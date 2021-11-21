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Бийол: «О позиции центрального защитника мне рассказал Алексей Березуцкий»

вчера, 13:58

Футболист ЦСКА Яка Бийол, которым интересовались в Англии, поделился мыслями о своей адаптации на поле в роли центрального защитника.

Думаю, что это моя оптимальная позиция на поле. Я не первый год в профессиональном футболе, но, с другой стороны, сейчас мне всего двадцать два года. Вся карьера впереди, посмотрим, как будет складываться дальше, но мне самому действительно очень нравится играть центрального защитника.

Все, что я знаю о позиции центрального защитника, мне рассказал Алексей Березуцкий. И то, что я сейчас отлично себя чувствую в этой роли — целиком его заслуга. Могу только сказать ему большое спасибо. Я, кстати, пришел через какой-то месяц после того, как он закончил карьеру, разминулись на поле совсем немного.

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Все комментарии
Red blu
Red blu
вчера в 19:45
Алексей Березуцкий молодец, раскрыл у Бийола талант центрального защитника.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 15:11
Мне кажется у Яки неплохо получается. Не без помарок, но вполне надёжно.
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 14:10
Ну по дубовости да, самая оптимальная позиция, но в кубке оч красиво забил
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 14:04
На полную версию сайта нужно перейти было)))) значит за октябрь мне теперь в декабре ждать футболку или вы выслали её????
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:02
Этот плохому не научит
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