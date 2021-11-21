Слуцкий: «Хорошо, что быстро отыгрались»

Наставник «Рубина» рассказал о победе над «Сочи».

Не попали в игру в начале, не контролировали зону подбора, получили большое количество стандартов. Зуеву было очень тяжело действовать после такой длительной паузы. Заслуженно пропустили, хорошо, что быстро отыгрались. В одной из атак мы смогли в конце вырвать победу.

Я недоволен игрой «Рубина» в первом круге, но я и не могу ей быть доволен, так как у нас по ходу сезона происходили большие изменения, а ведущий нападающий выпал на длительный промежуток времени.