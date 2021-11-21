Шварц: «Важно, что мы играем в свой футбол»

Наставник «Динамо» рассказал о победе над тульским «Арсеналом».

На протяжении первого тайма мы полностью владели инициативой. Игра находилась под нашим контролем.

Мы забили великолепные мячи, причем в разном стиле. На протяжении 80 минут мы не отпускали хватку и во втором тайме забили пятый гол. К сожалению, позволили сопернику забить один мяч.

Мы закончили первый круг с 29 набранными очками, что на шесть баллов больше, чем во втором круге прошлого сезона.

Так что прогресс виден – мы находимся на правильном пути. Важно, что мы играем в свой футбол. Я рад, что мы закончили первый круг с таким результатом.