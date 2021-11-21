Бийол: «„Химки“ будут выкладываться с ЦСКА на сто процентов»

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол поделился мыслями о предстоящем матче 15-го тура РПЛ против «Химок».
Знаю, что в прошлом сезоне у команды были хорошие результаты, сейчас пока им не удается набирать много очков. Но это как раз значит, что соперник будет выкладываться с нами на сто процентов, и нам нужно показать качественную игру, чтобы победить.
После 14 туров ЦСКА идет на 6-м месте в таблице (23 очка), а «Химки» замыкают таблицу (12).
Так и вы,не рассуждайте ,а помогите им покинуть РПЛ,чтобы не мучиться.А то сами в корчах рождаете хоть сколь-нибудь достойное место в таблице.А впереди "Зенит",без веры и надежды.
Так и вы,не рассуждайте ,а помогите им покинуть РПЛ,чтобы не мучиться.А то сами в корчах рождаете хоть сколь-нибудь достойное место в таблице.А впереди "Зенит",без веры и надежды.