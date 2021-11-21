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Акинфеев проводит 500-й матч в чемпионате — рекорд России и СССР

вчера, 14:08
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

ЦСКА дома встречается с «Химками» в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги.

Для капитана и голкипера «армейцев» Игоря Акинфеева этот матч стал 500-м в российской лиге. Этот показатель является рекордным в истории чемпионатов России и СССР.

35-летний вратарь является воспитанником ЦСКА. За первый состав красно-синих выступает с 2003 года.

Также недавно Акинфеев достиг солидной отметки по количеству матчей с капитанской повязкой.

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Все комментарии
Знатог
Знатог ответ Питерские гоблины (раскрыть)
сегодня в 11:54
А патамушта он начал-то играть в СССР, с 1986 года рождения он. В детском садике ещё наиграл кучу матчей.
cska1948
cska1948 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 10:10
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев достиг отметки в 800 матчей за карьеру.
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Имеются ввиду ВСЕ матчи, включая игры за сборную, в Кубке России, в Еврокубках и т.д.
Питерские гоблины
Питерские гоблины
сегодня в 03:33
А СССР каким боком? Тогда и Российской империи, да чего уж там, планеты Земля. Созвездия Лаптя
Землянин
Землянин
сегодня в 03:07
Один лапоть чуть было не испортил праздник, ну и Химки этой форой за 75 мин. тоже не воспользовались
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:20
Игорь начал играть в 2003 году, а СССР развалился в 1991. Ничего?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:12
500 матч в России, а вообще то с учётом в СССР -- 800 !!!!
Red blu
Red blu
вчера в 19:44
И это ещё не предел. Будет больше.
Знатог
Знатог
вчера в 18:27
У нас все незаменимые и не только в спорте. И чем хуже результаты тем больше незаменимые.
Знатог
Знатог ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:24
Согласен, это еще не пердел.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 17:17
Человек-рекорд, что в чемпионате, что в еврокубках
bsww
bsww ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:22
А будь у нас в чемпионате 18, то суммарно потихонечку приближался к 1000 матчей
я из Химок
я из Химок
вчера в 16:13
Искренние поздравления Игорю!!! Долгих лет тебе в футболе!
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс
вчера в 16:10
Да ещё и спас в конце , как часто бывало. Молодец Игорь! Только уважуха!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Олег Борткевич (раскрыть)
вчера в 16:08
А всего с учетом сборной, ЛЧ, ЛЕ и Кубка у него 800 матчей за клуб. Цифра умопромачительная. Даже представить сложно
Andy Rush
Andy Rush
вчера в 16:06
Поздравляю!
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
вчера в 15:59
Браво Игорь,ты настоящий лидер,капитан,спаситель во многих моментах,долгожитель в воротах ЦСКА,и безусловно рекордсмен по проведённым матчам! Ровнение на Буффона,ты должен побить его рекорд.
Олег Борткевич
Олег Борткевич
вчера в 15:59
Рекорд, достойный уважения. Поздравляю!
морозз
морозз
вчера в 15:45
Поздравляю Игоря с такой памятной датой в 500 матчей! Лучший голкипер в России!
Великолепный
Великолепный
вчера в 15:41
Уххххх. Уже 500- ый матч. Браво Игорь.!!!
Elliada
Elliada
вчера в 15:36
И это еще не предел
Cat01
Cat01
вчера в 15:11
Очередной рекорд!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:05
Игорёк это целая эпоха российского футбола
4RT
4RT
вчера в 15:01
Ну вот! А то жена орёт, что бухаем без повода! 😁
Dima salev
Dima salev
вчера в 15:01
Как всегда у Акинфеева не нужные рекорды антирекорды.
particular
particular
вчера в 14:55, ред.
Ветеран команды, которому партнёры последних лет изгадили всю статистику и нивелировали удовольствие, получаемое от игры. Вместо подставленного плеча, постоянно подставляют ногу...
Его хейтерам, кроме упоминаний его "рекордов", остаётся только признать, что в их командах такого кипера нет и ещё долго не будет...
Mangur
Mangur
вчера в 14:51
Поздравляю.Вратарь дырка. Яшин,Прохоров ,Пильгуй,Гонтарь, Хомич ,Рудаков,Маслаченко Это ЛЕГЕНДЫ , Акинфеев плод рекламного пиара. Это как Горбачёв и питца.
протон
протон
вчера в 14:42
Человек — легенда
beefs
beefs
вчера в 14:39
с чем его искренне и поздравляем, так держать...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 14:39
Уже пора подумать о будущем
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:13
Да уж, это вряд ли кто побьёт.
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