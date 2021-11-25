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Смородская: «Я не верю в успех „Локомотива“ в матче против „Лацио“»

вчера, 12:46
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Бывший президент футбольного клуба «Локомотив» Ольга Смородская рассказала, какие факторы могут помешать москвичам добиться положительного результата в поединке Лиги Европы против римского «Лацио».

Мой прогноз на эту игру плохой, я не верю в успех «Локомотива» в матче против «Лацио». Не только из-за нового наставника, очень много травмированных, игра не выстроена. Много вопросов в сегодняшнему «Локомотиву».

Матч 5-го тура Лиги Европы «Локомотив» — «Лацио» пройдет сегодня в Москве.

После четырех игр «Локомотив» с двумя очками замыкает группу Е, а «Лацио (5 очков) идет вторым.

Ранее стала известна бригада арбитров, которая рассудит этот поединок.

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Все комментарии
friulec
friulec
сегодня в 11:25
Тётя Оля умнее вас многих будет! Я вот с её прогнозом был полностью согласен
112910415
112910415
вчера в 16:58
вчерашний матч показал, что невозможное возможно !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:09
Есть мнение, что тёти Оли, что то со здоровьем не лады.
Bombardier
Bombardier
вчера в 14:10
Я тоже не верю. А хотелось бы!
pendulum47
pendulum47
вчера в 13:24
А я не верю в Смородскую! Ну и, что теперь поделать?!
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:22
Смородская: «Я не верю в успех „Локомотива“ в матче против „Лацио“» .

Не вышедший ещё на поля боя , ещё не проиграл битву !!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:17
ОЛя верит только своим,не доказанным ничем,позитивным действиям в футболе.
протон
протон
вчера в 13:03, ред.
Не верю что Госпожа Смородская сможет отличить футбол от бейсбола
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 13:02
Веры нет, но есть маленькая надежда...Локо уже не торт...
David Young
David Young
вчера в 12:55
Откровенно говоря я тоже не особо верю, но шансы на самом деле неплохие. Как минимум не проиграть можно вполне.
STVA 1
STVA 1 ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 12:51
Оказываются спрашивают))
makkie
makkie
вчера в 12:51
А вот и эксперты в юбках подтягиваются)
Cat01
Cat01
вчера в 12:50
Злая женщина
shlomo
shlomo
вчера в 12:47
Да типун тебе на язык...дурная баба
ОПС
ОПС
вчера в 12:47
А кто ее еще спрашивает?
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