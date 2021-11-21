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«Спартак» не побеждает 5 матчей в РПЛ подряд

сегодня, 00:40

«Спартак» проиграл «Краснодару» (1:2) в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги.

Таким образом, «красно-белые» не могут победить в чемпионате России уже 5 матчей подряд (3 ничьи и 2 поражения). В последний раз у «Спартака» была более продолжительная серия без побед в чемпионате России в сентябре-октябре 2019 года (6 матчей). По ходу той серии с должности главного тренера московского клуба был уволен Олег Кононов.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 13:48
Спартак по игре был лучше, по счету проиграл. Так бывает. Тренера менять не вижу смысла, два, три трансфера нужно осуществить.
SHMEL258
SHMEL258 ответ vinyardrip (раскрыть)
сегодня в 10:03, ред.
А никто и не злорадствует, мне правда нравится смотреть на их игру. Мне вот кажется раздавать советы последнее дело....Я вот на этом сайте помимо слежения за любимой командой и получения удовольствия от любимой игры ещё и от общения получаю удовольствие, как позитивного, так и негативного.
112910415
112910415
сегодня в 08:27
юбилейный год не задался
Gahi
Gahi
сегодня в 07:29
Когда согласился в руководстве нет, то результат будет таким. Нужно чтобы каждый занимался своим делом и тогда будет порядок. Удачи
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:29
Ничего странного, федун потерял нити управления над судейским комитетом.
beefs
beefs
сегодня в 06:15
И нетакое бывает, переживете...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 06:10
Раз в верхах что-то клуба непонятки, то результат игры на лицо..
-Хостинский-
-Хостинский-
сегодня в 05:28
Лично мне - это греет душу )))
YVG
YVG
сегодня в 04:38
Обычно клубы с 10-го места всегда так играют.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 04:33
Бардак в клубе приводит к такому провальному сезону в юбилейный год и смена тренера тут ничем не поможет.
vinyardrip
vinyardrip ответ SHMEL258 (раскрыть)
сегодня в 03:19
Не стоит злорадствовать. Завтра наших будем посмотреть. Надеюсь что не обгадятся. Верим, но 29котно)) Унижать малохольных последнее дело)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:06
Федун пока держится...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:00
А кому сейчас легко, время такое !
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 00:50, ред.
Дайте Рую поработать!
Нормально свиньи играют, мне нравится, нечего их ругать.
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