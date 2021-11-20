«Локомотив» получил больше всех красных карточек в этом сезоне РПЛ

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вчера, 20:32

Защитник «Локомотива» Мурило Серкейра был удалён в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ахмата» (1:2).

В нынешнем сезоне игроки «железнодорожников» получили уже 5 красных карточек, что минимум на две больше, чем у любой другой команды чемпионата России в этом сезоне. Кроме того, «Локомотив» получил уже больше красных карточек, чем за весь прошлый сезон (4).