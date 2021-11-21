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Карпин — о решении остаться: «Отправной точкой был звонок Романцева»

вчера, 22:57

Наставник сборной России Валерий Карпин заявил, что на его решение остаться в национальной команде повлиял разговор с экс-рулевым «Спартака» Олегом Романцевым.

Много людей звонили мне, опытные люди. Отправной точкой был звонок Романцева. Мы не общаемся каждый день, каждую неделю. Он сам набрал, мы поговорили о футболе. Он вспомнил про Украину и про все эти вещи, сказал, что ни в коем случае нельзя уходить. Дескать, только пощупал игроков, понял, как они реагируют, и поэтому надо как минимум это дело завершить.

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Все комментарии
Mangur
Mangur
сегодня в 07:11
Соглашусь с Романцевым
sir_Alex
sir_Alex ответ МапС (раскрыть)
сегодня в 06:47
Увы, Горлукович нынче − спившийся дегенерат 🤔
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:30
В любом случае будет не легко и шансов как говорится мало
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:25
Верю, что Романцев мог повлиять на решение Карпина.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 06:22, ред.
Абдурахман-ибн-Хоттаб тут не поможет) Или у него борода отросла уже? Трах-тибидох)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 06:21
на старости лет подался в рабочий класс гвозди забивать?)
112910415
112910415
сегодня в 06:10
сомнения прочь,
учись быть волшебником
МапС
МапС
сегодня в 05:48
Раз пощупал - пора их драть. Возьми в помощники Горлуковича!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:42
Что может посоветовать тренер неудачник.
Gahi
Gahi
сегодня в 05:28
Взялся за гуж, не говори что не дюж. То есть — взялся за дело, пообещал что-либо сделать – значит и делай, отказываться нельзя (русская пословица). Удачи
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:34
Мне тоже так кажется.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:24
Самому надо решать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:21
Романцев молоток,правильные слова сказал!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:19
После стыков ...ждём...
beefs
beefs ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 01:06
Да уже все ясно, мы остались без ЧМ...
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Tostao (раскрыть)
сегодня в 00:52
Он не тренер. Точка. Самовлюбленный эгоистичный типаж. Куда ему нашу Сборнаяю?
Землянин
Землянин
сегодня в 00:50
Романцев всё ещё в деле, молоток 👍
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 00:48
А что может предложить Романцев, кроме бромэтана и алкоголя?
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 00:46
Давно искал это слово, Карпину оно в самый раз)
Tostao
Tostao
сегодня в 00:20, ред.
Валера своими высказываниями показал свою слабость. Сначала об уходе из сборной, а потом, опираясь на совет со стороны, об возврате.
Свое мнение держи при себе, анализируй, все взвешивай, не показывай игрокам и общественности свою неуверенность.
Вообще, Карпин за свою тренерскую карьеру, ни одного дела не довёл до конца, что в Испании, что в России.
Cat01
Cat01
сегодня в 00:06
Во время взял подсказку друга
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 00:00
вот блин осчастливил лучше бы ушёл
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:35
Карпин — о решении остаться: «Отправной точкой был звонок Романцева».
В этом есть правда, жизнь которая связала этих двух людей и то что они вместе сказали друг другу и самое главное поняли друг друга и Карпин сделал то что должен был сделать. Романцев как один из самых уважаемых тренеров современности , который очень многого достиг в своей тренерской карьере ичитывая свой жизненный опыт , нашёл правильные слова своему бывшему игроку , который очень многое дал Карпину как игроку , и в этой ситуации тоже выступил как старший друг и наставник . И как говорит сам Карпин именно разговор с Романцевым стал ключевым в окончательном своём решении. И это здорово, когда есть в жизни такие люди которые тебе помогают сделать правильное решение в твоей жизни. И пусть это решение станет для самого Карпина ключевым для достижения новых высот в своей тренерской карьере. Удачи тебе Валера со сборной России в достижении новых высот и Успехов !!! Всем Добра !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:27
Правильно или нет - это только весной выяснится.
makkie
makkie
вчера в 23:17
А ведь об отставке могут заговорить уже следующей весной.
Если сборная России не отберётся в итоге на ЧМ, то на Карпина обрушится шквал критики, да и сам он задумается - а нужна ли ему сборная?
Считаю, что опыта для такой работы у Карпина мало. И футбольных достижений как тренера тоже недостаточно. Все со Спартаком)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 23:15
Щупать в стыках времени не будет. Надо рисковать и менять линию нападения. Брать с молодёжки дерзких, молодых ребят, которых ещё толком никто не знает.
Должны выстрелить ребята.
Ни на Смолова, ни на Заболотного надежды, как-то уже нет. А учитывая перерыв, весну Смолов будет, как мартовский кот.
Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Или пан, или пропал.
pomor45
pomor45
вчера в 23:07
Нарциссизм - это генетическое.
cska1948
cska1948
вчера в 23:02
Был Карпин "рисунком", "рисунком" и остался. Ну не может он без этого...
протон
протон
вчера в 23:02
Всё верно подсказал тебе, старый мудрый тренер
Олег Иванович фигни не посоветует!
протон
протон
вчера в 22:59, ред.
Романцев, очень уважаю этого человека как тренера. как вне футбола тоже. Карпин молодец выслушал мудрого человека. ведь ученик как ни как
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