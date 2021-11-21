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Федотов: «Стремились уйти от поражения, но чуть-чуть не хватило»

вчера, 22:37
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о поражении от «Рубина».

«Сочи» очень динамично провел начало встречи, удалось со стандарта забить гол. Затем потеряли бдительность и пропустили разящий удар от соперника. Были близки к тому, чтобы забить еще, но либо вратарь выручал, либо мы были не очень точны в завершающей стадии атаки. До конца стремились уйти от поражения, но чуть-чуть не хватило.

Самоотдача была на уровне. Выкладывались по полной, никакого расслабления не было — это сто процентов. Никогда не брошу камень в огород ребят, мы все очень хотели победить.

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Все комментарии
Чист
Чист
сегодня в 11:06
это футбол -такое случается с Ростовом Рубин тоже играл вроде бы не плохо -но влетало все Рубину
112910415
112910415
сегодня в 07:06
пробивной силы не хватило, Слуцкий чуть грамотнее сработал
YVG
YVG
сегодня в 06:59
Радует одно, у Сочи есть перспектива.
ОПС
ОПС
сегодня в 06:25
Чуть-чуть не считается.
ДСА
ДСА
сегодня в 06:00
Не вовремя случилось это поражение.
Gahi
Gahi
сегодня в 03:19
В этом матче команда Слуцкого смогла навязать борьбу и добиться успеха. Удачи
mihaluch
mihaluch
сегодня в 02:23
Рубину повезло больше.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:20
Чучуть не считается!
SHMEL
SHMEL
вчера в 23:19
Хорошую команду слепил Федотов, но думаю долго наверху они не продержатся.
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:11
Это вам не с зенитом))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 23:04
Слуцкий играет широко, здесь сыграл плотно. Поэтому сочинцы проникая в штрафную Рубина, просто вязли там и им ничего не оставалось, как пробивать по воротам Дюпина из-за пределов штрафной.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:48
И так бывает. Иногда...
Cat01
Cat01
вчера в 22:42
Всякое бывает
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