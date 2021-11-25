Смородская: «Я не верю в успех „Локомотива“ в матче против „Лацио“» .

Бывший президент футбольного клуба «Локомотив» Ольга Смородская рассказала, какие факторы могут помешать москвичам добиться положительного результата в поединке Лиги Европы против римского «Лацио».
Мой прогноз на эту игру плохой, я не верю в успех «Локомотива» в матче против «Лацио». Не только из-за нового наставника, очень много травмированных, игра не выстроена. Много вопросов в сегодняшнему «Локомотиву».
Матч 5-го тура Лиги Европы «Локомотив» — «Лацио» пройдет сегодня в Москве.
После четырех игр «Локомотив» с двумя очками замыкает группу Е, а «Лацио (5 очков) идет вторым.
Ранее стала известна бригада арбитров, которая рассудит этот поединок.
Не вышедший ещё на поля боя , ещё не проиграл битву !!!
Не вышедший ещё на поля боя , ещё не проиграл битву !!!