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Великих: «Баринов и Барриос помогли бы „Роме“ в атаке»

вчера, 12:55

«Роме» нужно решить вопрос с игрой в два форварда, при этом улучшив качества средней линии, где ей пригодились бы полузащитники Дмитрий Баринов и Вилмар Барриос из чемпионата России, считает футбольный менеджер Алекс Великих.

Думаю, «Роме» следует пересмотреть модель игры, чтобы постараться вписать в нее двух нападающих. Но тут можно понять и самого Моуриньо и многих критиков, которые говорят: для того, чтобы «Роме» играть в двух форвардов, нужно усилить мобильность средней линии.

Если закидывать «мостик» на Россию, то такие футболисты, как Баринов и Барриос, пригодились бы «Роме», если она хочет регулярно играть по схеме с двумя игроками впереди.

После 12 туров Серии А «Рома» идет на восьмой позиции в таблице, имея в активе 19 очков.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
вчера в 14:36
Это ещё кто такой?
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:00
Такие "гениальных" футболистов жаль отдавать какой-то Роме.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:23
Он то точно лучше знает !!!)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:00
помогли бы также как миранчук или кокоша)
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:57
Ещё один "торговец белой и чёрной костью" на белый свет вылез! На просторах "сапога" два "гения" уже догнивают,да по соседству ещё один.
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