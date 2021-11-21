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Иван Игнатьев уже более двух лет не забивает в РПЛ с игры

вчера, 21:39
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Форвард «Рубина» Иван Игнатьев не смог отличиться в сегодняшнем матче РПЛ против «Сочи».

Любопытно, что футболист не забивает в рамках данного турнира на протяжении 21 матча (с августа 2020-го), его сухая серия длится уже 697 минут. А его последний гол не с пенальти в РПЛ случился больше двух лет назад, когда нападающий выступал за «Краснодар».

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:46
Без лимита он не получил бы такой жирный контракт априори.
dimir
dimir
сегодня в 10:40
Шапи ,где лучший друг Вани? Там же где и Ваня~ ни где.
Пусть скажут спасибо агентам которые вздро..ли в них страсть к наживе.
cska1948
cska1948 ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 10:38
А если бы он получил этот контракт БЕЗ лимита, то вы думаете он бы повёл себя иначе? Было бы всё тоже самое. Круг замыкается не на лимите, а на характере человека.
sir_Alex
sir_Alex ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:36
А почему он получил жирный контракт? Опять же, "благодаря" лимиту. Круг замкнулся 😉
cska1948
cska1948 ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 10:23
Так он и старался, до получения жирного контракта. Так бы было и БЕЗ лимита. Поэтому я и написал, что характер от лимита не зависит.
sir_Alex
sir_Alex ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:16
Если Иван ничего другого, кроме как гонять мяч, не умеет, то старался бы.
Телогрейка
Телогрейка ответ kip-elev (раскрыть)
сегодня в 10:06
Сорокин в Рубине играл хорошо, и в защите.отрабатывал и голы забивал со стандартов, а вот Игнатьев когда пришёл в Рубин оказался пустышкой, не одного момонета не реализовал. С одним только согласен, Галицкий умело продал этот мешок казанцам.
cska1948
cska1948 ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 10:03
Вы и сказали, что если бы не лимит, то у Ивана был бы другой характер и он не гнался бы за деньгами, а старался играть в футбол всё лучше и лучше.
sir_Alex
sir_Alex ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 09:58
А кто говорит, что зависит?
kip-elev
kip-elev ответ Телогрейка (раскрыть)
сегодня в 09:29
В Краснодаре Игнат неплохо играл, в молодежке тоже. Потом агенты начали в уши петь. Пацан поверил, что он новый Марадона)) Результат Рубин и полная деградация. Сорокин из Рубина пришел вообще никакой, поначалу все плевались, зачем нам такой защитник который косячет в каждом матче, но пацан прибавляет. Сейчас очень хорошо играет (тьфу тьфу тьфу) Похоже Галицкий не плохо торгует и на футбольном рынке...))
cska1948
cska1948 ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 09:24
Характер человека от лимита на легионеров НЕ зависит.
112910415
112910415
сегодня в 08:38
спортсмен молод, но безнадёжен совершенно
sir_Alex
sir_Alex ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 06:20
И всё "благодаря" лимиту на легионеров 😉
bann8wbs3cdp
bann8wbs3cdp
сегодня в 04:46
В мозгах у него все проблемы
ОПС
ОПС
сегодня в 04:24
Звезду словил, а сейчас войти в струю не может. Большие бабки портят.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:57, ред.
Знатный форвард , как он ещё с такими показателями в ПСЖ с Месси не заигран !?!)
Землянин
Землянин
сегодня в 03:03
Кутепов 2,4 млн получает 👻
Соболев и так игру потерял, а с ним контракт на миллион заключают 🐸
Навзир
Навзир
сегодня в 01:24
Отправьте его к нам в Ахмат,звёздная пыль слетит, глядишь и заиграет.😂😂😂
ildar_3871
ildar_3871 ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
сегодня в 01:07
Я матчи Рубина только смотрю )
Tostao
Tostao ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
сегодня в 00:27
Причём тут Дзюба? Причём какие-то пакости?
У Ивана завышенное эго, мания величия. Он никого не бил, как Кокорин, не обзывал тренеров тренеришками, не занимался на камеру а... м.
Но он туп, Как Ванька Соловьёв и Ташаев. Вот и все.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Tostao (раскрыть)
сегодня в 00:18, ред.
Прудников - это уровень Дзюбы. Просто кто-то попал в рейтинги Ютуба, кто-то не очень. Но Дзюба пока неплохо забивает. Мало ли кому. Пусть и деревянный, но где Вы найдете нынешнюю молодежь, которая пакостью не занималася?
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ ildar_3871 (раскрыть)
сегодня в 00:12
Заиграет, но попозже...) Словил то, что Спаратку напихали на эмблему)
Tostao
Tostao ответ Garrincha58 (раскрыть)
сегодня в 00:12
Прудников - парень попроще. Разница в том, что бывший чемпион Европы рогом упирался, чтобы попасть в основу, но таланта не хватило. А этот выкидыш из Краснодара имел талант, но магия величия придушила его. Так что можно смело ставить крест на его карьере.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 00:09
Смолов тут будет еще тот топ... А толку?
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 23:57
новый Прудников
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
вчера в 23:44
Все, кто с ним имел дело, из моих знакомых, говорят о запредельном эго этого пацана. В своих глазах - он почти что полубог (С). Плюс пренебрежительное отношение к дисциплине и традициям клубов. Из такого - мастера не слепить.
Oliver S
Oliver S
вчера в 23:33
Тенденция нашего чемпа прослеживается. Человек три раза из пяти попадает по мячу и может забить один гол за десять игр? Всё, звезда, дайте ему три миллиона зп и контракт на сто лет, только потом не удивляйтесь, что он забьёт на футбол.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:55
Такие у нас нападающие, язык не поворачивается его так называть
YVG
YVG
вчера в 22:47, ред.
Это нападающий нового формата, он любит не забивать, а набивать свои карманы.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 22:32
Не надо гнать на парня , может еще заиграет !
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