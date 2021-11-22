Суперкомпьютер оценил шансы «Ман Юнайтед» на победу в ближайших матчах

Суперкомпьютер оценил шансы «Манчестер Юнайтед» на победы в ближайших десяти матчах.
После увольнения Оле-Гуннара Сульшера исполняющим обязанности главного тренера «красных дьяволов» стал Майкл Кэррик. Суперкомпьютер считает, что «Манчестер Юнайтед» имеет реальные шансы на победы (60%+) лишь в нескольких предстоящих играх:
«Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» — 41% на победу
«Челси» — «Манчестер Юнайтед» — 17% на победу
«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» — 48% на победу
«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» — 63% на победу
«Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз» — 72% на победу
«Норвич» — «Манчестер Юнайтед» — 58% на победу
«Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» — 56% на победу
«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» — 49% на победу
«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» — 58% на победу
«Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли» — 72% на победу
Компьютер ответил:
Не надо задавать глупых вопросов, и.....выключился...
Компьютер ответил:
Не надо задавать глупых вопросов, и.....выключился...
Совпадение? Не думаю! За последние 2 месяца одна победа над Тоттенхэмом.
Совпадение? Не думаю! За последние 2 месяца одна победа над Тоттенхэмом.
https://www.youtube.com/watch?v=5rzg2UZnicU