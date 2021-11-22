«Спартак» опустился до середняка, «Зенит» вне конкуренции, Федотов продолжает улучшать «Сочи». Первый круг РПЛ в деталях

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22 ноября 2021, 16:36

А «Краснодар» пропустил меньше всех.

«Спартак» — середняк по многим параметрам

- С 17 забитыми мячами команда Руя Витории держится на 11-м месте по результативности в чемпионате. На гол меньше забили три команды, только у «Химок» и «Урала» игра в атаке поставлена намного хуже. Сами себе ставят низкую оценку, хотя иногда нарывали на «кол» по системе Бубнова.

- По суммарному качеству моментов «Спартак» шестой, но тут важно понимать смысл. Собирали много «мусорных» ударов с низкой опасностью, но xG ниже, чем у «Крыльев Советов». Без учета пенальти вообще 8-й по качеству атак.

- Треть мячей в первом круге москвичи пропустили в одном матче – от «Зенита». Без семи голов против чемпионов собрали бы лишь 14 ошибок в защите, а это уже первое место в РПЛ . Но разгром 7:1 сказался морально, после него «Спартак» в РПЛ больше не побеждал.

«Зенит» — уверенный лидер чемпионата

- Не всегда команда Семака побеждает так легко, как против «Нижнего Новгорода». Но первая в истории осечка против «Сочи» не перекрывает победы над «Динамо» и «Спартаком». Убрав двух конкурентов, а также одержав непростую победу 3:2 над «Краснодаром», «Зенит» сохранил лидерство к экватору сезона.

- Но если начинаем сравнивать на дистанции, то Сергей Богданович часто первый не только по очкам. По победам лидер – 10 штук, по голам на вершине – 39 мячей, очень высокая результативность для РПЛ , даже «Динамо» и «Ростов» не угнались за фаворитом.

- По xG «Зенит» оторвался ото всех – 36 против 29.5 у «Краснодара». Но если «горожане» не смогли реализовать почти все верные шансы, то петербуржцы «перевыполнили план». Мощь и разнообразие атаки с Дзюбой, Азмуном, бразильцами, Мостовым и Ерохиным сказывается. «Зенит» давит массой, а соперники прогибались.

«Сочи» — самая организованная команда

- Федотов второй сезон подряд претендует на путевку в еврокубки, и именно наставника хочется выделить. Пожалуй, Владимир Валентинович вообще лучший тренер первого круга, хотя Семак и Шварц, разумеется, в списке. Но у «Сочи» скромнее кадры, а они в тройке лучших, выше богатых соседей из Краснодара и москвичей.

- У «Сочи» сильна и атака, и оборона, а еще хорошо организована работа в центре поля, ведь Нобоа успевает всюду. Возможно, будь отдельные исполнители индивидуально еще сильнее – в команде ведь много тех, в кого раньше не верили, то набрали бы еще больше пунктов. Но полный отказ от ничьих позволяет перекрывать поражения победами.

- «Сочи» лучше многих в чемпионате понимает свои плюсы. Например, для них не проблема отказаться от высокого прессинга, но комбинационный футбол вблизи у чужих ворот уже стал отличительным знаком. Терехов, Заика, Юсупов, Нобоа и Касьерра прекрасно нагружают чужую защиту работой. Все важны, получилась боевитая команда с шикарной реализацией – соотношение голов к ударам 0.31, чуть выше только Семак и Кержаков.

«Краснодар» — опытнейший преследователь

- Не фаворит сезона, целых девять пунктов форы «Зениту» уже подарили, а за весь первый круг Семак потерял лишь 12 очков. И необязательно повторит те же ошибки весной. Но «Краснодар» легко может навязать борьбу «Динамо», «Сочи» и «Локомотиву», судя по статистике и субъективным ощущениям.

- У «быков» лучшая по конечному результату защита сезона. И это удивительно, ведь Кайо и Сорокин точно не самые надежные защитники РПЛ . Зато есть Сафонов, и его рекордные для сезона 82% сэйвов позволяют рассчитывать, что когда Ганчаренко предложит больше оригинальных ходов, то ставить будут не только на голкипера или моменты, созданные Кабелла.

- «Краснодар» — первый по ударам, второй после «Зенита» по владению и точным передачам, допускают опасные, но редкие удары по своим воротам, должны быть точнее – «Динамо» и «Зенит» чаще попадали в створ чужих ворот. Но по сумме показателей «горожане» заслужили звание скрытого фаворита в борьбе за вторую строчку в Лигу чемпионов. Состав опытный, а новый капитан Крыховяк не любит сдаваться.

ЦСКА и «Локомотив» на этапе становления

- «Армейцы» и «железнодорожники» меняли наставников в этом году. Не удивительно, что стройности в рядах нет, хотя видели прекрасные отрезки, когда обе команды напоминали по уровню еврокубковых бойцов. У «Локомотива» дело еще и в появлении новичков, в том числе, молодых, а также в болезнях и травмах ключевых футболистов. А ЦСКА не хватает стабильных вожаков.

- Если говорим о командной статистике, то «армейцев» тащит Акинфеев – 78.7% сэйвов, а еще влияет стиль Березуцкого – пропустили 14 мячей, меньше других, наравне с «Краснодаром». Но вот атака – слабое место команды, которая собрала «сухари» в 46.7% матчей. Реализация у ЦСКА почти такая же слабая, как у «Спартака», и забили лишь на гол больше.

- «Локомотив» спасает как раз реализация – выжали 19 мячей из чуть более полусотни точных ударов. Но нехватка сыгранности видна. По количеству последних передач команда Гисдоля слабейшая среди лидеров, хотя даже «Спартак» разыгрывал комбинации с ударами. Также есть проблемы при игре без мяча, ведь чаще нарушают правила только игроки «Урала».

«Динамо» — очарование первого круга

- У Шварца не всегда получалось остановить свою команду, когда надо было выключить мясорубку и надежнее сыграть в защите. Не каждый раз выручал Шунин, Лещук получил больше комплиментов. Но по качеству моментов у своих ворот «Динамо» второе место «Зенита», то есть в каком-то смысле им не повезло, могли пропускать реже.

- В атаке нужно подтягивать реализацию – один Грулев демонстрирует зверскую меткость, а его коллеги вальяжно относились к части моментов. Но сам объем шансов – 259 ударов в целом и более девяти десятков в створ, позволяют поставить «Динамо» в группу лидеров во всем чемпионате. Чаще попадал только «Зенит», чаще бил – только «Краснодар».

- Моложе «Динамо» состав только у «Крыльев Советов», «Спартака» и «Локомотива». И только команда Шварца справляется с проходящим пороком в МИДе молодости, ведь завершила первый круг на втором месте. Речь о лучшем результате на экваторе в истории клуба, набрали 29 пунктов, отстают от «Зенита» всего на четыре, а впереди не только очный домашний поединок 12 декабря.

Фаворит РПЛ не менялся с лета, но подведение итогов первого круга позволяет понять, что борьба не завершена, пока у возрастного «Зенита» два режима. Они катком проходятся по тем, кто позволяет с собой неподобающее обращение, но стоит сопернику заупрямиться, и уже не важен его уровень – аутсайдеры «Арсенал» и «Урал» не дали Семаку уйти в невероятный отрыв.

Кроме того, все москвичи, «Краснодар» и «Рубин» могут честно сказать, что способны играть еще сильнее. Первый круг получился веселым, поскольку забили 320 мячей – лучшая результативность за десятилетие, но еще качественнее могут играть многие, начиная с «Ростова» и заканчивая многострадальным «Спартаком».