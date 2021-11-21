Бийол: «„Химки“ будут выкладываться с ЦСКА на сто процентов»

Полузащитник ЦСКА поделился мыслями о предстоящем матче 15-го тура РПЛ против «Химок».

Знаю, что в прошлом сезоне у команды были хорошие результаты, сейчас пока им не удается набирать много очков. Но это как раз значит, что соперник будет выкладываться с нами на сто процентов, и нам нужно показать качественную игру, чтобы победить.