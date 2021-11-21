Иван Игнатьев уже более двух лет не забивает в РПЛ с игры

Форвард «Рубина» Иван Игнатьев не смог отличиться в сегодняшнем матче РПЛ против «Сочи».
Любопытно, что футболист не забивает в рамках данного турнира на протяжении 21 матча (с августа 2020-го), его сухая серия длится уже 697 минут. А его последний гол не с пенальти в РПЛ случился больше двух лет назад, когда нападающий выступал за «Краснодар».
Избалована наша золотая молодежь высокими зарплатами. Как только на первое место выходят деньги , футбол у парней заканчивается. Базелюк, Соловьев и многие другие не дадут соврать. Они как отрицательный пример для нынешней молодой талантливой поросли.
Всем здоровья.
Избалована наша золотая молодежь высокими зарплатами. Как только на первое место выходят деньги , футбол у парней заканчивается. Базелюк, Соловьев и многие другие не дадут соврать. Они как отрицательный пример для нынешней молодой талантливой поросли.
Всем здоровья.