«Спартак» не побеждает 5 матчей в РПЛ подряд

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сегодня, 00:40

«Спартак» проиграл «Краснодару» (1:2) в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги.

Таким образом, «красно-белые» не могут победить в чемпионате России уже 5 матчей подряд (3 ничьи и 2 поражения). В последний раз у «Спартака» была более продолжительная серия без побед в чемпионате России в сентябре-октябре 2019 года (6 матчей). По ходу той серии с должности главного тренера московского клуба был уволен .