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Булыкин: «Кокорин перейдёт в тот клуб, где будет получать игровую практику»

вчера, 12:52

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о будущем нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

Кокорин может перейти в чемпионат Катара или России? Существует много нюансов, всё зависит от желания футболиста, хочет он себя проявить в Европе или в России. Конечно, Александр поедет туда, где у него будет больше шансов играть. Все-таки он уже долго сидит без игровой практики, ему нужна постоянная игра.

Кокорин сам виноват в том, что не играет? Там очень много деталей, сейчас самое главное найти команду, в которой он будет играть, где ему будут доверять, и он смог бы вернуться в свою прежнюю форму. Конечно, это легче сделать за границей, где будет меньше давления, в том числе и от прессы.

Какой команде РПЛ сейчас пригодился бы Кокорин? В «Спартак», я думаю, вряд ли его возьмут. А в какой-то другой клуб... Понятно дело, что не с его зарплатой, которую он хочет, но, думаю, что многие дали бы ему шанс.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:44
Дмитрий чиновником стал, и речи его соответствующие
Bombardier
Bombardier
вчера в 14:09
Капитан Очевидность по фамилии Булыкин.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:55
Не верю, что Булыкин не разбирается в сути вопроса, скорее это лояльность к своему собрату по ремеслу. Кокорин уже закончил. Александру уже тридцать лет и он никогда не был фанатом спортивного режима. Мы знаем о двух самых громких случаев пьянки с Мамаевым, а сколько их прошло незамеченными от широкой публик. Время, проведенное в местах не столь отдаленных, тоже здоровья явно не добавили. Был всплеск в "Сочи" в попытках что-то доказать руководителям "Зенита", а потом продажа в "Спартак" с внушительными подъемными и начался отрезок карьеры "получу денег на свою безбедную старость на руинах своей футбольной карьеры". Череда травм, редкие голы с пенальти, "топовый" массажист, оправдывающий Сашу и рассказывающий о его желании выходить на поле, афера века под названием "переход в серию А" и считанное количество точных передач с нулем результативных действий. Сможет ли Александр в последствии играть в футбол? Только на любительском уровне с призовым фондом в ящик "Балтики 7".
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 13:31
Было бы желание, была бы и игровая практика в "Фиорентине"...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:25
Игра его давно не волнует,и он поедет туда,где ему булут платить.КАтар,если там всем пофиг на футбол,а денег куры не клюют.
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 13:25
Он уже проявил себя.В Европе сидя на скамейке,в России в" Кофемании".
YVG
YVG
вчера в 13:21
Это только в спартаке и цска.
galem72
galem72
вчера в 13:03
Во дворе тоже можно получать игровую практику. ))
Землянин
Землянин
вчера в 13:00
Ищи дураков 👻
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 13:00
В Монако? Там игровую практику можно получать в каждом заведении...
протон
протон
вчера в 12:59, ред.
Какая практика , если игрок в травмах постоянно? У него нет желания играть.
Не работа, а мечта завидую Сашке, ещё и востребован оказался.
Самое лучшее в новостях о Кокорине - это комментарии...
Кокорин: я намерен отработать контракт до конца и мои мысли только о скамейке Фиорентины
протон
протон
вчера в 12:58
Ну если у него в Катаре будет перенапряжение мышц, то там ему могут и ногу отрубить, хотя на игру нашего прославленного форварда это никак не повлияет)
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