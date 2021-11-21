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«Главное — результат». Колосков о возвращении Дзюбы в сборную России

вчера, 11:46

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал возможное возвращение форварда «Зенита» Артема Дзюбы в национальную команду:

Карпин же сказал, что если Дзюба будет стабильно хорошо играть в основе Зенита», то у него будет шанс снова попасть в сборную России. Поэтому очень важно, чтобы сам Дзюба сохранил текущий настрой и результативность. Я уверен, что он будет выступать в национальной команде в стыках, если в марте будет так же хорош, как сейчас.

Все эти конфликты существуют до поры, до времени. Любой наставник возьмет сильного футболиста в сборную вне зависимости от своего личного отношения к нему. Главное — результат.

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Все комментарии
kust07
kust07 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 09:05
Это не семки ,а волос с лобка Азмуна)
дар ветер
дар ветер
вчера в 20:30
Могильщик российского футбола ожил
112910415
112910415
вчера в 13:52
внимание ! давление на тренера сборной началось и будет усиливаться !
ДСА
ДСА
вчера в 13:02
А Валера не возьмёт!
cska1948
cska1948
вчера в 12:48
Я бы понял все эти разговоры о Дзюбе в сборной если бы он забил три мяча в ворота Ливерпуля. Но, при всём уважении к нижегородцам, команда из Нижнего это далеко не Ливерпуль. Да и сборная Хорватии на команду из Нижнего Новгорода не очень похожа. Так что...
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 12:10
.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:07
Перевирает старина КОЛОСКОВ. Последнее высказывание Карпина "Вопрос Дзюбы в сборной закрыт". А Валера, хоть парень и горячий, но слов на ветер не бросает. В конце концов он поставит вопрос "Или он, или я" и будет прав. Потакать капризам "звезд" это для тренера полная потеря авторитета и вообще последнее дело.
beefs
beefs
вчера в 12:05
да сколько же можно обсуждать этого, неужели не видно кому он забивает, чем бы он помог с хорватами, он бы там первый утонул...
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:02
«Главное — результат». Колосков о возвращении Дзюбы в сборную России.
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:00
Дзюба хорош только с выходцами из ФНЛ.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:55
Как только в соперниках будет Сан-Марино, тогда можно будет и вызвать его, а так пусть дома сидит))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:54
Дзюба бесспорно способен принести пользу сборной России, если начнет играть и перестанет лузгать семки на футбольном поле, как он это привык делать в РПЛ:
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:50
За кадром привычно остаётся вопрос :Кто выдвигает оферту?. Карпин это сделал,какие к нему вопросы? Помним и достойное решение Игнашевича,немедленно откликнувшегося на просьбу Усача.ЭТО-ДРУГОЙ СЛУЧАЙ!!!
Cat01
Cat01
вчера в 11:47
Нужна победа
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