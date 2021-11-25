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Наумов: «Спаллетти погорячился, отказавшись от рукопожатия»

вчера, 12:33
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мыслями касательно инцидента между Лучано Спаллетти и Руем Виторией. Напомним, что после поединка «Спартак» — «Наполи», который завершился победой москвичей со счетом 1:2, итальянец отказался пожать руку наставнику «Спартака».

Спаллетти погорячился, отказавшись от рукопожатия. Он был сильно огорчен. Тем более, что «Спартак» использовал хитрую тактику затягивания игры, разбивания ее на кусочки. Я знаком со Спаллетти, он разумный человек. Видимо, просто в горячке так поступил, бывает.

После этого матча итальянский коллектив с 7 очками находится на втором месте в турнирной таблице группы С, отставая от лидирующего «Спартака» по дополнительным показателям.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:39
он ещё молод, исправится
Kolenok
Kolenok
вчера в 23:06
ЛЧ,ЛЕ идет,неужели больше писать не о чем?!Мусолят одно и тоже,кого еще из бывших спросим?!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:58
Руки есть...а рукопожатия нет...Роспотребнадзор однако...
Bombardier
Bombardier
вчера в 14:10
Раздули из мухи слона!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:20
Это природное хамство и заносчивость,скрывающаяся под личиной респектабельного сеньора. Достаточно вспомнить,как он в Питере попервоначалу в прикиде у кромки поля бегал,а потом решил,что наша страна этого недостойна и начал в трениках бегать,аки наши бугаи девяностых.
David Young
David Young ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 13:05
Вы уверены что он заслуживает таких слов за то что совершил один проступок?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:02
Он просто конченный
Землянин
Землянин
вчера в 12:57
Пофиг на него уже, главное 6 очков в кармане, а потерявший пускай плачет 😂
bfg62nmeewr6
bfg62nmeewr6
вчера в 12:49
    протон
    протон
    вчера в 12:38, ред.
    Не, ну лицо Руя действительно классную мимику выдало) такое ощущение что он смех сдерживал .
    Там предыстория же. Кому интересно - отмотайте к финальному свистку первой игры. Спал идёт в сторону Руя, но вместо рукопожатия тычет в его сторону пальцем и несколько раз повторяет "we a visit Moscow!". И тут опять такое. Двойным пригаром итальянского шабашника удовлетворён.
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    вчера в 12:36
    Это так.
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