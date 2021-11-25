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Рахимов — о матче «Локомотива»: «На бумаге фаворитом является „Лацио“»

вчера, 12:12
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Российский тренер Рашид Рахимов поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и «Лацио».

Я думаю, что это будут разные игры [гостевая и домашняя], предположить, как закончится этот матч, довольно сложно. Тем более и погодные условия не очень хорошие, достаточно прохладно, это другой футбол. Если говорить о стилях команд, то «Лацио» сегодня похож на тот «Наполи», который был у Сарри: та же самая система, те же самые принципы игры, очень высокая оборона за линией мяча, достаточно неплохой комбинационный футбол, при атакующих действиях быстрые переходы. Сегодня «Локомотив» старается проповедовать такую же игру, очень быстро атаковать соперника с возможностью прессинговать. Но сложно сказать, как сложится матч, на бумаге фаворитом является «Лацио».

В любом случае отсутствие Гильерме, который имеет большой опыт, и Жемалетдинова — определенные варианты игры для «Локомотива». Жемалетдинов — такой футболист, который может усилить игру и который показывает очень хороший футбол, отсутствие Гильерме тоже имеет большое значение, может сказаться. Всё будет зависеть от того, насколько «Локомотив» позволит «Лацио» создавать моменты и владеть преимуществом, контролировать игру. Здесь уровень сопротивления должен быть выше у «Локомотива», нужно выигрывать много борьбы.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:29
не стали атаковать, не стали прессинтовать
Bombardier
Bombardier
вчера в 14:11
И не только на бумаге.
drug01
drug01
вчера в 12:51
Нам нужны очки для зачёта
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:36
Боюсь, что фаворитом "Лацио" выглядит не только на бумаге. Две сенсации день за днем - это конечно нереально, хотя очень бы хотелось. Ну или по крайней мере, пусть "Локомотив" покажет веселую игру как в игре с турецким клубом, а не демонстрирует унылый ватокат, как наш лазурный флагман.
протон
протон
вчера в 12:30
Адекватно. Да, и кого там шапками закидывать
Думаю Локомотив победит с минимальным счётом, поставил на ставке на Локо. Гисдолю нужно уже показывать хоть какой то результат
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:14
Наполи тоже был фаворитом и где это Напли!?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 12:13
Дома можно и выиграть.
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