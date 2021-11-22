Суперкомпьютер оценил шансы «Ман Юнайтед» на победу в ближайших матчах

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вчера, 17:49

Суперкомпьютер оценил шансы «Манчестер Юнайтед» на победы в ближайших десяти матчах.

После увольнения Оле-Гуннара Сульшера исполняющим обязанности главного тренера «красных дьяволов» стал . Суперкомпьютер считает, что «Манчестер Юнайтед» имеет реальные шансы на победы (60%+) лишь в нескольких предстоящих играх:

«Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» — 41% на победу

«Челси» — «Манчестер Юнайтед» — 17% на победу

«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» — 48% на победу

«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» — 63% на победу

«Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз» — 72% на победу

«Норвич» — «Манчестер Юнайтед» — 58% на победу

«Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» — 56% на победу

«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» — 49% на победу

«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» — 58% на победу

«Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли» — 72% на победу