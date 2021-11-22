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Дрейер: «Счастлив, что сумел забить гол»

сегодня, 00:02
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер рассказал о победе над «Сочи».

Почему я поменял бутсы? Дело в том, что поле было скользким, поэтому мне пришлось переобуться под погоду. Сразу после этого удалось забить гол. Не скажу, что из-за бутс, скажу, что я просто счастлив.

Насколько тяжело было играть без Хвичи? Конечно, это великолепный игрок, но иногда приходится играть без него, когда случаются дисквалификации. Думаю, все футболисты, которые сегодня играли, выложились полностью.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:57
С победой казанцев.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:38
Наконец команде Слуцкого повезло.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 07:29
Хорошо, когда кто-то счастлив....
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:13
У Дрейера неплохая статистика.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:09
Андерс отработал по полной, молодец!
Gahi
Gahi
сегодня в 06:37
Молодец, так и нужно играть и забивать, что очень важно для команды. Удачи
stanichnik
stanichnik
сегодня в 06:30
Забил победный гол, от того и счастлив.
протон
протон
сегодня в 01:24
Когда семья приедет в Казань?

— Моя девушка скоро ко мне приедет, как и моя собака. У нас золотистый ретривер, ему пока только полгода. И моя семья тоже приедет, когда будет возможность.
протон
протон
сегодня в 01:24
Андерс Дрейер — новая звезда «Рубина»: датчанин дебютировал в РПЛ с хет-трика в ворота «Урала» и ярко ворвался в наш футбол. Ранее никому не удавалось начать карьеру в России с трех голов в первом же матче.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:44
Даже 2 забил, если бы не офсайд. Хороший матч провел.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:39
Красавчик, хорошо отыграл и забил !
drug01
drug01
сегодня в 00:03
Очень хорошо
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