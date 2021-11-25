Наумов: «Спаллетти погорячился, отказавшись от рукопожатия»

1637832787

вчера, 12:33

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мыслями касательно инцидента между и Руем Виторией. Напомним, что после поединка «Спартак» — «Наполи», который завершился победой москвичей со счетом 1:2, итальянец отказался пожать руку наставнику «Спартака».

Спаллетти погорячился, отказавшись от рукопожатия. Он был сильно огорчен. Тем более, что «Спартак» использовал хитрую тактику затягивания игры, разбивания ее на кусочки. Я знаком со Спаллетти, он разумный человек. Видимо, просто в горячке так поступил, бывает.

После этого матча итальянский коллектив с 7 очками находится на втором месте в турнирной таблице группы С, отставая от лидирующего «Спартака» по дополнительным показателям.