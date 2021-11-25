Булыкин: «Кокорин перейдёт в тот клуб, где будет получать игровую практику»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о будущем нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.
Кокорин может перейти в чемпионат Катара или России? Существует много нюансов, всё зависит от желания футболиста, хочет он себя проявить в Европе или в России. Конечно, Александр поедет туда, где у него будет больше шансов играть. Все-таки он уже долго сидит без игровой практики, ему нужна постоянная игра.
Кокорин сам виноват в том, что не играет? Там очень много деталей, сейчас самое главное найти команду, в которой он будет играть, где ему будут доверять, и он смог бы вернуться в свою прежнюю форму. Конечно, это легче сделать за границей, где будет меньше давления, в том числе и от прессы.
Какой команде РПЛ сейчас пригодился бы Кокорин? В «Спартак», я думаю, вряд ли его возьмут. А в какой-то другой клуб... Понятно дело, что не с его зарплатой, которую он хочет, но, думаю, что многие дали бы ему шанс.