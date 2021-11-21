Малафеев: «„Зенит“ продлит контракт с Семаком, уверен»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев считает, что руководство петербургского клуба продлит контракт с главным тренером команды Сергеем Семаком.
Следующим летом у многих представителей «Зенита» заканчиваются контракты, сейчас только двое иностранных футболистов переподписали соглашения на более длительный срок. Что касается главного тренера «Зенита» Сергея Семака, то, когда клуб выиграет еще одно чемпионство в этом году, контракт будет продлен, уверен.
Такой стабильности, какая была у «Зенита» в последние годы в плане завоевания чемпионства, нет ни у кого. Сергей Богданович показывает явное преимущество над конкурентами в России. Думаю, в этом сезоне «Зенит» станет чемпионом, потому что на данный момент команда выглядит намного сильнее своих оппонентов.
Еврокубки? Надо дождаться последних групповых матчей, если «Зенит» не выйдет в плей-офф ЛЧ, но попадет в Лигу Европы, то это еще больше укрепит позиции Семака. А если команде не удастся выйти в евровесну, то все будет зависеть от качества игры и атмосферы в команде. Но на мой взгляд, у «Зенита» большие шансы остаться в еврокубках весной.