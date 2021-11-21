Карпин — о решении остаться: «Отправной точкой был звонок Романцева».

Наставник сборной России заявил, что на его решение остаться в национальной команде повлиял разговор с экс-рулевым «Спартака» .

Много людей звонили мне, опытные люди. Отправной точкой был звонок Романцева. Мы не общаемся каждый день, каждую неделю. Он сам набрал, мы поговорили о футболе. Он вспомнил про Украину и про все эти вещи, сказал, что ни в коем случае нельзя уходить. Дескать, только пощупал игроков, понял, как они реагируют, и поэтому надо как минимум это дело завершить.