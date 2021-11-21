Великих: «Баринов и Барриос помогли бы „Роме“ в атаке»

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вчера, 12:55

«Роме» нужно решить вопрос с игрой в два форварда, при этом улучшив качества средней линии, где ей пригодились бы полузащитники и из чемпионата России, считает футбольный менеджер Алекс Великих.

Думаю, «Роме» следует пересмотреть модель игры, чтобы постараться вписать в нее двух нападающих. Но тут можно понять и самого Моуриньо и многих критиков, которые говорят: для того, чтобы «Роме» играть в двух форвардов, нужно усилить мобильность средней линии. Если закидывать «мостик» на Россию, то такие футболисты, как Баринов и Барриос, пригодились бы «Роме», если она хочет регулярно играть по схеме с двумя игроками впереди.

После 12 туров Серии А «Рома» идет на восьмой позиции в таблице, имея в активе 19 очков.