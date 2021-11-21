Бийол: «О позиции центрального защитника мне рассказал Алексей Березуцкий»

Футболист ЦСКА , которым интересовались в Англии, поделился мыслями о своей адаптации на поле в роли центрального защитника.

Думаю, что это моя оптимальная позиция на поле. Я не первый год в профессиональном футболе, но, с другой стороны, сейчас мне всего двадцать два года. Вся карьера впереди, посмотрим, как будет складываться дальше, но мне самому действительно очень нравится играть центрального защитника.

Все, что я знаю о позиции центрального защитника, мне рассказал Алексей Березуцкий. И то, что я сейчас отлично себя чувствую в этой роли — целиком его заслуга. Могу только сказать ему большое спасибо. Я, кстати, пришел через какой-то месяц после того, как он закончил карьеру, разминулись на поле совсем немного.