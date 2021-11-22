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Суперкомпьютер оценил шансы «Ман Юнайтед» на победу в ближайших матчах

вчера, 17:49

Суперкомпьютер оценил шансы «Манчестер Юнайтед» на победы в ближайших десяти матчах.

После увольнения Оле-Гуннара Сульшера исполняющим обязанности главного тренера «красных дьяволов» стал Майкл Кэррик. Суперкомпьютер считает, что «Манчестер Юнайтед» имеет реальные шансы на победы (60%+) лишь в нескольких предстоящих играх:

«Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» — 41% на победу

«Челси» — «Манчестер Юнайтед» — 17% на победу

«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» — 48% на победу

«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» — 63% на победу

«Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз» — 72% на победу

«Норвич» — «Манчестер Юнайтед» — 58% на победу

«Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» — 56% на победу

«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» — 49% на победу

«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» — 58% на победу

«Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли» — 72% на победу

Суперкомпьютер оценил шансы «Ман Юнайтед» на победу в ближайших матчах

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon ответ MRHM-1988 (раскрыть)
сегодня в 13:01
Ну, и где я спалился? ))
MRHM-1988
MRHM-1988 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:31
До дна .
MRHM-1988
MRHM-1988 ответ Zhgoon (раскрыть)
сегодня в 00:30
Скорее даже вьетнамский )))
MRHM-1988
MRHM-1988 ответ underground_10 (раскрыть)
сегодня в 00:29
Меня тоже )))
underground_10
underground_10 ответ Zhgoon (раскрыть)
вчера в 22:40
Меня больше 49% ,также дома, против Брайтона удивляют
112910415
112910415
вчера в 20:24
это ещё не так плохо
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 19:33
48 процентов у себя дома против «Арсенала»? Что-то совсем какой-то китайский компьютер.
протон
протон ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:17
на счет Кокорина бы что сказал этот комп. заиграет нет?
протон
протон
вчера в 19:16
это с помощью квантового компа?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:47
Железяке верить нельзя . Все решает человеческий фактор.
Сантус
Сантус ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 18:34
...скорее сгорел..)
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:33
На вопрос, какие шансы сборной России выиграть в стыковых матчах и быть участником ЧМ в Катаре...
Компьютер ответил:
Не надо задавать глупых вопросов, и.....выключился...
Сантус
Сантус
вчера в 18:32
Может ну его играть?Проводим чемпы по суперкомпьютеру и всех делов?))
Agamaga........
Agamaga........ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 18:29
И все это благодаря Криштиану!
Совпадение? Не думаю! За последние 2 месяца одна победа над Тоттенхэмом.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:20
Мдааа, до чего ж ты докатился, Манчестер Юнайтед?!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:17
Вот с Норвичем просто отстойный результат.
allemz
allemz
вчера в 18:00
Брентфорд:
Foxes
Foxes
вчера в 17:55
У соперников МЮ свой суперкомпьютер в голове.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:52
Ну почти...
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