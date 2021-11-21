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Малафеев: «„Зенит“ продлит контракт с Семаком, уверен»

вчера, 12:15

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев считает, что руководство петербургского клуба продлит контракт с главным тренером команды Сергеем Семаком.

Следующим летом у многих представителей «Зенита» заканчиваются контракты, сейчас только двое иностранных футболистов переподписали соглашения на более длительный срок. Что касается главного тренера «Зенита» Сергея Семака, то, когда клуб выиграет еще одно чемпионство в этом году, контракт будет продлен, уверен.

Такой стабильности, какая была у «Зенита» в последние годы в плане завоевания чемпионства, нет ни у кого. Сергей Богданович показывает явное преимущество над конкурентами в России. Думаю, в этом сезоне «Зенит» станет чемпионом, потому что на данный момент команда выглядит намного сильнее своих оппонентов.

Еврокубки? Надо дождаться последних групповых матчей, если «Зенит» не выйдет в плей-офф ЛЧ, но попадет в Лигу Европы, то это еще больше укрепит позиции Семака. А если команде не удастся выйти в евровесну, то все будет зависеть от качества игры и атмосферы в команде. Но на мой взгляд, у «Зенита» большие шансы остаться в еврокубках весной.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:14
однозначно, без вариантов
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:14
На внутренних фронтах Сергей справляется с поставленным руководством задачами: "Спартак" разгромлен, без особых препятствий и возражающих грядет очередное чемпионство, на амбиции в Лиге Чемпионов уже положено все что можно. Все давно смирились с вялой деградацией отечественного футбола, да и много финансовых и моральных ресурсов требуется, чтобы в этом плане что-то изменить. Гораздо более приятно и не особо накладно наслаждаться доминированием в РПЛ. Семак при таком раскладе более, чем устраивает.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:05
Продлят,хорошо,не продлят тоже хорошо!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:54
Это как шайка Дзюбы решит.
Сп62
Сп62
вчера в 12:39
Зачем менять? Это же не Локо, который меняет Николича при положительных результатах.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:26
В Европейских кубках Зениту делать нечего с Семаком.
Реалии таковы и доказано годами . А жаль !
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:24
Для России Семак отличный тренер, но в Европе никакой.
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