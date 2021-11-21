Карпин — о решении остаться: «Отправной точкой был звонок Романцева».

Наставник сборной России Валерий Карпин заявил, что на его решение остаться в национальной команде повлиял разговор с экс-рулевым «Спартака» Олегом Романцевым.
Много людей звонили мне, опытные люди. Отправной точкой был звонок Романцева. Мы не общаемся каждый день, каждую неделю. Он сам набрал, мы поговорили о футболе. Он вспомнил про Украину и про все эти вещи, сказал, что ни в коем случае нельзя уходить. Дескать, только пощупал игроков, понял, как они реагируют, и поэтому надо как минимум это дело завершить.
В этом есть правда, жизнь которая связала этих двух людей и то что они вместе сказали друг другу и самое главное поняли друг друга и Карпин сделал то что должен был сделать. Романцев как один из самых уважаемых тренеров современности , который очень многого достиг в своей тренерской карьере ичитывая свой жизненный опыт , нашёл правильные слова своему бывшему игроку , который очень многое дал Карпину как игроку , и в этой ситуации тоже выступил как старший друг и наставник . И как говорит сам Карпин именно разговор с Романцевым стал ключевым в окончательном своём решении. И это здорово, когда есть в жизни такие люди которые тебе помогают сделать правильное решение в твоей жизни. И пусть это решение станет для самого Карпина ключевым для достижения новых высот в своей тренерской карьере. Удачи тебе Валера со сборной России в достижении новых высот и Успехов !!! Всем Добра !!!
В этом есть правда, жизнь которая связала этих двух людей и то что они вместе сказали друг другу и самое главное поняли друг друга и Карпин сделал то что должен был сделать. Романцев как один из самых уважаемых тренеров современности , который очень многого достиг в своей тренерской карьере ичитывая свой жизненный опыт , нашёл правильные слова своему бывшему игроку , который очень многое дал Карпину как игроку , и в этой ситуации тоже выступил как старший друг и наставник . И как говорит сам Карпин именно разговор с Романцевым стал ключевым в окончательном своём решении. И это здорово, когда есть в жизни такие люди которые тебе помогают сделать правильное решение в твоей жизни. И пусть это решение станет для самого Карпина ключевым для достижения новых высот в своей тренерской карьере. Удачи тебе Валера со сборной России в достижении новых высот и Успехов !!! Всем Добра !!!