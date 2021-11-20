«Локомотив» получил больше всех красных карточек в этом сезоне РПЛ

Защитник «Локомотива» Мурило Серкейра был удалён в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ахмата» (1:2).
В нынешнем сезоне игроки «железнодорожников» получили уже 5 красных карточек, что минимум на две больше, чем у любой другой команды чемпионата России в этом сезоне. Кроме того, «Локомотив» получил уже больше красных карточек, чем за весь прошлый сезон (4).
P.S.Удаление Мурило не просто спорное, оно никакое. Это не лишение явной возможности забить гол – мяч уходил в сторону от ворот, да и игрок «Ахмата» тоже бежал от ворот. Надо было назначить штрафной удар и показать желтую карточку.
Почему не полез ВАР? Что у них происходит – я не знаю, может, повлиял авторитет Иванова. Но это явная и очевидная ошибка, судья просто выдумал красную карточку игроку «Локомотива» в этой игре», – сказал Федотов.
P.S.Удаление Мурило не просто спорное, оно никакое. Это не лишение явной возможности забить гол – мяч уходил в сторону от ворот, да и игрок «Ахмата» тоже бежал от ворот. Надо было назначить штрафной удар и показать желтую карточку.
Почему не полез ВАР? Что у них происходит – я не знаю, может, повлиял авторитет Иванова. Но это явная и очевидная ошибка, судья просто выдумал красную карточку игроку «Локомотива» в этой игре», – сказал Федотов.