки в сборной.

Я был в числе игроков, предложивших передавать капитанскую повязку от матча к матчу? Да, это так. У нас был запланировано собрание. И Валерий Георгиевич ждал нас внизу с ребятами. Я уже понимал, что за ситуация будет. И, когда все спустились, мы сказали, что так, мол, и так, понятное дело, тяжелый момент, давайте сделаем вот таким образом. И все. Собрание закончилось через минуту, потому что обсуждать было больше нечего.

Почему сборная осталась формально без капитана? Потому что это был переходный момент. И не надо думать, что кто-то там боится ответственности стать постоянным капитаном. Думаю, что многие ребята способны надеть капитанскую повязку в сборной, и сделают это с удовольствием. Это действительно честь. Но бывали моменты, когда кто-то отказывался, когда ему предлагали капитанскую повязку.

Фамилий не будет. Он сказал: мне пока рано, при всем уважении к команде. И это тоже очень хорошо, потому что это тоже ответственность за решение.

Не было ли мне обидно, что Карпин называл капитанскую повязку просто тряпочкой? Нет. Потому что капитан в клубе и капитан в сборной — это немного разные вещи. Да, в клубе и в сборной — это прежде всего статус и ответственность. Но в клубе — это каждодневные обязанности, чуть ли не в режиме 24/7 часа. Потому что, кроме тренировки и 90 минут на поле два раза в неделю, есть очень много другой работы. А в сборной есть тренировки и есть игра, и не надо ничего решать, чьи-то проблемы, какие-то бытовые моменты. Но в сборной это тоже большая ответственность, даже если капитанская повязка у тебя на один матч.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Землянин (раскрыть)
вчера в 21:55
Я то как раз антагонист поведения Роналду и в данной ситуации, и вообще, и я его не прощаю, как вы хотите это представить. Речь в данном случае идёт совершенно о разных ситуациях. Очевидно, мы представляем их с разных позиций, и в этом ничего страшного нет. У вас своё вИдение, у меня своё.
Землянин
Землянин ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:48, ред.
Очень даже корректно, один в просто в сердцах говорит, не известно, что он даже под этим подрузамевает. Другой на деле куда хуже делает. Но если ты фанат Роналду, что всё ему прощаешь, потому что он типо звезда, ну тогда всё понятно
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Землянин (раскрыть)
вчера в 21:39, ред.
Он бросает " в сердцах", когда возмущён решениями арбитра или складывающейся на поле ситуацией. Думаю, что в состоянии аффекта он даже не соображает, что делает. Как говорится, " Что позволено Юпитеру... "Сравнивать его действия с "художествами" главного тренера сборной России некорректно.
Землянин
Землянин ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:22, ред.
Скажи это Криштиану, который часто её бросает на поле, если результат матча не удовлетворительный 😂
Iv the Lucky
Iv the Lucky ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:56
На самом деле не нонсенс , такое уже практиковали в сборной Бразилии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ particular (раскрыть)
вчера в 20:43
Дело не в "удовольствии вести за собой скопище...", а в том, что капитанская повязка в нашей сборной обесценилась, и её главный тренер напяливает повязку на всех по очереди, чтобы таким образом подхлестнуть "нового капитана" к полной самоотдаче. Нонсенс, невиданный в мировой практике, придуманный Карпиным ! Футбольная Европа вздрогнула от такого новшества и наверняка с усмешкой показывает на нас пальцем. Лично мне неловко за г-на Карпина; как другим - не знаю.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:29
Капитанская повязка - тряпочка ? Карпина вон из сборной, и чтобы духу его не было в команде ! И его ещё уговаривают остаться...
13 RUS
13 RUS
вчера в 18:43
Стыдно одевать повязку после зашкварившегося героя нации
beefs
beefs
вчера в 17:04
а мы хотим чтобы они бились за победу...
ДСА
ДСА
вчера в 17:03
А сам типа крутой.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:19
Все скверно в нашем футболе и ничего не радует их кроме контрактов и бабла в них
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 16:09
В этом шапито и так участвовать не шибко охота. А тут тебе еще ярлык на руку клеят...
edubokom
edubokom ответ particular (раскрыть)
вчера в 16:06
Гениально чёткая формулировка состояния дел в сборной. Браво. 👏👏👏👍
particular
particular
вчера в 16:01
Видимо, мало удовольствия вести за собой скопище инертных, зазнавшихся и неподготовленных игроков... Когда идеи нет, а за деньги играть уже лениво, то только и остаётся, что экспериментировать и пытаться отскочить от ответственности...
Переходной момент с переходящей повязкой - это тупик...
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
вчера в 15:51
А,у тебя Георгий не хватило скромности отказаться.Великая честь,только о чести надо не забывать ни на секунду,от выхода на поле,исполнение гимна,страстную борьбу все 90 минут до изнеможения,до финального свистка.Как часто вы стали забывать о чести.
нечитайло
нечитайло
вчера в 15:48
Я знаю кто хочет всегда носить повязку
ABir
ABir
вчера в 15:45
Повязка капитанская для них тряпочка, носить ее никто не хочет, чтобы не перегружать себя ответственностью, во время исполнения гимна стоим с закрытым ртом
YVG
YVG
вчера в 15:32
Джентльмен от футбола решил этого не делать.
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