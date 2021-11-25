Рахимов — о матче «Локомотива»: «На бумаге фаворитом является „Лацио“»

Российский тренер поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и «Лацио».

Я думаю, что это будут разные игры [гостевая и домашняя], предположить, как закончится этот матч, довольно сложно. Тем более и погодные условия не очень хорошие, достаточно прохладно, это другой футбол. Если говорить о стилях команд, то «Лацио» сегодня похож на тот «Наполи», который был у Сарри: та же самая система, те же самые принципы игры, очень высокая оборона за линией мяча, достаточно неплохой комбинационный футбол, при атакующих действиях быстрые переходы. Сегодня «Локомотив» старается проповедовать такую же игру, очень быстро атаковать соперника с возможностью прессинговать. Но сложно сказать, как сложится матч, на бумаге фаворитом является «Лацио».

В любом случае отсутствие Гильерме, который имеет большой опыт, и Жемалетдинова — определенные варианты игры для «Локомотива». Жемалетдинов — такой футболист, который может усилить игру и который показывает очень хороший футбол, отсутствие Гильерме тоже имеет большое значение, может сказаться. Всё будет зависеть от того, насколько «Локомотив» позволит «Лацио» создавать моменты и владеть преимуществом, контролировать игру. Здесь уровень сопротивления должен быть выше у «Локомотива», нужно выигрывать много борьбы.