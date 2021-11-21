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Бийол: «„Химки“ будут выкладываться с ЦСКА на сто процентов»

вчера, 11:17
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол поделился мыслями о предстоящем матче 15-го тура РПЛ против «Химок».

Знаю, что в прошлом сезоне у команды были хорошие результаты, сейчас пока им не удается набирать много очков. Но это как раз значит, что соперник будет выкладываться с нами на сто процентов, и нам нужно показать качественную игру, чтобы победить.

После 14 туров ЦСКА идет на 6-м месте в таблице (23 очка), а «Химки» замыкают таблицу (12).

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:58
Химки дадут бой, но не устоят
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:53
В основе Бруно Фукс!!! Впервые!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:46
По другому и не должно быть
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:02
Химки просто обязаны побеждать
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 11:55
Посмотрим после матча, кто и насколько будет выкладываться.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:51
Главное, чтобы вы выложились на все 100.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
вчера в 11:39
Химок бояться в лес не ходить
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:28, ред.
Стоит новый русский на берегу и смотрит,как Герасим исполняет волю барыни-сумасбродки и пытается утопить обожаемую Му-Му.В конце концов ему надоедает это душераздирающее зрелище,и он кричит :"Эй,мужик,хватит мучить животное,привяжи,наконец,ей на шею кирпич!".
Так и вы,не рассуждайте ,а помогите им покинуть РПЛ,чтобы не мучиться.А то сами в корчах рождаете хоть сколь-нибудь достойное место в таблице.А впереди "Зенит",без веры и надежды.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:19
Удачи армейцам!! В таких играх обязаны брать максимум
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