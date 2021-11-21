«Главное — результат». Колосков о возвращении Дзюбы в сборную России.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал возможное возвращение форварда «Зенита» в национальную команду:

Карпин же сказал, что если Дзюба будет стабильно хорошо играть в основе Зенита», то у него будет шанс снова попасть в сборную России. Поэтому очень важно, чтобы сам Дзюба сохранил текущий настрой и результативность. Я уверен, что он будет выступать в национальной команде в стыках, если в марте будет так же хорош, как сейчас.

Все эти конфликты существуют до поры, до времени. Любой наставник возьмет сильного футболиста в сборную вне зависимости от своего личного отношения к нему. Главное — результат.