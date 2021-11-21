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Шварц: «Важно, что мы играем в свой футбол»

вчера, 20:39
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Наставник «Динамо» Сандро Шварц рассказал о победе над тульским «Арсеналом».

На протяжении первого тайма мы полностью владели инициативой. Игра находилась под нашим контролем.

Мы забили великолепные мячи, причем в разном стиле. На протяжении 80 минут мы не отпускали хватку и во втором тайме забили пятый гол. К сожалению, позволили сопернику забить один мяч.

Мы закончили первый круг с 29 набранными очками, что на шесть баллов больше, чем во втором круге прошлого сезона.

Так что прогресс виден – мы находимся на правильном пути. Важно, что мы играем в свой футбол. Я рад, что мы закончили первый круг с таким результатом.

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Все комментарии
67xpzjpyympf
67xpzjpyympf
сегодня в 04:37
Тут он прав
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:45, ред.
Иван Иванович, Дружище- моё Почтение!!!!!!!
Ваня, а зачем ты его читаешь? Я, когда вижу его очередную муть, то прежде всего, меня забавляют комменты, но точно не его писанина. Сейчас, физрук в тройке, исключительно потому, что главные соперники Динамо играют из рук вон плохо и теряют очки на ровном месте. Ты только посмотри, что делается с Локо, конями, Спартаком и быками. Сочи, похоже уже сдулись, старик Нобоа не может тянуть всю команду весь сезон. В прошлом сезоне, когда все эти команды играли относительно неплохо, физрук занял своё законное 7-е место. А сейчас, конечно, когда в Спартаке бардак, в ЦСКА- тренер недоразумение, Локо хромает на обе ноги, в такой ситуации, физрук в тройке. Ничего особенного в его игре нет. Вот громить последние команды- это да, он умеет. А почему пропускают на последних минутах? Всё просто, прессинговать весь матч очень тяжело, в конце теряется концентрация, отсюда ошибки и пропущенные мячи....
Dinamo
Dinamo
вчера в 21:54
Просто выиграй два домашних матча с новичками, и шли бы на первом месте после первого круга.
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:28
Прогресс виден не вооружённым глазом.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 21:26
Да, очень важно.
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:23
Даже не знаю, как реагировать на высказывание Главного тренера Динамо, когда для него важно, что команда играет в свой футбол. С одной стороны не может не радовать очередная крупная победа, пусть даже над соперником "из подвала" с самой слабой в Лиге обороной, а с другой стороны прослеживается некая закономерность, пропускать мячи в конце почти каждой игры, особенно когда в воротах москвичей играет Шунин. В четырёх матчах, состоявшихся в Москве и двух на выезде Динамо пропускало мячи в последние десять минут матча. Так было в Уфе два на 81 и 86 минутах, в Санкт-Петербурге 85 минута, в Москве с Нижегородцами на 83 минуте, со Спартаком на 87 и 90 минутах, с Химками на 90, и наконец сегодня с Арсеналом на 86. Пропускать в последней десятиминутке это становится фирменным почерком для Динамо или, как называет это Шварц "своим футболом", а может это сглаз Шунина, которому для вступления в "Клуб им Льва Ивановича Яшина" осталось всего три матча на ноль. Да простят меня мои братья-болельщики Динамо, я не против такой закономерности, пусть пропускают, но при этом всё же побеждают, но тогда членство Шунина в клубе Яшина откладывается. А может попробовать выпустить в воротах Лещука, но это уже должен решать Сандро Шварц, а его тоже пока всё устраивает. Болейте за своих, а не против чужих.
протон
протон
вчера в 20:52
Удачи Динамо!
Слишком симпатичную банду сколотил Шварц
протон
протон
вчера в 20:51
Классный специалист, который не боится доверять молодёжи, побольше бы таких в чемпионат России.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:42
Разбили всякие надежды туляков на благоприятный исход еще в первом тайме:
drug01
drug01
вчера в 20:39
Большой успех молодцы
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