Федотов: «Стремились уйти от поражения, но чуть-чуть не хватило»

Главный тренер «Сочи» рассказал о поражении от «Рубина».

«Сочи» очень динамично провел начало встречи, удалось со стандарта забить гол. Затем потеряли бдительность и пропустили разящий удар от соперника. Были близки к тому, чтобы забить еще, но либо вратарь выручал, либо мы были не очень точны в завершающей стадии атаки. До конца стремились уйти от поражения, но чуть-чуть не хватило.

Самоотдача была на уровне. Выкладывались по полной, никакого расслабления не было — это сто процентов. Никогда не брошу камень в огород ребят, мы все очень хотели победить.