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Наумов считает, что «Локомотив» должен вдохновиться победой «Спартака»

вчера, 11:32
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги Европы против «Лацио».

Если судить по игре в Италии, то ожидания не очень хорошие. Но я все-таки рассчитываю, что «Локомотив» увидел игру «Спартака» с «Наполи» и понял, что ничего страшного в «Лацио», в итальянских клубах нет. Нужно выйти, биться и выиграть этот матч.

«Локомотив» должен вдохновиться победой «Спартака»? Да. Надо выигрывать у «Лацио», конечно. К сожалению, у «Локомотива» много травмированных, но я думаю, что на один-то матч можно настроиться и показать, что «Локомотив» тоже чего-то стоит. Надеюсь, что «Локомотив» победит сегодня. Шансы на евровесну еще не потеряны. Пока остается малейший шанс, надо цепляться за него.

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Все комментарии
friulec
friulec ответ Lu4nik (раскрыть)
вчера в 16:06, ред.
"Лацио слабее Наполи, поэтому Локо выиграет". Есть столько факторов, которые вы не учитываете:
1. Наполи борется за победу в сериале, Лацио нет. Наполи бросает все силы на сериал. Первый матч со Спартаком они также провалили, а следующий матч в сериале выиграли.
2. Наполи играл без 7 игроков основного состава.
3. Наполи не нужна ЛЕ. Они хотят стать чемпионом Италии впервые за 30лет.
4. Наполи все равно будет в ЛЧ. Лацио в ЛЧ не будет, и ЛЕ для них реальный шанс там быть. Лацио не сливает ЛЕ как Наполи, поэтому и матч с Локо был иным, чем матч Наполи-Спартак.
5. Наполи играл в воскресенье с Интером. Лацио с Ювентусом.
6. Лацио в последние годы два раза выигрывал кубок Италии, и суперкубок тоже. Это кубковая команда. Два года назад они долгое время шли на первом месте в сериале. И основные игроки Лацио играют вместе давно, команда сыгранная. Это очень сильные игроки, которые когда надо обыгрывают и Боруссию, и Ювентус.
7. Локо по уровню своего состава равен условному Эмполи в серии А. Такие команды Лацио почти всегда обыгрывает на классе.
112910415
112910415
вчера в 13:48
когда бы всё так просто ...
Bombardier
Bombardier ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:39
Хотелось бы надеяться, но, увы.
Futurista
Futurista ответ Bombardier (раскрыть)
вчера в 12:30, ред.
До паровоза обычно со второго гудка доходит)...
4RT
4RT
вчера в 12:07
"«Локомотив» должен вдохновиться победой «Спартака»" Глупее ничего не придумать 😁
makkie
makkie
вчера в 11:54
Лацио слабее Наполи, так что у Локо есть все шансы на успешный результат.
Был бы Николич, сыграли бы "от печки". А вот Гисдоль еще непонятно что за фрукт.
Lu4nik
Lu4nik
вчера в 11:43
ЛОКО удачи!!!!
drug01
drug01
вчера в 11:38
Хороший пример
Bombardier
Bombardier
вчера в 11:33
После первой победы КБ над Наполи этого не случилось. И в этот раз не случится.
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