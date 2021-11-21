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Слуцкий: «Хорошо, что быстро отыгрались»

вчера, 22:41
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о победе над «Сочи».

Не попали в игру в начале, не контролировали зону подбора, получили большое количество стандартов. Зуеву было очень тяжело действовать после такой длительной паузы. Заслуженно пропустили, хорошо, что быстро отыгрались. В одной из атак мы смогли в конце вырвать победу.

Я недоволен игрой «Рубина» в первом круге, но я и не могу ей быть доволен, так как у нас по ходу сезона происходили большие изменения, а ведущий нападающий выпал на длительный промежуток времени.

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Все комментарии
Чист
Чист ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 11:11
ну ясно же сказали ещё до этого никто его увольнять не будет -что это мусолить -да и не имеет для Рубина место -лишь бы не вылет в ФНЛ а вся работа на продаже игроков искать готовить и на продажу -вот сейчас сколько игроков в аренде и не плохо играют -вот почти готовый товар -с введением куаркодов в товар привратили всех людей а не только спортсменов
112910415
112910415
сегодня в 07:01
вот такое оно, тренерское счастье !
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 06:34
Рубиновых с победой.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:19
Одним хорошо, другим плохо.
Gahi
Gahi
сегодня в 04:24
В этой игре удача была на стороне команды Леонида Слуцкого. Удачи
mihaluch
mihaluch
сегодня в 03:26
Повезло сегодня Слуцкому.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:54
Да уж, сегодня вам повезло !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:18
Лёня это вам не хухры мухры! 😜
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:07
Еще бы чуть-чуть и из тренеров футбольных команд в художественные руководители команды КВН на основную работу пришлось бы устраиваться. Ну или в комментаторы.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 22:52
Молодец Леня !
beefs
beefs
вчера в 22:49
ну и чудеса, вот буки балдеют...
протон
протон
вчера в 22:46
Дико отскочил пончик сегодня, конечно
drug01
drug01
вчера в 22:43
С победой Лёня
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