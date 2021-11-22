Дрейер: «Счастлив, что сумел забить гол»

Полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер рассказал о победе над «Сочи».
Почему я поменял бутсы? Дело в том, что поле было скользким, поэтому мне пришлось переобуться под погоду. Сразу после этого удалось забить гол. Не скажу, что из-за бутс, скажу, что я просто счастлив.
Насколько тяжело было играть без Хвичи? Конечно, это великолепный игрок, но иногда приходится играть без него, когда случаются дисквалификации. Думаю, все футболисты, которые сегодня играли, выложились полностью.
— Моя девушка скоро ко мне приедет, как и моя собака. У нас золотистый ретривер, ему пока только полгода. И моя семья тоже приедет, когда будет возможность.
— Моя девушка скоро ко мне приедет, как и моя собака. У нас золотистый ретривер, ему пока только полгода. И моя семья тоже приедет, когда будет возможность.