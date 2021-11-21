ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Справедливая отставка». Канчельскис — об увольнении Сульшера

вчера, 14:53

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением об отставке Оле-Гуннара Сульшера с поста наставника команды.

Справедливая отставка. Всё закономерно, поскольку он не показывал результатов. Это было предсказуемо, вроде начали сезон неплохо, потом что-то пошло не так, хотя состав приличный. «Манчестер Юнайтед» — клуб, который всегда ставит высокие цели, как в России «Спартак», всегда стремится выиграть чемпионат. Результата не было — увольнение.

Кто может достичь результата с этим коллективом? Фергюсон (смеется). По моему мнению, итальянский тренер хорошо подошел бы это для этой команды, но решение примет совет директоров, руководство клуба, но это должен быть статусный человек, с именем. Для них главная цель на данный момент — попадание в Лигу чемпионов.

Под руководством норвежца МЮ занял второе место в минувшем сезоне АПЛ, а также вышел в финал Лиги Европы.

Все новости
Бальбуэна оценил шансы «Динамо» на победу в чемпионате России
Сегодня, 12:30 Комментарии4
«Неудовлетворительно». Гендиректор «Спартака» — о первом круге в РПЛ
Сегодня, 12:11 Комментарии3
Колосков: «Не может быть другого тренера сборной России, кроме Карпина»
Сегодня, 09:37 Комментарии13
Кузнецов: «Состав ЦСКА не позволяет бороться за топ-2 в РПЛ»
Сегодня, 09:22 Комментарии15
Дрейер: «Счастлив, что сумел забить гол»
Сегодня, 00:02 Комментарии12
Карпин — о решении остаться: «Отправной точкой был звонок Романцева»
Вчера, 22:57 Комментарии30
Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:38
Очень уместное и справедливое сравнение со Спартаком. У обоих красно-белых клубов давно уже наметился откровенный регресс по всем позициям.
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:00
Тренер не делает результата отставка.
Foxes
Foxes
вчера в 14:56
Всё шло к отставке Сульшера.
Gahi
Gahi
вчера в 14:56
У каждого тренера есть свое время. Удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100