Дрейер: «Счастлив, что сумел забить гол»

Полузащитник «Рубина» рассказал о победе над «Сочи».

Почему я поменял бутсы? Дело в том, что поле было скользким, поэтому мне пришлось переобуться под погоду. Сразу после этого удалось забить гол. Не скажу, что из-за бутс, скажу, что я просто счастлив.

Насколько тяжело было играть без Хвичи? Конечно, это великолепный игрок, но иногда приходится играть без него, когда случаются дисквалификации. Думаю, все футболисты, которые сегодня играли, выложились полностью.