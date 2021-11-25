Наумов считает, что «Локомотив» должен вдохновиться победой «Спартака»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги Европы против «Лацио».

Если судить по игре в Италии, то ожидания не очень хорошие. Но я все-таки рассчитываю, что «Локомотив» увидел игру «Спартака» с «Наполи» и понял, что ничего страшного в «Лацио», в итальянских клубах нет. Нужно выйти, биться и выиграть этот матч.

«Локомотив» должен вдохновиться победой «Спартака»? Да. Надо выигрывать у «Лацио», конечно. К сожалению, у «Локомотива» много травмированных, но я думаю, что на один-то матч можно настроиться и показать, что «Локомотив» тоже чего-то стоит. Надеюсь, что «Локомотив» победит сегодня. Шансы на евровесну еще не потеряны. Пока остается малейший шанс, надо цепляться за него.