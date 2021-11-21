Акинфеев проводит 500-й матч в чемпионате — рекорд России и СССР

ЦСКА дома встречается с «Химками» в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги.
Для капитана и голкипера «армейцев» Игоря Акинфеева этот матч стал 500-м в российской лиге. Этот показатель является рекордным в истории чемпионатов России и СССР.
35-летний вратарь является воспитанником ЦСКА. За первый состав красно-синих выступает с 2003 года.
Также недавно Акинфеев достиг солидной отметки по количеству матчей с капитанской повязкой.
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Имеются ввиду ВСЕ матчи, включая игры за сборную, в Кубке России, в Еврокубках и т.д.
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Имеются ввиду ВСЕ матчи, включая игры за сборную, в Кубке России, в Еврокубках и т.д.
Его хейтерам, кроме упоминаний его "рекордов", остаётся только признать, что в их командах такого кипера нет и ещё долго не будет...
Его хейтерам, кроме упоминаний его "рекордов", остаётся только признать, что в их командах такого кипера нет и ещё долго не будет...