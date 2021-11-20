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«Локомотив» получил больше всех красных карточек в этом сезоне РПЛ

вчера, 20:32

Защитник «Локомотива» Мурило Серкейра был удалён в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ахмата» (1:2).

В нынешнем сезоне игроки «железнодорожников» получили уже 5 красных карточек, что минимум на две больше, чем у любой другой команды чемпионата России в этом сезоне. Кроме того, «Локомотив» получил уже больше красных карточек, чем за весь прошлый сезон (4).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:00
последнее удаление было не бесспорным
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:55, ред.
Вчерашнее удаление снова показало высочайший уровень судейства в РПЛ! Судейка просто не мог достоверно видеть момент нарушения, ибо игроки были к нему спиной. Он мог просто догадываться. И где скрипучий ВАР? В общем, не принижая заслуги Терека в своей победе, хочется в очередной раз поплеваться относительно работы судей, а заодно и на игру Локомотива (((. Всем здоровья!
P.S.Удаление Мурило не просто спорное, оно никакое. Это не лишение явной возможности забить гол – мяч уходил в сторону от ворот, да и игрок «Ахмата» тоже бежал от ворот. Надо было назначить штрафной удар и показать желтую карточку.

Почему не полез ВАР? Что у них происходит – я не знаю, может, повлиял авторитет Иванова. Но это явная и очевидная ошибка, судья просто выдумал красную карточку игроку «Локомотива» в этой игре», – сказал Федотов.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:28
Уход Сухины сказался быстро.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:13
Кто-то должен быть "лучшим"...
Алексей Филин
Алексей Филин
вчера в 20:43
Правильнее сказать "Баринов"
ДСА
ДСА
вчера в 20:39
Умеют ребята удаляться.
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