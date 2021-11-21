Акинфеев проводит 500-й матч в чемпионате — рекорд России и СССР

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вчера, 14:08

ЦСКА дома встречается с «Химками» в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги.

Для капитана и голкипера «армейцев» этот матч стал 500-м в российской лиге. Этот показатель является рекордным в истории чемпионатов России и СССР .

35-летний вратарь является воспитанником ЦСКА . За первый состав красно-синих выступает с 2003 года.

Также недавно Акинфеев достиг солидной отметки по количеству матчей с капитанской повязкой.