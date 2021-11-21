«Справедливая отставка». Канчельскис — об увольнении Сульшера

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» поделился мнением об отставке с поста наставника команды.

Справедливая отставка. Всё закономерно, поскольку он не показывал результатов. Это было предсказуемо, вроде начали сезон неплохо, потом что-то пошло не так, хотя состав приличный. «Манчестер Юнайтед» — клуб, который всегда ставит высокие цели, как в России «Спартак», всегда стремится выиграть чемпионат. Результата не было — увольнение.

Кто может достичь результата с этим коллективом? Фергюсон (смеется). По моему мнению, итальянский тренер хорошо подошел бы это для этой команды, но решение примет совет директоров, руководство клуба, но это должен быть статусный человек, с именем. Для них главная цель на данный момент — попадание в Лигу чемпионов.